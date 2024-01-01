雲端儲存服務 - 最受歡迎的應用程式 - 庫拉索

iCloud Drive

icloud.com

透過 iCloud Drive，您可以將檔案安全地儲存在 iCloud 中，並在 iCloud.com 以及您的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 和 Windows 電腦上存取它們。您也可以將 Mac 上的「桌面」和「文件」資料夾中的所有檔案自動儲存在 iCloud Drive 中。這樣，您就可以將檔案保存在 Mac 上通常儲存的位置，並且可以在 iCloud.com 和您的所有裝置上使用它們。 在 iCloud.com 上，您可以使用 iCloud Drive 上傳和下載檔案、共用檔案、刪除檔案、整理資料夾中的檔案、重新命名檔案以及還原最近刪除的檔案。您也可以與其他 ...