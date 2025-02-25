雲端儲存服務 - 最受歡迎的應用程式 - 東帝汶

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件託管服務通常稱為雲端儲存服務、線上文件儲存供應商或網路儲物櫃，是精心設計的基於互聯網的託管平台，用於容納和管理使用者文件。這些服務使用戶能夠透過互聯網遠端儲存、共享和存取其文件。利用先進的基礎設施和技術，文件託管服務已成為個人、企業和組織尋求便捷且可擴展的文件儲存和協作解決方案的不可或缺的工具。使用者幾乎可以從任何地方安全地上傳、儲存和檢索文件、多媒體和其他數位資產，從而提高數位時代的效率和可訪問性。此外，許多文件託管服務還包含文件同步、版本控制和協作編輯等功能，以提高使用者工作效率和協作。
提議新的應用程式
Google Drive
google.com
Google Drive是由Google開發的文件存儲和同步服務。 Google Drive於2012年4月24日啟動，允許用戶將文件存儲在其服務器上，跨設備同步文件並共享文件。除網站外，Google Drive還提供具有脫機功能的應用程序和MACOS計算機以及Android和iOS智能手機和平板電腦的應用程序。 Google Drive包括Google Docs，Google Sheets和Google Slide，這是Office Suite的一部分，該套件允許對文檔，電子表格，演示文稿，圖紙，表格等進行協作編輯。通過Office Suite創建和編輯的文件保存在Google Drive中。 Google Drive通過Google One為用戶提供15千兆字節的免費存儲。 Google One還提供100千兆字節，200千兆字節，2個trabytes，10 t trabytes，20 trabytes，20 trabytes和30台通過可選付費計劃提供的trabytes。上載的文件最多可以大小5 trabytes。用戶可以更改單個文件和文件夾的隱私設置，包括啟用與其他用戶共享或公開內容。在網站上，用戶可以通過描述其視覺效果來搜索圖像，並使用自然語言查找特定文件，例如“從去年12月開始查找我的預算電子表格”。 該網站和Android應用程序提供了一個備份部分，以查看哪些Android設備已備份到服務中，並且2017年7月發布的完全大修的計算機應用程序允許備份用戶計算機上的特定文件夾。快速訪問功能可以明智地預測用戶需要的文件。 Google Drive是Google每月針對企業和組織的每月訂閱產品G Suite的關鍵組成部分。作為精選G套房計劃的一部分，Drive提供無限的存儲，高級文件審核報告，增強的管理控制和更大的團隊協作工具。 該服務推出後，一些媒體成員嚴重批評了Google Drive的隱私政策。 Google擁有一套服務條款和隱私政策協議，涵蓋其所有服務，這意味著協議中的語言授予公司從Google Drive上存儲的內容複製，使用和創建衍生作品的廣泛權利。雖然政策還確認用戶保留知識產權，但隱私提倡者提出了擔心該許可證授予Google使用信息和數據自定義廣告和其他服務的權利。相比之下，其他媒體成員指出，協議並不比競爭雲存儲服務的協議差，但是競爭對手在協議中使用了“更巧妙的語言”，並且還表示Google需要權利才能“移動”在其服務器上歸檔，緩存數據或製作圖像縮略圖”。 截至2017年3月，Google Drive擁有8億活躍用戶，截至2015年9月，它擁有超過100萬的組織薪水用戶。截至2017年5月，該服務中存儲了超過兩個萬億個文件。
Proton Drive
proton.me
Proton Drive允許您安全地存儲和共享您的敏感文檔並在任何地方訪問它們。
iCloud Drive
icloud.com
使用iCloud驅動器，您可以將文件安全地存儲在iCloud中，並在iCloud.com和iPhone，iPad，iPod touch，mac和Windows Computer上訪問。您還可以在桌面中將所有文件和文檔文件夾中的Mac上的所有文件自動存儲在iCloud Drive中。這樣，您可以將文件保存在通常將其保存在Mac上的地方，並且它們可以在iCloud.com和所有設備上可用。 在iCloud.com上，您可以使用iCloud驅動器上傳和下載文件，共享文件，刪除文件，在文件夾中組織文件，重命名文件並恢復最近刪除的文件。您還可以與其他iCloud用戶共享文件文件夾。如果您在iCloud Drive中存儲了頁面，數字或主題演講文件，則可以在iCloud.com上以頁面，數字或主題演講打開它們。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為SkyDrive）是Microsoft運營的文件託管服務和同步服務，作為其Web版本的Office。 OneDrive於2007年8月首次啟動，允許用戶在雲中存儲文件和個人數據，例如Windows設置或Bitlocker恢復鍵，共享文件以及Android，Windows Phone和iOS移動設備，Windows和MacOS計算機以及The MacOS計算機的同步文件以及同步文件。 Xbox 360和Xbox One控制台。用戶可以將Microsoft Office文檔上傳到OneDrive。 OneDrive免費提供5 GB的存儲空間，分別提供100 GB，1 TB和6 TB存儲選項，或提供Office 365訂閱。
iCloud
icloud.com
登入 iCloud 存取您的照片、影片、文件、筆記、聯絡人等。使用您的 Apple ID 或建立新帳戶來開始使用 Apple 服務。
TeraBox
terabox.com
為文件提供網絡備份和同步。具有較大空間，快速，安全性和穩定性的功能，支持基於Web的教育和手機加速的功能。立即註冊以享受1TB的免費存儲空間
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是由美國公司Dropbox，Inc。運營的文件託管服務，總部位於加利福尼亞州舊金山，提供雲存儲，文件同步，個人云和客戶端軟件。 Dropbox由MIT學生Drew Houston和Arash Ferdowsi成立於2007年，是一家初創公司，並獲得了種子加速器Y Combinator的最初資助。 Dropbox已被評為美國和世界上最有價值的初創公司之一，其估值超過100億美元，並且被描述為迄今為止Y Combinator最成功的投資之一。但是，Dropbox還遇到了批評，並引起了有關安全漏洞和隱私問題在內的問題的爭議。 自2014年以來，Dropbox在中國被封鎖。它在電子邊境基金會2017年的“保護您的數據免受政府請求的報告”報告中獲得了五星級評級。
Internxt
internxt.com
為了隱私，請切換到 Internxt。 Internxt 的開源雲端儲存服務可保護您的隱私權。 Internxt 磁碟機、照片、傳送等。
MEGA
mega.io
Mega（大寫字母為Mega）或Mega.nz是由奧克蘭公司Mega Limited提供的雲存儲和文件託管服務。該服務主要通過基於Web的應用程序提供。 Mega移動應用程序也可用於Windows Phone，Android和iOS。 Mega以其免費帳戶的50 GB存儲分配而聞名。該網站和服務於2013年1月19日由Kim Dotcom推出，Kim Dotcom創立了現已倒閉的服務Megaupload。但是，2015年，金Dotcom與該部門脫節，並表示新西蘭政府佔領了中國投資者的股份，並控制了該網站。 Mega Limited回答說，當局沒有乾擾其行動。
Sync
sync.com
Sync是一個文件存儲，共享和協作平台，可確保您在雲中保持安全，安全和連接。 自2011年以來，Sync.com一直在為世界提供一個安全的空間。如今，超過一百萬個各種規模的企業都使用Sync屢獲殊榮的雲應用程序和開創性的隱私保護功能來分享大創意，存儲重要信息並在改變遊戲規則的項目上進行協作。
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免費無限雲端儲存。該開源專案為您提供您應得的東西。使用 Telegram API 作為您的無限儲存空間。因此，您可以上傳任意數量，沒有任何限制。
Yandex Disk
disk.yandex.com
只需將文件拖放到瀏覽器視窗即可上傳文件，對文件和資料夾進行批次操作，上傳後立即發布。無論發生什麼情況，Yandex.Disk 都會儲存您的檔案。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud 對於確保您裝置上的個人資訊安全、最新且無論您身在何處都可用至關重要。在 iCloud.com，您可以透過任何網頁瀏覽器存取您的照片、文件等。您所做的更改將同步到您的 iPhone 和其他設備，因此您始終保持最新狀態。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。 在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。 * 確保您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。 * 安全協作：審核追蹤和可設定權限，以了解和控制誰在存取您的資料。 * 優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。 * 安全 FTP 網站替代方案：無需安裝軟體 - 適合您或您的客戶。
Shadow Drive
shadow.tech
您的雲端儲存、您的文件、您的規則。透過我們歐洲製造和託管的雲端儲存解決方案 Shadow Drive，確保您的文件私密且安全。現在是市場上價格最低的以隱私為中心的硬碟。