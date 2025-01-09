雲端儲存服務 - 最受歡迎的應用程式 - 巴布亞紐幾內亞

Google Drive

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Google Drive 是 Google 開發的文件儲存和同步服務。 Google Drive 於 2012 年 4 月 24 日推出，允許用戶在其伺服器上儲存檔案、跨裝置同步檔案以及共享檔案。除了網站之外，Google Drive 還為 Windows 和 macOS 電腦以及 Android 和 iOS 智慧型手機和平板電腦提供具有離線功能的應用程式。 Google Drive 包含 Google Docs、Google Sheets 和 Google Slides，它們是辦公室套件的一部分，允許協作編輯文件、電子表格、簡報、繪圖、表單等。透過辦公室套件建立和編輯的文件保存在 Google Drive 中。 Google 雲端硬碟透過 Google One 為用戶提供 15 GB 的免費儲存空間。 Google One 也透過可選付費方案提供 100 GB、200 GB、2 TB、10 TB、20 TB 和 30 TB 容量。上傳的檔案大小最大可達 5 TB。使用者可以更改單一文件和資料夾的隱私設置，包括啟用與其他使用者共用或公開內容。在網站上，使用者可以透過描述圖像的視覺效果來搜尋圖像，並使用自然語言尋找特定文件，例如「尋找我去年 12 月的預算電子表格」。 該網站和Android 應用程式提供了一個「備份」部分，用於查看哪些Android 設備已將資料備份到該服務，並且2017 年7 月發布的徹底檢修的電腦應用程式允許備份用戶電腦上的特定資料夾。快速存取功能可以智慧預測使用者需要的文件。 Google Drive 是 G Suite 的重要組成部分，G Suite 是 Google 為企業和組織提供的按月訂閱服務。作為精選 G Suite 計畫的一部分，Drive 為團隊提供無限儲存、進階檔案審核報告、增強的管理控制和更強大的協作工具。 該服務推出後，Google Drive的隱私權政策受到了一些媒體的嚴厲批評。 Google 有一套涵蓋其所有服務的服務條款和隱私政策協議，這意味著協議中的語言授予該公司廣泛的權利，可以複製、使用 Google 雲端硬碟上儲存的內容並根據這些內容創建衍生作品。雖然這些政策也確認用戶保留智慧財產權，但隱私權倡導者擔心這些許可證授予谷歌使用資訊和資料來客製化Google提供的廣告和其他服務的權利。相比之下，其他媒體人士指出，這些協議並不比競爭對手的雲端儲存服務差，但競爭對手在協議中使用了“更巧妙的語言”，並表示谷歌需要這些權利才能「移動」。其伺服器上，快取您的數據，或製作圖像縮圖」。 截至 2017 年 3 月，Google 雲端硬碟擁有 8 億活躍用戶，截至 2015 年 9 月，其組織付費用戶超過 100 萬。截至 2017 年 5 月，該服務上儲存了超過 2 兆個文件。