文件轉換器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

Adobe Acrobat

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在 Adob​​e，我們相信文件不僅僅是資訊和證據的集合。它們是連結人員和想法、推動業務發展的基礎。 Adobe Acrobat 讓您與團隊保持聯繫，同時推動您的業務向前發展 - 無論您在哪裡工作。 Acrobat 是一款深受財富 500 強公司信賴的一體化 PDF 和電子簽名解決方案。借助 Acrobat，您可以輕鬆地建立、編輯、轉換、共用、簽名和組合文件 - 所有這些都在一個 Adob​​e 平台上進行。您可以創建無縫的數位體驗，讓您的團隊隨時隨地透過任何裝置輕鬆協作和工作。 Acrobat 中的液體模式還使用戶能夠在小螢幕上查看 PDF，而無需捏合和縮放。我們與 Microsoft 合作，重新構想如何在現代、安全和互聯的混合工作場所中完成工作。 Acrobat 解決方案旨在與您喜愛的 Microsoft 應用程式無縫整合。透過 Microsoft 365、Teams、Outlook 等建立、編輯、分享和簽名來節省時間。此外，您還可以存取與 Google、Box 以及您每天使用的更多應用程式的智慧整合。透過 Acrobat，您可以使用文件保護功能來保護您的文件免遭複製、變更或列印，讓您更加安心。 Acrobat 可協助組織遵守安全標準和監管要求，例如 GLBA 和 FERPA。它還符合電子文檔交換的 ISO 32000 標準，包括用於存檔的 PDF/A、用於工程的 PDF/E 和用於列印的 PDF/X 等專用標準。