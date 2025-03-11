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財務諮詢公司為企業提供專家財務指導，以增強其財務策略、簡化程序並最終增加收入。這些顧問對金融情勢有著深刻的了解，他們仔細審查企業的財務方面，提供內部利害關係人可能無法了解的寶貴見解。企業經常在成長乏力或面臨不確定性時聘請財務顧問。通常，這些顧問與公司的財務長或相關高階主管密切合作。雖然有些在獨立公司內運營，但有些則隸屬於會計師事務所或較大的諮詢實體。
提議新的應用程式
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一個連結企業與財務自由專業人士的平台，提供專業財務服務並支持有效的合作與項目管理。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
沃爾特·克魯維爾應用程序提供醫療、法律和金融等行業的專業解決方案，幫助用戶提高生產力和效率。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一個由AI驅動的財務平台，提供簿記、會計、稅務和CFO服務，幫助初創企業管理財務事務並獲取實時財務見解。
Fincent
fincent.com
Fincent是一個全面的財務管理平台，提供簿記、稅務報告、發票及付款追踪等功能，幫助企業簡化財務流程。
KPMG Spark
kpmgspark.com
畢馬威（KPMG Spark）是一個在線簿記平台，提供自動化帳務、稅務準備、發票、付款及費用追蹤等功能，並有專門的帳戶團隊支持。
Rehmann
rehmann.com
Rehmann應用程序提供全面的財務管理工具，幫助用戶組織和優化財務任務，包括財務計劃、審計和數據管理。
Bench Accounting
bench.co
Bench Accounting 是一款會計應用程式，提供專業的會計服務，為小型企業整理帳目並提供每月及年終財務報表。
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting 應用程式專注於為設備金融行業提供租賃和貸款軟體解決方案、軟體自訂及諮詢服務。
American Century Investments
americancentury.com
American Century Investments應用程序提供一個平台，幫助用戶管理投資，探索各種資產類別並整合可持續性因素。
ProjectionHub
projectionhub.com
投射Hub是一款幫助企業進行財務預測和計劃的工具，提供損益表、資產負債表及現金流量表的創建和分析功能。
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal 幫助團隊利用數據來增加收入。首先，我們與您的團隊合作，找出您理想的客戶檔案，並制定一份高潛力、高意圖的潛在客戶名單。接下來，我們將以穩定的節奏為您的團隊提供目標買家線索。最後，我們在互動式儀表板中衡量您的表現，以確定哪些有效，哪些無效。讓我們的數據專業知識將您的策略提升到一個新的水平。
LBMC
lbmc.com
LBMC 是一家專業服務公司，為企業和高淨值人士提供會計和財務、人力資源、技術、風險和資訊安全以及財富諮詢服務。他們提供廣泛的諮詢和業務諮詢服務，旨在滿足不同客戶群的需求。
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