財務健康軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

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財務健康軟體為組織提供了實施、管理和管理財務健康計劃所需的工具。這些解決方案為員工提供財務管理教育，重點是規劃、預算和減輕財務壓力。財務健康軟體的主要功能包括預算工具、遊戲化、財務目標規劃、債務管理和資金管理指導。此外，這些解決方案還提供用於預算建立、目標設定以及追蹤支出、資產和財務管理進度的工具。該軟體還包括報告和分析功能，可幫助公司提高員工敬業度、留任率和生產力。企業可以將財務健康解決方案與企業健康軟體結合，創建一個全面的健康計劃，解決身體、心理和財務健康問題。各種規模、產業和部門的組織都可以從這些解決方案中受益。
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Betterment
betterment.com
管理 401(k) 具有挑戰性。這就是為什麼 Betterment at Work 可以讓雇主輕鬆提供高品質的 401(k)。從持續的行政支援和投資管理、量身定制的計劃設計和簡化的薪資整合——我們將承擔繁重的工作，因此您無需這樣做。透過Betterment at Work 的可自訂投資組合、個人化財務指導、連結到外部帳戶的能力以及各種補充性的財富建立、儲蓄和投資工具，讓您的員工能夠獲得易於使用、功能強大的投資和退休儲蓄解決方案- 所有這些都可以訪問通過我們的行動應用程式。透過Betterment at Work，您的401(k) 還可以透過新功能得到增強，例如提供401(k) 學生貸款付款匹配，以及額外的財務福利，例如我們的學生貸款管理、529 教育儲蓄和1:1財務輔導好處*。憑藉 401(k) 和財務健康福利的現代組合，以及易於獲得的教育和工具，Betterment at Work 可以幫助您吸引和留住快樂的員工，同時為他們提供實現財務目標所需的福利。 *Betterment at Work (“SLM”) 與 Spinwheel 合作提供學生貸款管理。 529 個帳戶及其計劃由 Betterment 外部的計劃管理員和經理持有和管理。 SLM、529 和財務輔導服務僅作為 Pro 或旗艦計劃中 Betterment 401(k) 捆綁產品的一部分提供；在 Pro 計劃中使用需要支付額外費用，而 Essential 計劃中不提供服務。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar 是戴夫拉姆齊 (Dave Ramsey) 推出的員工財務健康計劃。員工學習如何制定預算、擺脫債務、為未來儲蓄、充滿信心地退休。
DailyPay
dailypay.com
您可以信賴的按需付款。 DailyPay™ 推出星期五 Friday，Visa® 預付卡和應用程式是我們的最新產品，讓員工可以即時、免費地獲得自己的薪水。加入信賴 DailyPay 幫助員工掌控財務的產業領導公司。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企業金融賦能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按鈕，發薪日就來了。它對雇主免費，只需 30 分鐘即可實施。不過，員工可以隨時使用 ZayZoon 領取薪水。該平台還提供教育資源和工具，幫助員工打破薪資週期。它有效。使用 ZayZoon 的員工中有 89% 表示財務壓力減輕，而使用 ZayZoon 的雇主則稱其營業額減少了 29%。
Instant Financial
instant.co
作為彈性員工薪資解決方案的先驅，Instant Financial 為企業提供財務健康解決方案，讓員工掌控自己的財務狀況，並以自己想要的方式、時間和地點獲得報酬。 Instant 是員工薪資的單一來源供應商，提供從薪資取得、數位員工小費和電子薪資卡等方面，協助組織提升員工福利水準。提供免費、靈活的員工薪資選擇的雇主可以使自己的企業在競爭中脫穎而出，吸引頂尖人才並建立一支忠誠、熱情的團隊，並且他們可以享受到提高底線的好處： • 求職者數量增加30% • 求職人數減少25%缺勤率 • 人員流動率降低 20% 了解更多信息，請訪問 instant.co。
Branch app
branchapp.com
Branch 幫助企業加快支付速度，增強美國勞工階級的能力。企業向 Branch 求助，尋求更具成本效益、更快捷的方式向員工支付工資，並降低紙本支票和工資卡的成本。與 Branch 簽約的工人和獨立承包商可以獲得零費用銀行帳戶、免費即時獲取工資以及自動預算工具來幫助他們管理工資之間的現金流。 Branch 與一些全國領先的薪資和勞動力技術合作，為零售、餐飲、物流、製造和醫療保健領域的雇主提供支援。
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line 是一項員工財務健康福利，提供無限制的 1:1 人力財務輔導、世界一流的教育和人工智慧驅動的軟體，讓您的員工（及其家屬）過上無憂的財務生活。您的財務熱線可為員工最個人的財務問題提供快速而徹底的答案，並防止雇主在為時已晚之前不知道其員工中存在財務問題。我們受到數百家公司和數十萬個家庭的信賴。告別員工金錢壓力。你好，你的資金線。
Earnin
earnin.com
透過 Earnin 福利招募、留任和提高員工生產力。 Earnin 是一個財務健康平台，專門幫助員工避免債務、支付帳單、為未來儲蓄並透過在工作時獲取薪水來減輕財務壓力。我們的核心 Cashout 產品為美國各地 50,000 多家企業的員工提供支持，並且我們已經提供了超過 100 億美元的收入。我們的使命是幫助員工過更好的財務生活。 Earnin 技術是獨一無二的，也是唯一需要零整合的供應商。這意味著幾天內即可輕鬆推出。我們可能已經為您的一些員工提供了幫助 - 請聯繫我們以了解具體方法。其他功能： - 餘額保護：如果員工的銀行餘額低於一定金額，他們會收到通知，以幫助他們避免透支費用。 - 預算：我們自動提取經常性費用，以幫助員工了解即將到來的賬單以及圍繞這些賬單的預算- 提示自己：這是一款獨特的儲蓄產品，員工可以輕鬆創建自定義儲蓄罐，為緊急基金、假期、教育等儲蓄。
Savology
savology.com
Savology 的現代財務健康福利實際上透過個人化的財務規劃、指導和教育改變了員工的生活。透過與 Savology 合作，雇主能夠以經濟實惠的價格為員工提供全面的財務計劃、財務健康評分和成績單、提供可操作的後續步驟的個性化建議、一對一的財務教練、財務教育等等。
Questis
questis.co
Questis 是一家員工財務賦權公司，提供完整的個人財務解決方案。我們透過幫助員工解決財務壓力的根本原因並培養具有財務彈性的員工隊伍，幫助企業成為改變生活的雇主。我們透過深入的財務療癒和易於遵循的財務賦權之路來改變人們與金錢的關係。我們的創新解決方案透過紮實的行為科學、個人化、預測性規劃、真人指導以及現代、友善的使用者體驗來滿足人們的需求。如需了解更多信息，請訪問 questis.co。
Brightside
gobrightside.com
Brightside 幫助人們做出正確的資金轉移——從獲取緊急現金到整合信用卡債務和管理學生貸款。
BrightDime
brightdime.com
BrightDime 提供您的公司在當今財務健康方面取得成功所需的一切。
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay 提供了 Wages On-Demand™ 解決方案，使員工能夠在領取薪水之前立即查看自己的收入。我們相信每個人都應該能夠使用自己賺到的錢來支付帳單、租金和處理緊急費用。我們的產品和服務有助於提高留任率、提高工作效率、節省與人員流動相關的成本並為您的員工實現整體財務福利文化。
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves 是一項行動優先服務，旨在幫助人們衡量財務壓力，然後減輕壓力，以掌控自己的財務生活。該服務出售給雇主，然後雇主將其作為免費員工福利提供給員工。我們不賣任何東西。沒有廣告。而且，沒有任何隱藏的技巧。我們唯一的目標是透過提供屢獲殊榮的資訊、易於使用的工具、基於積分的獎勵系統以及可快速、輕鬆地解決財務問題的獨特內容映射系統，幫助人們用他們的錢做出更明智的舉動。對於雇主來說，經濟壓力較小的員工會轉化為更快樂、更健康和更有生產力的員工。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth 是一款綜合性金融應用程序，可幫助用戶了解從生孩子到規劃退休等重要的金融主題。 MoneyWellth 擁有豐富的影片、文章、計算器等內容庫，可協助用戶了解對他們來說最重要的財務主題。該應用程式擁有強大的工具來幫助用戶追蹤支出、制定預算，以及許多其他有用的工具來幫助用戶實現財務目標。我們不會向使用者做廣告或推銷產品，我們只提供最符合他們利益的公正建議