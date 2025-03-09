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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件轉換器軟體允許使用者將文件從一種文件類型變更為另一種文件類型。這些工具提供簡單、逐步的轉換過程：使用者只需上傳原始文檔，選擇所需的輸出格式，然後進行轉換。此外，文件轉換器軟體通常支援批量轉換，使用戶能夠同時將多個文件轉換為相同的格式。它通常還有助於特定文件類型之間的轉換。某些檔案轉換器軟體包含復原模式，以確保從一種格式安全轉換為另一種格式。這些解決方案通常與文件閱讀器軟體集成，允許用戶輕鬆存取他們需要的文件。
提議新的應用程式
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供安全管理和發送PDF文檔及表單的工具，包括編輯、簽名和共享功能，並支持跨設備訪問。
Convertio
convertio.co
Convertio是一款在線文件轉換工具，支持309種格式，包括文檔、圖片、音頻和視頻，操作簡單並重視用戶隱私。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert是一款在線文件轉換工具，支持多種音頻、視頻、文檔和圖像格式，方便用戶在不同格式之間進行轉換。
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy 是一個多功能工具，可以將20多種格式的文件轉換為PDF，並提供多達47種PDF處理工具，如編輯、合併、分割和壓縮。
Zamzar
zamzar.com
Zamzar是一個在線文件轉換平台，支持超過1100種格式，包括文檔、圖像、視頻和音頻的轉換。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Revers是一種免費的在線工具，旨在幫助用戶輕鬆刪除其照片的背景。該工具使用AI自動刪除圖像的背景，然後用戶可以使用各種選項編輯圖像的大小，調整和縮放。 HITPAW在線拆卸劑不會留下任何水印，並且可以安全使用100％。該工具允許用戶從多張照片中批次刪除背景，非常適合需要大量編輯圖像的用戶。Hitpaw在線背景刪除劑可用於各種目的，從為在線商店或社交媒體創建透明背景自定義個人資料照片。 該工具具有不同的背景刪除選項，包括使背景透明，著色或根據用戶的喜好對其進行自定義。 該網站提供了有關如何使用該工具的詳細說明，並提供了各種其他照片和音頻工具供用戶選擇。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是基於雲的PDF編輯和文檔工作流軟件，成立於2014年，總部位於新西蘭。全球在全球範圍內擁有超過1億用戶的運營，幾乎擁有全球每個大陸的Lumin用戶，包括南極洲！ Lumin提供無縫集成到G-Suite，並劃出一系列直觀的數字工具，可在雲中的PDF文檔中添加Esignature，文本，亮點等。 有了Lumin，您可以： - 直接在文檔中直接編輯RAW PDF文本，以便於日期更改和合同和協議的較小更新 - 創建一個無縫的eSignature工作流程，以收集和索取數字簽名 - 評論，標記並與您的團隊合作。 - 與您認識和喜歡的Google工具同步 - 訪問一系列數字工具，包括添加形狀，圖像，文本，評論，高光和 - 訪問一系列高級PDF功能，用於操縱文檔，壓縮文件以發送，分組文件等。 簡化文檔流程和工作流程的工具，這些工具感覺像第二天性，並且工作正是您期望的方式。使用Lumin進行研究，工作和生活。 Lumin可以免費下載和使用，或者您只需$ 9 p/m即可解鎖高級功能和功能。可以使用業務和企業計劃，並且易於擴展，以適合您的團隊。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets 是一項基於人工智慧的智慧型文件處理服務，專注於光學字元辨識 (OCR) 技術。透過利用自學習演算法，Nanonets 能夠自動從發票、收據、護照、身分證等各種文件中擷取資料。 基於人工智慧的 OCR 技術能夠從任何格式和大小的文檔中識別和提取數據，無論多麼複雜。此外，Nanonets 還提供各種解決方案來幫助客戶簡化文件處理工作流程，例如 AP 自動化、非接觸式發票處理、電子郵件解析和 ERP 整合。 PDF 到Excel、CSV、JSON、XML 和文字。 此外，該服務還提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。 該服務透過自動化手動數據輸入幫助客戶節省時間和金錢。成功用例的例子包括馬裡蘭州的補救承包商透過 Nanonets 的發票提取為其應付帳款團隊節省了 90% 的時間、Expatrio Global Services GMBH 透過 Nanonets 的 OCR 實現了手動資料輸入時間減少 95% 以及 In2 專案管理層利用Nanonets 的AI 幫助一家供水公司節省了70 萬澳元。 Nanonets 為最常見的文件類型（例如發票、收據、身分證、選單卡、履歷、表格和儀表讀數）提供即用型解決方案。 客戶只需點擊幾下即可建立和設定自己的客製化模型。客戶還可以與 Nanonets 專家預約 30 分鐘的免費諮詢，以獲得客製化的解決方案
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的線上 PDF 編輯器。我們的互動式介面使用戶可以更輕鬆地利用可用的不同工具和功能，從而提高效率並節省時間。借助我們的安全網關，使用者可以放心，他們的文件是安全且私密的。
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift 為開發人員提供了一個將 HTML 文件（原始或連結）高保真度轉換為 PDF 的工具。軟體包可用於 Node.js、Python 和 PHP，且 API 允許使用任何程式語言。可以使用浮水印和加密等功能以及許多選項來根據您的特定需求自訂呈現的文件。
GorillaPDF
gorillapdf.com
免費線上 PDF 轉換器，可將圖像、文字檔案、Excel、簡報轉換為 PDF。它還可以減小 PDF 文件大小、合併、從圖像中提取文字以及加密 PDF 文件。 GorillaPDF 是一種高效能、可靠且易於使用的解決方案，可用於管理您的 PDF 需求。無論您需要將 Word、Excel 或 PowerPoint 文件轉換為 PDF，還是將 PDF 轉換為可編輯格式，GorillaPDF 都能提供合適的工具。輕鬆合併、壓縮和保護 PDF 文件。體驗前所未有的處理 PDF 的便利性。借助大猩猩的力量應對您的數位文件挑戰。
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