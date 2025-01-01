金融研究軟件 - 最受歡迎的應用程式

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金融研究軟件協助投資組合經理和投資專業人員查找，分類和分析相關數據以告知其投資決策。這些工具包括搜索功能，訪問最新的金融市場信息以及旨在支持金融服務專業人員的各種功能。 金融研究軟件的主要目的是為分析師和投資者提供輕鬆訪問基本文件，估計，市場新聞和財務報表。此類別中的許多解決方案還提供自定義報告，風險分析，庫存篩查和圖表工具。該軟件使投資專業人員能夠通過允許使用廣泛的數據集和分析工具來管理投資組合選擇至關重要的分析和市場評估。分析師和金融專業人員使用這些解決方案來了解市場趨勢，做出預測，提供投資建議並完善其投資策略。
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TradingView
tradingview.com
TradingView是一個提供實時市場數據、高級圖表和社群交流的平台，支持各類金融市場分析與交易。
Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一個現代化且經濟的金融分析平台，提供投資組合追蹤、客戶提案及股票等的研究工具，支持超過30,000名財顧和財富經理使用。
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook提供私募和公開市場的數據，幫助金融專業人士發掘及執行商機，並支持業務發展和投資決策。
YCharts
ycharts.com
YCharts是一個財務數據可視化平台，幫助用戶分析證券、建立投資組合並簡化財務數據的傳達。
Deepvue
deepvue.com
Deepvue是一個綜合的交易平台，提供篩選工具、高級圖表、教育資源，幫助用戶進行股票分析及交易決策。
OpenBB
openbb.co
OpenBB是一個AI驅動的財務分析和研究平台，提供多種工具和功能，支持用戶自定義數據整合和協作投資研究。
FactSet
factset.com
FactSet 為投資專業人員提供財務數據和市場分析工具，協助管理投資組合及進行風險分析，優化投資決策。
Nasdaq
nasdaq.com
納斯達克應用程序提供即時市場更新、可自定義監視列表和詳細的市場分析，幫助用戶掌握金融數據和投資機會。
Coinseeker.co
coinseeker.co
CoinSeeker.co是一個AI驅動的平台，幫助投資者瞭解區塊鏈和加密貨幣的籌款情報及市場趨勢。
Quartr
quartr.com
Quartr是一個社交平台，提供對9000多家上市公司的即時財務數據和投資者關係材料，支持分析和製作收入摘要。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect是一個雲端算法交易平台，供量化金融研究，支持多種資產類別和編程語言，用於設計及部署交易策略。
Grata
grata.com
Grata是一個整合的商業發展解決方案，幫助用戶發現、研究和與中市場公司互動，提升併購交易效率。
Profit.com
profit.com
Profit.com是一個金融科技應用，提供交易分析、研究和教育功能，幫助用戶做出明智的投資決策及管理投資組合。
StockInsights AI
stockinsights.ai
StockInsights AI 是一個投資研究工具，利用 AI 技術幫助用戶簡化財務數據分析並提供市場見解，適合各類投資者使用。
BeyondIRR
beyondirr.com
BeyondIRR 是一個 B2B 財富科技應用，旨在幫助投資專業人士提供更佳的客戶體驗，並提供市場、投資產品及客戶投資組合的技術支持。
Quill AI
quillai.com
Quill AI是一款幫助自動化研究和投資上市股票的應用程式，可以解析財務文件、獲取SEC警報並生成財務模型。
Stockpulse
stockpulse.ai
Stockpulse是一款利用人工智慧分析金融新聞與社群的工具，提供市場數據、預測分析及決策支持，協助用戶做出明智的投資選擇。
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia是一個AI驅動的搜索引擎，能迅速準確地幫助用戶找到問題的答案，特別適用於市場研究和數據分析。
Finbox
finbox.com
Finbox是一個股票市場研究與管理平台，提供自定義篩選器、估值模型和財務數據，幫助投資者做出明智的投資決策。
Streamlined Finance
streamlined.finance
Streamlined Finance 是一款現代投資研究工具，幫助投資者分析並比較美國股票、ETF、加密貨幣等，並提供資料視覺化和組合管理功能。
Consumer Edge
consumer-edge.com
Consumer Edge 提供全球交易收入數據，幫助企業進行實時收益預測、數據融合及預測、銷售增長和客戶留存等分析。
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai是一個由AI驅動的財務分析平台，分析新聞通訊和SEC文件，提供交易見解和投資建議，幫助用戶做出明智的決策。
Dealroom.co
dealroom.co
Dealroom.co 是一個全球數據平台，提供對新創公司、創新、高成長企業、生態系統及投資策略的情報。
Synaptic
synaptic.com
Synaptic 是一個無需編碼的平臺，幫助投資者從各類替代數據獲取公司見解，提升投資研究效率，包括數據來源、跟蹤及盡職調查等功能。
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical是一個投資研究和估值平台，幫助團隊在資本市場中發現隱藏價值，支持即時協作與安全工作。
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch是投資研究平台，幫助投資者從非結構化文本中提取信息，並提供財務數據和市場趨勢分析。
Aiera
aiera.com
Aiera 是一個實時監控和搜尋華爾街事件的平台，提供轉錄和音頻，可用於查詢文件、新聞和公司數據，支持多種合作功能。
PrivCo
privco.com
PrivCo 是一個提供美國私人公司財務數據和市場分析的平台，幫助用戶做出明智的商業決策。
EILLA
eilla.ai
EILLA是一個AI驅動的應用程序，旨在自動化併購、風險投資和私募股權的工作流程，提高效率和生產力。
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro是一個私有市場情報平台，透過先進的技術和本地研究，提供企業、投資者及行業的深入見解，助力客戶做出最佳決策。
Growjo
growjo.com
Growjo 追蹤全球增長最快的公司和初創企業，透過收集年收入、員工數成長、資金消息等數據提供見解和決策支持。
Valutico
valutico.com
Valutico是一款綜合業務評估軟件，提供多種估值方法，簡化企業財務價值評估過程，適用於財務專業人士和企業主。
Inven
inven.ai
Inven是一款由AI驅動的工具，幫助用戶快速找到潛在的併購目標，提供詳細公司數據，簡化交易流程。
Tegus
tegus.com
Tegus是一個連接投資公司與企業的研究平台，提供專家筆錄和市場數據，以幫助投資者做出明智決策。
Databento
databento.com
Databento是一款金融數據平台，用戶可獲取實時及歷史市場數據，支持自助服務模式，適合研究和交易用途。
BlueGamma
bluegamma.io
BlueGamma 是一款易於使用的市場數據平台，供融資團隊下載 EURIBOR、SONIA 和 SOFR 曲線。
MarktoMarket
marktomarket.io
MarktoMarket是一個數據和分析平台，幫助併購專業人士更快生成創意，連接顧問和投資者，提供英國私人公司情報的數據庫。
Doceo
doceo.tv
Doceo應用程式提供零售投資者一個平台，透過精簡的分析視頻，定期獲取投資經理的最新更新，促進透明度。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics 是一個自動化數據平台，促進新創企業與投資者之間的財務透明度，幫助創辦人在擴展公司時做出更好的決策。
Cyndx
cyndx.com
Cyndx是一個AI平台，通過機器學習和自然語言處理幫助用戶尋找相似公司，支持併購與投資決策。
Sourcescrub
sourcescrub.com
Sourcescrub 是一款交易來源平台，專為投資和併購團隊設計，提供私有市場的全面和準確資訊，幫助發現和追蹤目標企業。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti是一個幫助機構投資者和管理者簡化數據收集、分析和報告的綜合平台，支持ESG決策及改善投資者關係。
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi 是一個基於雲端的多資產投資平台，提供可自定義的投資組合設計、分析和客戶互動功能，支持資產管理者提升投資過程。
Kwanti
kwanti.com
Kwanti是一個財務管理工具，提供易用的投資組合分析，幫助財務顧問和投資管理人員進行數據分析與報告生成。