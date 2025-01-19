現場銷售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

Promomash

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Promomash 是唯一一款針對零售業不斷成長的 CPG 品牌的一體化促銷管理平台。在一個地方規劃、執行、分析和優化您所有的零售貿易促銷、現場銷售和營銷活動以及店內演示 - 並通過交鑰匙端到端管理流程外包您最頭痛的扣除工作。透過在 Promomash 中管理這一切，CPG 品牌擁有了一個事實來源，可以幫助他們更好地宣傳零售業，並在有限的貿易支出中做出最佳選擇。沒有其他解決方案能夠提供品牌管理其貿易行銷和促銷工作各個方面所需的全部工具。不再需要電子表格或多個系統！ • 在一處管理促銷、演示、銷售和扣除。 • 透過我們與 Crisp 的合作關係獲取自動的每日銷售資料來源。 • 透過我們的端對端交鑰匙服務減輕扣除管理的負擔。 • 透過精細的規劃、報告和扣除數據更清楚地了解貿易支出。 • 透過一個易於閱讀的視圖來比較計劃與實際交易表現。立即滿足您需求的訂閱方案。僅註冊您需要的內容，或充分利用 Promomash 一體化促銷管理的全部優勢。無論您如何開始，我們的所有訂閱都是按月計費，定價是根據您公司的規模和預算而製定的。 • 貿易促銷管理(TPM)：規劃、執行、分析和完善所有策略和客戶的所有貿易促銷活動。 • 現場行銷管理：安排、管理和報告現場行銷活動、演示和推銷活動。 • 扣除管理：利用自動化和我們的專家團隊來捕獲、分類、驗證扣除和爭議。