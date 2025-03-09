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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件託管服務通常稱為雲端儲存服務、線上文件儲存供應商或網路儲物櫃，是精心設計的基於互聯網的託管平台，用於容納和管理使用者文件。這些服務使用戶能夠透過互聯網遠端儲存、共享和存取其文件。利用先進的基礎設施和技術，文件託管服務已成為個人、企業和組織尋求便捷且可擴展的文件儲存和協作解決方案的不可或缺的工具。使用者幾乎可以從任何地方安全地上傳、儲存和檢索文件、多媒體和其他數位資產，從而提高數位時代的效率和可訪問性。此外，許多文件託管服務還包含文件同步、版本控制和協作編輯等功能，以提高使用者工作效率和協作。
提議新的應用程式
Google Drive
google.com
Google Drive是一款雲端文件存儲與同步服務，使用者可存儲、共享及編輯文件，並與他人協作。支援多平台使用。
Proton Drive
proton.me
Proton Drive是一個安全的雲存儲應用，允許用戶安全地存儲和共享敏感文件，並可從任何地方訪問。
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive 允許用戶在雲端安全存儲和管理檔案，可在多種設備上訪問及共享，並自動同步文件。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive是一雲端存儲與同步服務，用戶可儲存、分享文件，並在多設備之間自動同步，與Office應用完美整合。
iCloud
icloud.com
iCloud是一項雲服務，允許用戶存取和同步照片、文件、聯絡人等資料，並確保安全性和隱私。
TeraBox
terabox.com
Terabox是一款雲存儲應用，提供1TB免費空間，支持文件備份、同步及安全共享，適用於多平台。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是一款雲存儲服務，允許用戶在多設備間存儲、同步和共享文件，並提供協作工具和安全功能。
Internxt
internxt.com
Internxt是一款雲存儲應用，提供安全的數據管理，包括端對端加密和文件共享功能，支持多設備訪問。
MEGA
mega.io
MEGA是一個雲存儲和檔案分享應用，提供50GB免費空間，並具備端到端加密以確保用戶隱私與安全。
Sync
sync.com
Sync是一個安全的雲存儲與協作平台，允許用戶存儲、分享文件並管理訪問權限，支持多種裝置和安全措施。
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免費無限雲端儲存。該開源專案為您提供您應得的東西。使用 Telegram API 作為您的無限儲存空間。因此，您可以上傳任意數量，沒有任何限制。
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex磁盤是一款雲端文件存儲應用，允許用戶安全存儲和管理文件，並支持文件共享與自動備份。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud Beta是一項雲端儲存服務，提供用戶管理和同步文件、照片及聯絡人的功能，並確保資料安全且隨時可及。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile 是一個安全的文件共享和協作平台，允許用戶在任何設備上安全訪問和管理文件，適用於多種業務需求。
Shadow Drive
shadow.tech
您的雲端儲存、您的文件、您的規則。透過我們歐洲製造和託管的雲端儲存解決方案 Shadow Drive，確保您的文件私密且安全。現在是市場上價格最低的以隱私為中心的硬碟。
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