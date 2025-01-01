現場銷售軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
現場銷售軟體專為參與上門銷售實務的員工而設計，可為銷售人員分配邏輯路線，從而優化效率。這些工具有助於引導團隊成員完成銷售路線，並讓經理即時了解員工的位置。該軟體還可以記錄成功的銷售或交易，並有助於監控團隊在路上的活動。 現場銷售軟體在更廣泛的銷售軟體領域內運作。其他銷售軟體透過電話、電子郵件或視訊通話分配數位區域進行聯繫，而現場銷售軟體則透過提供實體位置區域、將銷售人員與其潛在客戶的實體地址無縫連接來脫穎而出。一些工具還可以與客戶關係管理 (CRM) 系統整合或充當客戶關係管理 (CRM) 系統，提取聯絡資訊並充當更新和現場記錄的中心樞紐。
提議新的應用程式
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。
eSpatial
espatial.com
eSpatial 是基於雲的地圖軟體，幫助企業可視化及分析數據，優化銷售領土和路線規劃，適用於各行業的用戶。
Repsly
repsly.com
Repsly是一款移動應用程序，用於提高現場銷售團隊的效率，支持任務管理、數據收集和團隊協作，以促進零售執行和貿易促進。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi是一個B2B電子商務平台，幫助消費品品牌和批發商管理全渠道銷售，提供移動訂單、零售執行和貿易促銷等功能。
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
Mobi Work應用程式支援銷售團隊、提供零售訂貨解決方案及管理市場推廣團隊。
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute是一個企業銷售支持平台，提升零售品牌的業務效率，支持銷售團隊和分銷商之間的協作與管理。
TrueContext
truecontext.com
TrueContext是一款移動工作流平台，幫助企業數位化現場服務操作，簡化數據收集與管理，並具備離線功能以支持工作。
Mapline
mapline.com
Mapline是一款映射軟件，用於可視化和分析數據，支援地圖繪製、路線規劃、報告生成及團隊協作。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager是一款專門為移動銷售團隊設計的CRM應用，幫助簡化銷售活動並提升績效。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款現場銷售管理平台，提供客戶關係管理和訂單處理，幫助銷售團隊提高效率和生產力。
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App 是一款銷售追蹤軟體，幫助管理外勤銷售人員的活動和地理位置，簡化訂單、出勤、報告等日常工作流程。
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO是一款外部銷售管理工具，提供領土管理、管道跟踪及報告功能，以提高現場銷售團隊的效率和生產力。
Promomash
promomash.com
Promomash 是專為成長中的消費品品牌設計的全方位促銷管理平台，提供促銷、銷售和扣款管理功能，簡化商業操作。
Repzo
repzo.com
Repzo是一個完整的銷售和現場自動化平台，用於管理銷售、行銷和服務，提供即時覆蓋分析。
Map My Customers
mapmycustomers.me
Map My Customers 是一款幫助現場銷售代表可視化客戶、規劃路線並簡化資料輸入的應用程式。
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro是一個幫助製造商和分銷商管理和自動化現場操作的應用程式，提供實時數據以提高效率。
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales 是一款雲端移動訂單管理系統，具備市場、路線管理及實時數據分析功能，並支持多種ERP整合，簡化銷售流程。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy是一個銷售增長系統，通過自動化非銷售活動來提高銷售團隊的效率，支持銷售互動和生產力，並與Salesforce無縫集成。
SimpliField
simplifield.com
SimpliField 是一款以移動為先的應用程式，幫助品牌提升零售運營效率，實時監控現場活動並促進團隊協作。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie是一款雲端應用，協助企業管理移動工作隊伍，簡化數據收集和表單管理，支持離線操作及多種數據格式導出。
allGeo
allgeo.com
AllGeo是一款現場服務管理應用，提供實時跟蹤、資源配置、路線優化等功能，幫助企業提高員工效率和業務運營。
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser是一款為政治運動設計的應用，幫助用戶規劃和管理宣傳工作，提供選民數據分析和關係管理工具。
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro是一款基於雲端的業務管理軟件，提供客戶、預約、支付及員工管理等功能，以提升業務效率和客戶滿意度。
Lystloc
lystloc.com
Lystloc是一款位置智慧與分析的SaaS應用，幫助企業監控現場員工活動及提高銷售效率，並提供出勤追蹤和路線規劃等工具。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款專為外部銷售人員設計的應用程式，提供路線規劃、客戶管理及自動報告功能，幫助提升工作效率。
URVA
urva.co
URVA 是一款銷售工具，幫助銷售團隊實時追蹤客戶互動，並讓管理層獲取數據、設定目標與計劃，促進業務發展。
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter 是一個個人 CRM 和 ABM 應用，幫助用戶有效管理潛在客戶和客戶，並簡化銷售流程和日程規劃。