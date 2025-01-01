文件轉換器軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件轉換器軟體允許使用者將文件從一種文件類型變更為另一種文件類型。這些工具提供簡單、逐步的轉換過程：使用者只需上傳原始文檔，選擇所需的輸出格式，然後進行轉換。此外，文件轉換器軟體通常支援批量轉換，使用戶能夠同時將多個文件轉換為相同的格式。它通常還有助於特定文件類型之間的轉換。某些檔案轉換器軟體包含復原模式，以確保從一種格式安全轉換為另一種格式。這些解決方案通常與文件閱讀器軟體集成，允許用戶輕鬆存取他們需要的文件。
提議新的應用程式
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。
Convertio
convertio.co
Convertio是一款在線文件轉換工具，支持309種格式，包括文檔、圖片、音頻和視頻，操作簡單並重視用戶隱私。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert是一款在線文件轉換工具，支持多種音頻、視頻、文檔和圖像格式，方便用戶在不同格式之間進行轉換。
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy 是一個多功能工具，可以將20多種格式的文件轉換為PDF，並提供多達47種PDF處理工具，如編輯、合併、分割和壓縮。
Zamzar
zamzar.com
Zamzar是一個在線文件轉換平台，支持超過1100種格式，包括文檔、圖像、視頻和音頻的轉換。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供安全管理和發送PDF文檔及表單的工具，包括編輯、簽名和共享功能，並支持跨設備訪問。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw線上背景移除工具免費、易用，利用AI自動去除照片背景，支援批次處理，無水印，安全可靠，可自定義背景。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款基於雲端的PDF編輯及文檔工作流程軟體，支持注釋、填寫表格、電子簽名及實時協作。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets是一個基於AI的智能文件處理服務，專注於光學字符識別（OCR）技術，自動化各類文檔數據提取。
GorillaPDF
gorillapdf.com
GorillaPDF是一款免費的在線PDF轉換工具，支持圖片、文本、Excel和簡報轉PDF，並可合併、壓縮和加密PDF文件。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc是一款在線PDF編輯器，提供文檔編輯、簽名和共享功能，並確保文檔安全。
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift 是一款工具，幫助開發者高保真地將 HTML 文件轉換為 PDF，支持多種編程語言，並提供水印、加密及自定義選項。