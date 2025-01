財務健康軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗

Betterment

管理 401(k) 具有挑戰性。這就是為什麼 Betterment at Work 可以讓雇主輕鬆提供高品質的 401(k)。從持續的行政支援和投資管理、量身定制的計劃設計和簡化的薪資整合——我們將承擔繁重的工作,因此您無需這樣做。透過Betterment at Work 的可自訂投資組合、個人化財務指導、連結到外部帳戶的能力以及各種補充性的財富建立、儲蓄和投資工具,讓您的員工能夠獲得易於使用、功能強大的投資和退休儲蓄解決方案- 所有這些都可以訪問通過我們的行動應用程式。透過Betterment at Work,您的401(k) 還可以透過新功能得到增強,例如提供401(k) 學生貸款付款匹配,以及額外的財務福利,例如我們的學生貸款管理、529 教育儲蓄和1:1財務輔導好處*。憑藉 401(k) 和財務健康福利的現代組合,以及易於獲得的教育和工具,Betterment at Work 可以幫助您吸引和留住快樂的員工,同時為他們提供實現財務目標所需的福利。 *Betterment at Work (“SLM”) 與 Spinwheel 合作提供學生貸款管理。 529 個帳戶及其計劃由 Betterment 外部的計劃管理員和經理持有和管理。 SLM、529 和財務輔導服務僅作為 Pro 或旗艦計劃中 Betterment 401(k) 捆綁產品的一部分提供;在 Pro 計劃中使用需要支付額外費用,而 Essential 計劃中不提供服務。