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財務諮詢提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 巴布亞紐幾內亞

財務諮詢公司為企業提供專家財務指導，以增強其財務策略、簡化程序並最終增加收入。這些顧問對金融情勢有著深刻的了解，他們仔細審查企業的財務方面，提供內部利害關係人可能無法了解的寶貴見解。企業經常在成長乏力或面臨不確定性時聘請財務顧問。通常，這些顧問與公司的財務長或相關高階主管密切合作。雖然有些在獨立公司內運營，但有些則隸屬於會計師事務所或較大的諮詢實體。

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Bench Accounting

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KPMG Spark

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KPMG Spark 提供線上會計，其中包含自動會計和專用客戶團隊的存取權限，以簡化稅務準備、發票、付款、費用追蹤等

ProjectionHub

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ProjectionHub 是銷售管理的創新解決方案。透過對收入、支出、資產和負債的預測，為企業家提供財務可見性。以便他們能夠更多地了解商業計劃和投資。

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Zeni 是首個由人工智慧驅動的財務禮賓服務，為新創公司提供高速決策支援。借助Zeni 的智慧簿記、會計、稅務和CFO 服務，新創公司可以透過Zeni 儀表板獲取即時財務見解，財務專家團隊可以每月收取固定費用（每日簿記、年度稅費、帳單）來管理每項財務職能。 Zeni 是一家B 輪金融科技公司，迄今已從Elevation Capital、Saama Capital、Amit Singhal、Sierra Ventures、SVB Financial Group、Think Investments、Liquid 2 Ventures、Dragon Capital、Firebolt Ventures、Twin Ventures 和各種投資者籌集了4750 萬美元。

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作為全球專家解決方案的領導者，我們幫助專業人士在健康、稅務、會計、金融和法律領域最重要的時候發揮深遠的影響。

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Paro 是一個成長平台，它將專家人才社群和企業聚集在一起，以應對眼前的挑戰並制定長期成功的計劃。憑藉專有的人工智慧技術和深入的行業專業知識，Paro 為企業匹配最合適的專家和解決方案，以解決問題並推動成長。我們的精英財務和會計專家群體為客戶提供一系列服務，從簿記和會計到高度專業化的企業發展和策略諮詢。透過利用人力和技術的力量，帕羅使企業和專業人士能夠追求有意義的工作，甚至超越他們最崇高的目標。

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Rehmann 是一家由註冊會計師、顧問、財富顧問和企業調查員組成的綜合金融服務公司。

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Ivory Consulting

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Ivory Consulting Corporation 一直是設備融資行業設備租賃和貸款軟體、軟體客製化和諮詢服務的領先提供者。

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LBMC 是一家專業服務公司，為企業和高淨值人士提供會計和財務、人力資源、技術、風險和資訊安全以及財富諮詢服務。他們提供廣泛的諮詢和業務諮詢服務，旨在滿足不同客戶群的需求。

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