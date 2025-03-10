現場銷售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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現場銷售軟體專為參與上門銷售實務的員工而設計，可為銷售人員分配邏輯路線，從而優化效率。這些工具有助於引導團隊成員完成銷售路線，並讓經理即時了解員工的位置。該軟體還可以記錄成功的銷售或交易，並有助於監控團隊在路上的活動。 現場銷售軟體在更廣泛的銷售軟體領域內運作。其他銷售軟體透過電話、電子郵件或視訊通話分配數位區域進行聯繫，而現場銷售軟體則透過提供實體位置區域、將銷售人員與其潛在客戶的實體地址無縫連接來脫穎而出。一些工具還可以與客戶關係管理 (CRM) 系統整合或充當客戶關係管理 (CRM) 系統，提取聯絡資訊並充當更新和現場記錄的中心樞紐。
提議新的應用程式
Map My Customers
mapmycustomers.me
Map My Customers 是一款幫助現場銷售代表可視化客戶、規劃路線並簡化資料輸入的應用程式。
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter 在一個精簡且易於使用的軟體包中包含了經營智慧業務所需的所有工具。繼續閱讀以了解為什麼它是您組織的更好選擇。 LeadPlotter 是您的個人CRM 和ABM，可輕鬆管理您的所有潛在客戶和客戶，根據您的目的地快速規劃和規劃您的一天，提高客戶滿意度：所有這些都可以隨時隨地透過您的任何設備進行。
Lystloc
lystloc.com
Lystloc是一家位置情報和分析SaaS產品公司，為客戶提供基於位置的挑戰的完整解決方案。 Lystloc最初是一款內部產品，旨在通過移動應用程序而不是硬件打孔卡跟踪我們的現場和辦公用戶的出勤率。對於我們節省了很多時間和金錢，這很好。那時，自然而然地將其作為SaaS產品開發為其他在某個地方經歷類似日常問題的公司。因此，Lystloc是您所有基於位置的解決方案的一站式商店。我們是用於您的員工或車輛或API集成的實時位置情報中的SaaS領先解決方案。
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro是一個幫助製造商和分銷商管理和自動化現場操作的應用程式，提供實時數據以提高效率。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie是一種基於雲的軟件解決方案，可幫助公司在現場服務，現場銷售，現場審核和商品運營中管理其移動員工。 FieldPie受到行業領導者品牌以及創新的初創企業的信任，可幫助公司提高其現場資源的效率，並大大簡化了現場數據的收集和分析。輕鬆安排任務，將您的現場團隊派往正確的任務，設計精美的移動表單以收集移動數據，並使用FieldPie實時監視每個現場活動。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款功能強大的工具，專門用於協助外部銷售代表最大限度地提高日常營運效率。它提供了一個易於使用的路線規劃介面，允許用戶為所有約會制定優化路線，以節省時間和燃料成本。憑藉其區域管理功能，CallProof 還使銷售代表能夠追蹤其特定區域的銷售線索、客戶和機會。最終，CallProof 旨在透過簡化銷售代表的工作流程和提高營運效率來幫助銷售代表提高工作效率。透過我們的應用程序，團隊可以更好地了解每個代表的績效，並確信他們在現場明智地利用了寶貴的時間。透過 CallProof，享受完全優化和個人化銷售體驗的便利性。憑藉其全面的功能套件，例如非同步通訊、自動報告生成、名片掃描、CallProof 語音、即時銷售會議、連續銷售和銷售目標。對於任何希望提高生產力和效率的外部銷售團隊來說，CallProof 是一個非常寶貴的工具。今天就嘗試一下，盡量提高您在路上的成功！
SimpliField
simplifield.com
SimpliField 是一款以移動為先的應用程式，幫助品牌提升零售運營效率，實時監控現場活動並促進團隊協作。
allGeo
allgeo.com
Abaqus為企業提供解決方案，以自動化其現場服務運營，以極大地提高其員工生產率，薪資節省和盈利能力。在這個數字化轉型時代，Abaqus通過向機構管理和建築業到車隊管理和醫療保健的各個行業提供解決方案。 Abaqus通過提供用於調度，里程跟踪，時間時鐘，調度消息傳遞，現場數據收集，移動表單，異常監視和分析的工具，簡化了現場成千上萬的運行現場組織的巨大復雜性。 Abaqus的AllGeo平台可用於為中型和企業客戶構建自定義工作流解決方案。在Allgeo上託管的解決方案包括資源跟踪，時間和出勤，電子訪問驗證，孤獨的工人安全，負載跟踪，檢查和審核日誌等。平台接口具有各種設備，例如Android設備，iOS設備，iOS設備和遙控設備。 Abaqus團隊從Philips Electronics，Qualcomm，Cisco，Intel和Jitterbit帶來了數十年的網絡，移動和雲軟件行業的經驗。
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser 的使用者友善軟體可讓您規劃和管理拉票的各個方面 – 節省數小時的時間並提高支持者的參與度
Mapline
mapline.com
Mapline是一款映射軟件，用於可視化和分析數據，支援地圖繪製、路線規劃、報告生成及團隊協作。
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker 是一款適合行動裝置的銷售工具，可讓您的整個銷售團隊保持同步。銷售團隊與新潛在客戶互動以產生業務，並與現有客戶進行追加銷售並進一步發展業務關係。雖然這種情況可能定期或不定期發生，但如果沒有將現場團隊與總部領導聯繫起來的工具，就很難了解正在發生的情況。 URVA 能夠彌補這一差距。忙碌的銷售人員有一個漂亮的應用程序，可以讓他們在幾秒鐘內記錄所有客戶互動，並且還可以透過地理標記來提高可見性。作為回報，經理可以查看正在發生的事情並指導他們的團隊了解新產品和服務，以及設定每週/每月的目標和計劃，而無需與每個團隊成員交談。最後，在領導層，所有這些互動都可以在小型儀表板和預定報告中使用。 URVA Sales 的所有功能都可以在任何地方使用，從電話到大螢幕以及介於兩者之間的一切。 URVA Sales 受到世界上一些領先的銀行、電信和製藥公司的信賴。
Repzo
repzo.com
Repzo是一個完整的銷售和現場自動化平台，用於管理銷售、行銷和服務，提供即時覆蓋分析。
eSpatial
espatial.com
eSpatial 是基於雲的地圖軟體，幫助企業可視化及分析數據，優化銷售領土和路線規劃，適用於各行業的用戶。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款針對零售業不斷成長的 CPG 品牌的一體化促銷管理平台。在一個地方規劃、執行、分析和優化您所有的零售貿易促銷、現場銷售和營銷活動以及店內演示 - 並通過交鑰匙端到端管理流程外包您最頭痛的扣除工作。透過在 Promomash 中管理這一切，CPG 品牌擁有了一個事實來源，可以幫助他們更好地宣傳零售業，並在有限的貿易支出中做出最佳選擇。沒有其他解決方案能夠提供品牌管理其貿易行銷和促銷工作各個方面所需的全部工具。不再需要電子表格或多個系統！ • 在一處管理促銷、演示、銷售和扣除。 • 透過我們與 Crisp 的合作關係獲取自動的每日銷售資料來源。 • 透過我們的端對端交鑰匙服務減輕扣除管理的負擔。 • 透過精細的規劃、報告和扣除數據更清楚地了解貿易支出。 • 透過一個易於閱讀的視圖來比較計劃與實際交易表現。立即滿足您需求的訂閱方案。僅註冊您需要的內容，或充分利用 Promomash 一體化促銷管理的全部優勢。無論您如何開始，我們的所有訂閱都是按月計費，定價是根據您公司的規模和預算而製定的。 • 貿易促銷管理(TPM)：規劃、執行、分析和完善所有策略和客戶的所有貿易促銷活動。 • 現場行銷管理：安排、管理和報告現場行銷活動、演示和推銷活動。 • 扣除管理：利用自動化和我們的專家團隊來捕獲、分類、驗證扣除和爭議。
TrueContext
truecontext.com
TrueContext是一款移動工作流平台，幫助企業數位化現場服務操作，簡化數據收集與管理，並具備離線功能以支持工作。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款現場銷售管理平台，提供客戶關係管理和訂單處理，幫助銷售團隊提高效率和生產力。
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO是一款外部銷售管理工具，提供領土管理、管道跟踪及報告功能，以提高現場銷售團隊的效率和生產力。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一個收入成長系統，可倍增並加速您的銷售活動，同時消除花費您時間和金錢的非銷售活動。它是一個整合的銷售平台，為您提供基本的銷售功能（銷售參與、銷售支援、銷售生產力和 Salesforce 採用），跨所有裝置的單一接觸點可協助您完成更多交易並產生更多潛在客戶。 1,000 名現場銷售代表、內部銷售代表和銷售經理正在利用 Veloxy 將銷售部門轉變為真正的收入中心。
OctopusPro
octopuspro.com
Octopuspro是一種基於雲的服務管理軟件，具有管理和發展業務所需的所有功能和工具，允許您管理客戶，潛在客戶，報價，預訂，發票，付款，反饋和評論，以及您的員工和工人。幫助您降低行政和運營成本，增加轉換和客戶保留率，並改善辦公室，現場工作人員和客戶之間的溝通。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager是一款專門為移動銷售團隊設計的CRM應用，幫助簡化銷售活動並提升績效。
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App 是一款用於現場銷售自動化和員工位置追蹤的銷售追蹤軟體，可輕鬆實現公司銷售和外部現場銷售活動的自動化。該軟體是為銷售經理、分銷商、品牌設計和開發的，用於管理現場銷售人員活動。透過使用達美銷售應用程序，品牌、分銷商、銷售經理可以管理現場銷售員工的活動並追蹤他們的地理位置，而在手機中安裝達美銷售應用程式的現場銷售代表可以自動化他們的日常活動，如接單、收款、考勤、請假、費用管理等。超過20,000 名銷售代表已在使用達美銷售應用程式來改善他們的現場銷售體驗⚡ ⚡ 下載應用程式：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deltatechnepal.delta_sales_app 達美銷售應用程式功能用於現場員工追蹤、自動化和銷售管理1. 訂單報告2. 收款自動化3. 基於GPS 的員工位置追蹤4. 標記出勤和休假5. 費用報告6. 分配活動7. 各方/客戶管理8. 產品管理9. 盤點10. 節拍計畫11. 公告12. 自動報告與分析13. 巡視計畫14. 客戶存取追蹤15. 經銷商管理16. 日常工作日誌17. 與現場團隊分享文件18 .現場銷售團隊績效19. 現場人員管理 20. 直接 B2B 客戶訂單 自動執行現場銷售追蹤並轉變您的工作方式，並立即開始追蹤、管理您的現場銷售員工。
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales 是一款雲端移動訂單管理系統，具備市場、路線管理及實時數據分析功能，並支持多種ERP整合，簡化銷售流程。
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
Mobi Work應用程式支援銷售團隊、提供零售訂貨解決方案及管理市場推廣團隊。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi是一個B2B電子商務平台，幫助消費品品牌和批發商管理全渠道銷售，提供移動訂單、零售執行和貿易促銷等功能。
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute是一個企業銷售支持平台，提升零售品牌的業務效率，支持銷售團隊和分銷商之間的協作與管理。
Repsly
repsly.com
Repsly是一款移動應用程序，用於提高現場銷售團隊的效率，支持任務管理、數據收集和團隊協作，以促進零售執行和貿易促進。