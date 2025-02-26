文件轉換器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土庫曼

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件轉換器軟體允許使用者將文件從一種文件類型變更為另一種文件類型。這些工具提供簡單、逐步的轉換過程：使用者只需上傳原始文檔，選擇所需的輸出格式，然後進行轉換。此外，文件轉換器軟體通常支援批量轉換，使用戶能夠同時將多個文件轉換為相同的格式。它通常還有助於特定文件類型之間的轉換。某些檔案轉換器軟體包含復原模式，以確保從一種格式安全轉換為另一種格式。這些解決方案通常與文件閱讀器軟體集成，允許用戶輕鬆存取他們需要的文件。
提議新的應用程式
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在Adobe，我們認為文件不僅僅是信息和證明的集合。他們是將人和思想聯繫起來的基礎，推動了業務前進。 Adobe Acrobat可以在推動業務前進的同時與您的團隊保持聯繫 - 無論您在哪里工作。 Acrobat是Fortune 500公司信任的多合一PDF和電子簽名解決方案。使用Acrobat，您可以輕鬆地創建，編輯，轉換，共享，簽名和組合文檔 - 全部來自一個Adobe平台。您可以創建無縫的數字體驗，使您的團隊能夠隨時隨地在任何設備中輕鬆合作和工作。 Acrobat中的液體模式還使用戶可以在小屏幕上查看PDF，而無需捏和縮放。與Microsoft合作，我們正在重新構想如何在現代，安全且連接的混合工作場所完成工作。 Acrobat Solutions旨在與您喜歡的Microsoft應用程序無縫集成。通過創建，編輯，共享和簽名來節省時間 - 從Microsoft 365，Teams，Outlook等來節省時間。另外，您還可以訪問與Google，Box和您每天使用的更多應用程序的智能集成。借助Acrobat，您可以訪問文件保護功能，以保護您的文檔免於被複製，更改或印刷，以添加放心。 Acrobat幫助組織遵守安全標準和法規要求，例如GLBA和FERPA。它還符合電子文檔交換的ISO 32000標準，包括用於歸檔的PDF/A等特殊用途標準，用於工程的PDF/E和用於打印的PDF/X。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert 是一個線上文件轉換器。我們支援幾乎所有音訊、視訊、文件、電子書、檔案、圖像、電子表格和簡報格式。首先，請使用下面的按鈕並從電腦中選擇要轉換的檔案。
Convertio
convertio.co
Convertio - 線上轉換檔案的簡單工具。支援超過 309 種不同的文件、圖像、電子表格、電子書、存檔、簡報、音訊和視訊格式。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕雲端提供安全管理和傳送PDF文件以及PDF表單的工具。福昕雲端提供多項功能，讓 PDF 文件處理更加方便、安全。
Zamzar
zamzar.com
文件轉換變得簡單。轉換文件、圖像、視訊和聲音 - 支援 1100 多種格式。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Revers是一種免費的在線工具，旨在幫助用戶輕鬆刪除其照片的背景。該工具使用AI自動刪除圖像的背景，然後用戶可以使用各種選項編輯圖像的大小，調整和縮放。 HITPAW在線拆卸劑不會留下任何水印，並且可以安全使用100％。該工具允許用戶從多張照片中批次刪除背景，非常適合需要大量編輯圖像的用戶。Hitpaw在線背景刪除劑可用於各種目的，從為在線商店或社交媒體創建透明背景自定義個人資料照片。 該工具具有不同的背景刪除選項，包括使背景透明，著色或根據用戶的喜好對其進行自定義。 該網站提供了有關如何使用該工具的詳細說明，並提供了各種其他照片和音頻工具供用戶選擇。
PDF Candy
pdfcandy.com
轉換為 PDF 並傳回 20 多種格式的檔案。此外，PDF Candy 還提供 47 種線上 PDF 處理工具：編輯、分割、合併、壓縮等等。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是基於雲的PDF編輯和文檔工作流軟件，成立於2014年，總部位於新西蘭。全球在全球範圍內擁有超過1億用戶的運營，幾乎擁有全球每個大陸的Lumin用戶，包括南極洲！ Lumin提供無縫集成到G-Suite，並劃出一系列直觀的數字工具，可在雲中的PDF文檔中添加Esignature，文本，亮點等。 有了Lumin，您可以： - 直接在文檔中直接編輯RAW PDF文本，以便於日期更改和合同和協議的較小更新 - 創建一個無縫的eSignature工作流程，以收集和索取數字簽名 - 評論，標記並與您的團隊合作。 - 與您認識和喜歡的Google工具同步 - 訪問一系列數字工具，包括添加形狀，圖像，文本，評論，高光和 - 訪問一系列高級PDF功能，用於操縱文檔，壓縮文件以發送，分組文件等。 簡化文檔流程和工作流程的工具，這些工具感覺像第二天性，並且工作正是您期望的方式。使用Lumin進行研究，工作和生活。 Lumin可以免費下載和使用，或者您只需$ 9 p/m即可解鎖高級功能和功能。可以使用業務和企業計劃，並且易於擴展，以適合您的團隊。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets 是一項基於人工智慧的智慧型文件處理服務，專注於光學字元辨識 (OCR) 技術。透過利用自學習演算法，Nanonets 能夠自動從發票、收據、護照、身分證等各種文件中擷取資料。 基於人工智慧的 OCR 技術能夠從任何格式和大小的文檔中識別和提取數據，無論多麼複雜。此外，Nanonets 還提供各種解決方案來幫助客戶簡化文件處理工作流程，例如 AP 自動化、非接觸式發票處理、電子郵件解析和 ERP 整合。 PDF 到Excel、CSV、JSON、XML 和文字。 此外，該服務還提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。 該服務透過自動化手動數據輸入幫助客戶節省時間和金錢。成功用例的例子包括馬裡蘭州的補救承包商透過 Nanonets 的發票提取為其應付帳款團隊節省了 90% 的時間、Expatrio Global Services GMBH 透過 Nanonets 的 OCR 實現了手動資料輸入時間減少 95% 以及 In2 專案管理層利用Nanonets 的AI 幫助一家供水公司節省了70 萬澳元。 Nanonets 為最常見的文件類型（例如發票、收據、身分證、選單卡、履歷、表格和儀表讀數）提供即用型解決方案。 客戶只需點擊幾下即可建立和設定自己的客製化模型。客戶還可以與 Nanonets 專家預約 30 分鐘的免費諮詢，以獲得客製化的解決方案
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的線上 PDF 編輯器。我們的互動式介面使用戶可以更輕鬆地利用可用的不同工具和功能，從而提高效率並節省時間。借助我們的安全網關，使用者可以放心，他們的文件是安全且私密的。
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift 為開發人員提供了一個將 HTML 文件（原始或連結）高保真度轉換為 PDF 的工具。軟體包可用於 Node.js、Python 和 PHP，且 API 允許使用任何程式語言。可以使用浮水印和加密等功能以及許多選項來根據您的特定需求自訂呈現的文件。
GorillaPDF
gorillapdf.com
免費線上 PDF 轉換器，可將圖像、文字檔案、Excel、簡報轉換為 PDF。它還可以減小 PDF 文件大小、合併、從圖像中提取文字以及加密 PDF 文件。 GorillaPDF 是一種高效能、可靠且易於使用的解決方案，可用於管理您的 PDF 需求。無論您需要將 Word、Excel 或 PowerPoint 文件轉換為 PDF，還是將 PDF 轉換為可編輯格式，GorillaPDF 都能提供合適的工具。輕鬆合併、壓縮和保護 PDF 文件。體驗前所未有的處理 PDF 的便利性。借助大猩猩的力量應對您的數位文件挑戰。