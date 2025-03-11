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現場銷售軟體專為參與上門銷售實務的員工而設計，可為銷售人員分配邏輯路線，從而優化效率。這些工具有助於引導團隊成員完成銷售路線，並讓經理即時了解員工的位置。該軟體還可以記錄成功的銷售或交易，並有助於監控團隊在路上的活動。 現場銷售軟體在更廣泛的銷售軟體領域內運作。其他銷售軟體透過電話、電子郵件或視訊通話分配數位區域進行聯繫，而現場銷售軟體則透過提供實體位置區域、將銷售人員與其潛在客戶的實體地址無縫連接來脫穎而出。一些工具還可以與客戶關係管理 (CRM) 系統整合或充當客戶關係管理 (CRM) 系統，提取聯絡資訊並充當更新和現場記錄的中心樞紐。
提議新的應用程式
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。
eSpatial
espatial.com
eSpatial 是基於雲的地圖軟體，幫助企業可視化及分析數據，優化銷售領土和路線規劃，適用於各行業的用戶。
Repsly
repsly.com
Repsly是一款移動應用程序，用於提高現場銷售團隊的效率，支持任務管理、數據收集和團隊協作，以促進零售執行和貿易促進。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi是一個B2B電子商務平台，幫助消費品品牌和批發商管理全渠道銷售，提供移動訂單、零售執行和貿易促銷等功能。
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
Mobi Work應用程式支援銷售團隊、提供零售訂貨解決方案及管理市場推廣團隊。
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute是一個企業銷售支持平台，提升零售品牌的業務效率，支持銷售團隊和分銷商之間的協作與管理。
TrueContext
truecontext.com
TrueContext是一款移動工作流平台，幫助企業數位化現場服務操作，簡化數據收集與管理，並具備離線功能以支持工作。
Mapline
mapline.com
Mapline是一款映射軟件，用於可視化和分析數據，支援地圖繪製、路線規劃、報告生成及團隊協作。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager是一款專門為移動銷售團隊設計的CRM應用，幫助簡化銷售活動並提升績效。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款現場銷售管理平台，提供客戶關係管理和訂單處理，幫助銷售團隊提高效率和生產力。
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App 是一款銷售追蹤軟體，幫助管理外勤銷售人員的活動和地理位置，簡化訂單、出勤、報告等日常工作流程。
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO是一款外部銷售管理工具，提供領土管理、管道跟踪及報告功能，以提高現場銷售團隊的效率和生產力。
Promomash
promomash.com
Promomash 是專為成長中的消費品品牌設計的全方位促銷管理平台，提供促銷、銷售和扣款管理功能，簡化商業操作。
Repzo
repzo.com
Repzo是一個完整的銷售和現場自動化平台，用於管理銷售、行銷和服務，提供即時覆蓋分析。
Map My Customers
mapmycustomers.me
Map My Customers 是一款幫助現場銷售代表可視化客戶、規劃路線並簡化資料輸入的應用程式。
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro是一個幫助製造商和分銷商管理和自動化現場操作的應用程式，提供實時數據以提高效率。
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales 是一款雲端移動訂單管理系統，具備市場、路線管理及實時數據分析功能，並支持多種ERP整合，簡化銷售流程。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy是一個銷售增長系統，通過自動化非銷售活動來提高銷售團隊的效率，支持銷售互動和生產力，並與Salesforce無縫集成。
SimpliField
simplifield.com
SimpliField 是一款以移動為先的應用程式，幫助品牌提升零售運營效率，實時監控現場活動並促進團隊協作。
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser是一款為政治運動設計的應用，幫助用戶規劃和管理宣傳工作，提供選民數據分析和關係管理工具。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie是一款雲端應用，協助企業管理移動工作隊伍，簡化數據收集和表單管理，支持離線操作及多種數據格式導出。
allGeo
allgeo.com
AllGeo是一款現場服務管理應用，提供實時跟蹤、資源配置、路線優化等功能，幫助企業提高員工效率和業務運營。
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro是一款基於雲端的業務管理軟件，提供客戶、預約、支付及員工管理等功能，以提升業務效率和客戶滿意度。
Lystloc
lystloc.com
Lystloc是一款位置智慧與分析的SaaS應用，幫助企業監控現場員工活動及提高銷售效率，並提供出勤追蹤和路線規劃等工具。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款專為外部銷售人員設計的應用程式，提供路線規劃、客戶管理及自動報告功能，幫助提升工作效率。
URVA
urva.co
URVA 是一款銷售工具，幫助銷售團隊實時追蹤客戶互動，並讓管理層獲取數據、設定目標與計劃，促進業務發展。
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter 在一個精簡且易於使用的軟體包中包含了經營智慧業務所需的所有工具。繼續閱讀以了解為什麼它是您組織的更好選擇。 LeadPlotter 是您的個人CRM 和ABM，可輕鬆管理您的所有潛在客戶和客戶，根據您的目的地快速規劃和規劃您的一天，提高客戶滿意度：所有這些都可以隨時隨地透過您的任何設備進行。
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