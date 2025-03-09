Lumin

luminpdf.com

Lumin是基於雲的PDF編輯和文檔工作流軟件，成立於2014年，總部位於新西蘭。全球在全球範圍內擁有超過1億用戶的運營，幾乎擁有全球每個大陸的Lumin用戶，包括南極洲！ Lumin提供無縫集成到G-Suite，並劃出一系列直觀的數字工具，可在雲中的PDF文檔中添加Esignature，文本，亮點等。 有了Lumin，您可以： - 直接在文檔中直接編輯RAW PDF文本，以便於日期更改和合同和協議的較小更新 - 創建一個無縫的eSignature工作流程，以收集和索取數字簽名 - 評論，標記並與您的團隊合作。 - 與您認識和喜歡的Google工具同步 - 訪問一系列數字工具，包括添加形狀，圖像，文本，評論，高光和 - 訪問一系列高級PDF功能，用於操縱文檔，壓縮文件以發送，分組文件等。 簡化文檔流程和工作流程的工具，這些工具感覺像第二天性，並且工作正是您期望的方式。使用Lumin進行研究，工作和生活。 Lumin可以免費下載和使用，或者您只需$ 9 p/m即可解鎖高級功能和功能。可以使用業務和企業計劃，並且易於擴展，以適合您的團隊。