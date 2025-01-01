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金融服務CRM - 最受歡迎的應用程式

金融服務客戶關係管理（CRM）軟件提供了一個集中的平台，用於管理所有以客戶為中心的活動。像傳統銀行，對沖基金，投資銀行和保險公司這樣的機構利用此軟件來建立，培育和增強其客戶關係。 牢固的客戶關係對於在金融服務領域的成功至關重要，因為客戶對業務增長至關重要。該領域的專業人員使用CRM軟件來簡化客戶外展，管理文檔，分析帳戶，安排會議，維護銷售管道，進行KYC驗證等等。

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Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox是一款為金融顧問設計的CRM工具，幫助管理客戶關係及工作流程，提供聯繫管理和任務追蹤功能。

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity 是一個關係智能平台，幫助各行業團隊利用其網絡來發掘機會，整合數據以自動化數據輸入和管理關係。

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio是一個無代碼平台，提供自動化工作流程和CRM功能，幫助用戶數位化業務流程和提升客戶體驗。

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer是一款專為銷售設計的CRM解決方案，提供聯繫人管理、分析報告及行動訪問，幫助企業提升客戶關係和銷售效率。

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly 軟體幫助成長中的財務諮詢公司管理工作流程及客戶關係，提供可視化儀表板以提升效率和服務品質。

NMI

NMI

nmi.com

NMI是一個全面的支付解決方案，幫助企業在各種環境下安全地處理交易並集成到會計軟件中，提高效率和流暢性。

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI是一個AI驅動的財務顧問銷售與市場自動化平台，幫助自動化銷售過程，提高潛在客戶轉換率。

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite是一款雲端解決方案，簡化貸款管理流程，包括貸款發放、服務和信用管理，提供自動化和客戶滿意度提升的功能。

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM 提供智能關係及交易管理工具，幫助團隊善用專業網絡，適用於風險投資、併購等行業，具備快速搜尋及自動數據輸入功能。

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite是一個安全的虛擬數據室，提供全方位金融交易管理解決方案，包括併購、重組及資本籌集，支持協作與文件管理。

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti是一個幫助機構投資者和管理者簡化數據收集、分析和報告的綜合平台，支持ESG決策及改善投資者關係。

Identifee

Identifee

identifee.com

Identifee是一個為金融服務提供的互動平台，透過自動化數據分析和簡短培訓，提升客戶體驗並促進收入增長。

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace 是一款專注於合規性的自動化軟體，為金融顧問團隊和客戶自動化工作流程，消除時間浪費。

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow是一個針對專業投資者的工具，用於交易流量、交易管理及投資組合跟蹤，幫助用戶提高效率，做出更好的決策。

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia是一個幫助私募股權公司管理籌款流程的平台，提供投資者參與度跟踪和溝通管理工具。

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