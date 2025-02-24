文件轉換器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 托克勞群島

Adobe Acrobat

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在Adobe，我們認為文件不僅僅是信息和證明的集合。他們是將人和思想聯繫起來的基礎，推動了業務前進。 Adobe Acrobat可以在推動業務前進的同時與您的團隊保持聯繫 - 無論您在哪里工作。 Acrobat是Fortune 500公司信任的多合一PDF和電子簽名解決方案。使用Acrobat，您可以輕鬆地創建，編輯，轉換，共享，簽名和組合文檔 - 全部來自一個Adobe平台。您可以創建無縫的數字體驗，使您的團隊能夠隨時隨地在任何設備中輕鬆合作和工作。 Acrobat中的液體模式還使用戶可以在小屏幕上查看PDF，而無需捏和縮放。與Microsoft合作，我們正在重新構想如何在現代，安全且連接的混合工作場所完成工作。 Acrobat Solutions旨在與您喜歡的Microsoft應用程序無縫集成。通過創建，編輯，共享和簽名來節省時間 - 從Microsoft 365，Teams，Outlook等來節省時間。另外，您還可以訪問與Google，Box和您每天使用的更多應用程序的智能集成。借助Acrobat，您可以訪問文件保護功能，以保護您的文檔免於被複製，更改或印刷，以添加放心。 Acrobat幫助組織遵守安全標準和法規要求，例如GLBA和FERPA。它還符合電子文檔交換的ISO 32000標準，包括用於歸檔的PDF/A等特殊用途標準，用於工程的PDF/E和用於打印的PDF/X。