金融服務CRM - 最受歡迎的應用程式

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金融服務客戶關係管理（CRM）軟件提供了一個集中的平台，用於管理所有以客戶為中心的活動。像傳統銀行，對沖基金，投資銀行和保險公司這樣的機構利用此軟件來建立，培育和增強其客戶關係。 牢固的客戶關係對於在金融服務領域的成功至關重要，因為客戶對業務增長至關重要。該領域的專業人員使用CRM軟件來簡化客戶外展，管理文檔，分析帳戶，安排會議，維護銷售管道，進行KYC驗證等等。
提議新的應用程式
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox是一款為金融顧問設計的CRM工具，幫助管理客戶關係及工作流程，提供聯繫管理和任務追蹤功能。
Affinity
affinity.co
Affinity 是一個關係智能平台，幫助各行業團隊利用其網絡來發掘機會，整合數據以自動化數據輸入和管理關係。
Creatio
creatio.com
Creatio是一個無代碼平台，提供自動化工作流程和CRM功能，幫助用戶數位化業務流程和提升客戶體驗。
Maximizer
maximizer.com
Maximizer是一款專為銷售設計的CRM解決方案，提供聯繫人管理、分析報告及行動訪問，幫助企業提升客戶關係和銷售效率。
Hubly
myhubly.com
Hubly 軟體幫助成長中的財務諮詢公司管理工作流程及客戶關係，提供可視化儀表板以提升效率和服務品質。
NMI
nmi.com
NMI是一個全面的支付解決方案，幫助企業在各種環境下安全地處理交易並集成到會計軟件中，提高效率和流暢性。
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI是一個AI驅動的財務顧問銷售與市場自動化平台，幫助自動化銷售過程，提高潛在客戶轉換率。
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite是一款雲端解決方案，簡化貸款管理流程，包括貸款發放、服務和信用管理，提供自動化和客戶滿意度提升的功能。
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM 提供智能關係及交易管理工具，幫助團隊善用專業網絡，適用於風險投資、併購等行業，具備快速搜尋及自動數據輸入功能。
Datasite
datasite.com
Datasite是一個安全的虛擬數據室，提供全方位金融交易管理解決方案，包括併購、重組及資本籌集，支持協作與文件管理。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti是一個幫助機構投資者和管理者簡化數據收集、分析和報告的綜合平台，支持ESG決策及改善投資者關係。
Identifee
identifee.com
Identifee是一個為金融服務提供的互動平台，透過自動化數據分析和簡短培訓，提升客戶體驗並促進收入增長。
Finpace
finpace.com
Finpace 是一款專注於合規性的自動化軟體，為金融顧問團隊和客戶自動化工作流程，消除時間浪費。
Zapflow
zapflow.com
Zapflow是一個針對專業投資者的工具，用於交易流量、交易管理及投資組合跟蹤，幫助用戶提高效率，做出更好的決策。
Altvia
altvia.com
Altvia是一個幫助私募股權公司管理籌款流程的平台，提供投資者參與度跟踪和溝通管理工具。