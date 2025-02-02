文件轉換器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件轉換器軟體允許使用者將文件從一種文件類型變更為另一種文件類型。這些工具提供簡單、逐步的轉換過程：使用者只需上傳原始文檔，選擇所需的輸出格式，然後進行轉換。此外，文件轉換器軟體通常支援批量轉換，使用戶能夠同時將多個文件轉換為相同的格式。它通常還有助於特定文件類型之間的轉換。某些檔案轉換器軟體包含復原模式，以確保從一種格式安全轉換為另一種格式。這些解決方案通常與文件閱讀器軟體集成，允許用戶輕鬆存取他們需要的文件。
提議新的應用程式
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我們相信文件不僅僅是資訊和證據的集合。它們是連結人員和想法、推動業務發展的基礎。 Adobe Acrobat 讓您與團隊保持聯繫，同時推動您的業務向前發展 - 無論您在哪裡工作。 Acrobat 是一款深受財富 500 強公司信賴的一體化 PDF 和電子簽名解決方案。借助 Acrobat，您可以輕鬆地建立、編輯、轉換、共用、簽名和組合文件 - 所有這些都在一個 Adobe 平台上進行。您可以創建無縫的數位體驗，讓您的團隊隨時隨地透過任何裝置輕鬆協作和工作。 Acrobat 中的液體模式還使用戶能夠在小螢幕上查看 PDF，而無需捏合和縮放。我們與 Microsoft 合作，重新構想如何在現代、安全和互聯的混合工作場所中完成工作。 Acrobat 解決方案旨在與您喜愛的 Microsoft 應用程式無縫整合。透過 Microsoft 365、Teams、Outlook 等建立、編輯、分享和簽名來節省時間。此外，您還可以存取與 Google、Box 以及您每天使用的更多應用程式的智慧整合。透過 Acrobat，您可以使用文件保護功能來保護您的文件免遭複製、變更或列印，讓您更加安心。 Acrobat 可協助組織遵守安全標準和監管要求，例如 GLBA 和 FERPA。它還符合電子文檔交換的 ISO 32000 標準，包括用於存檔的 PDF/A、用於工程的 PDF/E 和用於列印的 PDF/X 等專用標準。
Convertio
convertio.co
Convertio - 線上轉換檔案的簡單工具。支援超過 309 種不同的文件、圖像、電子表格、電子書、存檔、簡報、音訊和視訊格式。
PDF Candy
pdfcandy.com
轉換為 PDF 並傳回 20 多種格式的檔案。此外，PDF Candy 還提供 47 種線上 PDF 處理工具：編輯、分割、合併、壓縮等等。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert 是一個線上文件轉換器。我們支援幾乎所有音訊、視訊、文件、電子書、檔案、圖像、電子表格和簡報格式。首先，請使用下面的按鈕並從電腦中選擇要轉換的檔案。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕雲端提供安全管理和傳送PDF文件以及PDF表單的工具。福昕雲端提供多項功能，讓 PDF 文件處理更加方便、安全。
Zamzar
zamzar.com
文件轉換變得簡單。轉換文件、圖像、視訊和聲音 - 支援 1100 多種格式。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Remover 是一款免費的線上工具，旨在幫助用戶輕鬆刪除照片背景。該工具使用AI自動移除影像的背景，然後使用者可以使用多種選項編輯影像的大小、調整和縮放。 HitPaw 線上背景去除器不會留下任何浮水印，並且 100% 使用安全。該工具允許用戶大量刪除多張照片的背景，非常適合需要大量編輯圖像的用戶。 該工具具有不同的背景去除選項，包括使背景透明、著色或根據使用者的喜好進行自訂。 該網站提供瞭如何使用該工具的詳細說明，並提供了多種其他照片和音訊工具供用戶選擇。
Lumin
luminpdf.com
Lumin 是基於雲端的 pdf 編輯和文件工作流程軟體，成立於 2014 年，總部位於紐西蘭。 Lumin 在全球範圍內運營，擁有超過 8000 萬用戶，幾乎每個大陸都有一個 Lumin 用戶 - 包括南極洲！ Lumin 提供與 G-Suite 的無縫集成，並提供一系列直覺的數位工具，可將電子簽名、文字、突出顯示等添加到雲端中的 PDF 文件中。使用Lumin，您可以： - 直接在文檔中編輯原始pdf 文本，以便於更改日期以及對合同和協議進行細微更新- 創建無縫的電子簽名工作流程以收集和請求數字簽名- 隨時隨地與您的團隊進行評論、標記和協作 -與您熟悉和喜愛的Google 工具同步- 訪問一系列數位工具，包括添加形狀、圖像、文本、註釋、突出顯示- 訪問一系列高級pdf 功能，用於操作文檔、壓縮用於發送的文件、分割文件等等。使用如同第二天性一樣的工具簡化文件流程和工作流程，並且按照您期望的方式運作。用Lumin學習、工作、生活。 Lumin 可以免費下載和使用，或者您也可以解鎖高級特性和功能，只需 9 美元/月。商業和企業計劃可供使用，並且可以輕鬆擴展以適合您的團隊。只需從 G-Suite Marketplace 安裝 Lumin PDF 即可開始使用！
Nanonets
nanonets.com
Nanonets 是一項基於人工智慧的智慧型文件處理服務，專注於光學字元辨識 (OCR) 技術。透過利用自學習演算法，Nanonets 能夠自動從發票、收據、護照、身分證等各種文件中擷取資料。 基於人工智慧的 OCR 技術能夠從任何格式和大小的文檔中識別和提取數據，無論多麼複雜。此外，Nanonets 還提供各種解決方案來幫助客戶簡化文件處理工作流程，例如 AP 自動化、非接觸式發票處理、電子郵件解析和 ERP 整合。 PDF 到Excel、CSV、JSON、XML 和文字。 此外，該服務還提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。 該服務透過自動化手動數據輸入幫助客戶節省時間和金錢。成功用例的例子包括馬裡蘭州的補救承包商透過 Nanonets 的發票提取為其應付帳款團隊節省了 90% 的時間、Expatrio Global Services GMBH 透過 Nanonets 的 OCR 實現了手動資料輸入時間減少 95% 以及 In2 專案管理層利用Nanonets 的AI 幫助一家供水公司節省了70 萬澳元。 Nanonets 為最常見的文件類型（例如發票、收據、身分證、選單卡、履歷、表格和儀表讀數）提供即用型解決方案。 客戶只需點擊幾下即可建立和設定自己的客製化模型。客戶還可以與 Nanonets 專家預約 30 分鐘的免費諮詢，以獲得客製化的解決方案
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的線上 PDF 編輯器。我們的互動式介面使用戶可以更輕鬆地利用可用的不同工具和功能，從而提高效率並節省時間。借助我們的安全網關，使用者可以放心，他們的文件是安全且私密的。
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift 為開發人員提供了一個將 HTML 文件（原始或連結）高保真度轉換為 PDF 的工具。軟體包可用於 Node.js、Python 和 PHP，且 API 允許使用任何程式語言。可以使用浮水印和加密等功能以及許多選項來根據您的特定需求自訂呈現的文件。
GorillaPDF
gorillapdf.com
免費線上 PDF 轉換器，可將圖像、文字檔案、Excel、簡報轉換為 PDF。它還可以減小 PDF 文件大小、合併、從圖像中提取文字以及加密 PDF 文件。 GorillaPDF 是一種高效能、可靠且易於使用的解決方案，可用於管理您的 PDF 需求。無論您需要將 Word、Excel 或 PowerPoint 文件轉換為 PDF，還是將 PDF 轉換為可編輯格式，GorillaPDF 都能提供合適的工具。輕鬆合併、壓縮和保護 PDF 文件。體驗前所未有的處理 PDF 的便利性。借助大猩猩的力量應對您的數位文件挑戰。