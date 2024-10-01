現場銷售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 挪威

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
現場銷售軟體專為參與上門銷售實務的員工而設計，可為銷售人員分配邏輯路線，從而優化效率。這些工具有助於引導團隊成員完成銷售路線，並讓經理即時了解員工的位置。該軟體還可以記錄成功的銷售或交易，並有助於監控團隊在路上的活動。 現場銷售軟體在更廣泛的銷售軟體領域內運作。其他銷售軟體透過電話、電子郵件或視訊通話分配數位區域進行聯繫，而現場銷售軟體則透過提供實體位置區域、將銷售人員與其潛在客戶的實體地址無縫連接來脫穎而出。一些工具還可以與客戶關係管理 (CRM) 系統整合或充當客戶關係管理 (CRM) 系統，提取聯絡資訊並充當更新和現場記錄的中心樞紐。
提議新的應用程式
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的軟體可協助現場銷售團隊更快、更聰明地運作。他們的解決方案利用數位工具解決了銷售組織的所有主要痛點。潛在客戶和區域管理、代表績效追蹤、數位合約、潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓圖書館、地理圍欄行銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們親自與您和您的公司合作，以確保您獲得想要的結果。請造訪 salesrabbit.com 以了解更多資訊。
eSpatial
espatial.com
eSpatial 是基於雲端的地圖軟體，專為企業設計並為使用者設計。我們相信繪圖應該快速、簡單且功能強大。使用我們的地圖軟體，您可以輕鬆上傳、視覺化和分析多層資料。快速的視覺洞察力消除了決策中的猜測。我們是地圖專家，二十多年來致力於提供地理解決方案。我們受到從財富 500 強公司到幾乎涵蓋各個行業的非營利組織的客戶和合作夥伴的信任，我們致力於幫助我們的用戶實現他們的地圖目標。 eSpatial 擁有一套全面的功能，可讓您視覺化、分析和分享目前儲存在電子表格、CRM 或 ERP 系統中的業務資料。
TrueContext
truecontext.com
TrueContext 讓企業能夠利用動態、快速部署的行動工作流程來捕捉其環境的複雜性，從而調整、自動化和轉變其現場服務營運。憑藉各種格式的高級資料擷取功能，TrueContext 為組織提供了現在的可見性和未來的可預測性。 TrueContext（原名 ProntoForms）是一家加拿大軟體和行動應用程式開發商，為用戶提供低程式碼開發平台來建構企業現場服務管理應用程式。該應用程式將文書工作數位化，使現場工作人員能夠在行動裝置上完成複雜的表單、收集豐富的數據並將表單數據直接發送給管理人員、後台系統和分析工具。該公司於 2005 年上市，並在多倫多證券交易所創業板上市，股票代號為 PFM。 ...
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售執行平台是世界上最高效的推銷和現場銷售團隊背後的驅動力。從品牌到經紀商，Repsly 為 RetEx 團隊提供了他們每天在該領域產生最大影響所需的數據和工具。對於區域團隊領導和國家客戶經理來說，Repsly 可以輕鬆地將工作分配到現場並即時確認大規模執行。對於您的實際操作，Repsly 簡化了日程安排、路線規劃、資料收集、訂單輸入等，為他們提供了在每個帳戶中更聰明地工作所需的一切。憑藉強大的洞察和分析，Repsly 可以幫助企業領導者回答有關促銷和貨架圖執行、團隊績效、資源分配等的問題。客戶包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、歐萊雅、BeyondMeat、Olapl...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 為消費品品牌和批發商提供全面的 B2B 商務平台，以一致地管理其全通路銷售的各個方面。我們的平台獨特地將B2B 電子商務、銷售人員自動化、零售執行和路線會計（貨車銷售）整合到一個集成的移動解決方案中，該解決方案可在所有設備上本地運行，從而最大限度地提高面對面和線上銷售，使您能夠銷售更多、更好、更快B2B 銷售。超過60 個國家的1000 多個客戶跨越不同的垂直領域（快速消費品、美容與化妝品、食品與飲料、眼鏡等等）依靠Pepperi 來規劃、執行和分析他們的B2B 全通路銷售： • 網路和行動B2B 電子銷售商務平台讓買家隨時隨地訂購• 透過電子目錄、貿易促銷和完整的客戶數據，輕...
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork 不僅支援市場銷售團隊，還提供 MobiWork Retail 銷售點的訂購解決方案和 PG 行銷團隊管理解決方案。
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute 是一個企業銷售支援平台，可協助零售品牌透過銷售團隊、通路合作夥伴和 B2B 客戶之間的深度協作來實現其業務目標。作為行業 SaaS 解決方案，我們以提供快速、無風險的實施方案而自豪，旨在應對零售和分銷挑戰。我們優先考慮為參與品牌市場路線的每個利害關係人提供全面的銷售支持，而不僅僅是銷售團隊的自動化。品牌可以將所有利害關係人納入BeatRoute，包括銷售團隊、經銷商、經銷商、零售商，甚至油漆工、電工、美容師等通路影響者，並為他們每個人提供可配置的工作流程，旨在提高他們的工作效率。
Mapline
mapline.com
將您的數據連接到現實世界。只需幾秒鐘，您就可以上傳數據，在地圖上查看數據，建立路線，產生圖表和報告，並將所有數據整合到視覺化儀表板中。使用我們強大的分析工具，創建可視化和理解數據的新方法。如果您遇到問題，我們的專家團隊隨時準備向您展示如何充分利用您的數據！致電我們、與我們聊天或發送電子郵件，我們隨時為您提供協助。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager 是銷售團隊選擇的 CRM，用於加速他們的活動並增加銷售。從您的 PC 或行動裝置免費試用。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款針對零售業不斷成長的 CPG 品牌的一體化促銷管理平台。在一個地方規劃、執行、分析和優化您所有的零售貿易促銷、現場銷售和營銷活動以及店內演示 - 並通過交鑰匙端到端管理流程外包您最頭痛的扣除工作。透過在 Promomash 中管理這一切，CPG 品牌擁有了一個事實來源，可以幫助他們更好地宣傳零售業，並在有限的貿易支出中做出最佳選擇。沒有其他解決方案能夠提供品牌管理其貿易行銷和促銷工作各個方面所需的全部工具。不再需要電子表格或多個系統！ • 在一處管理促銷、演示、銷售和扣除。 • 透過我們與 Crisp 的合作關係獲取自動的每日銷售資料來源。 • 透過我們的端對端交...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是製造商、批發商和經銷商的一體化現場銷售平台。我們喜歡將其視為集完整的現場銷售管理、客戶關係管理和訂單捕獲解決方案於一體的解決方案。 Skynamo 讓您的銷售團隊專注於真正重要的事情：銷售、獲取訂單以及與客戶建立牢不可破的關係。 Skynamo 適合誰？ Skynamo 被產品製造商、批發商和分銷商使用，其銷售團隊定期拜訪客戶並向客戶銷售。適用於現場銷售代表的 Skynamo 行動銷售應用程式：我們的現場銷售行動應用程式使用透過 GPS 技術收集的數據和資訊來自動執行管理任務，提高現場生產力和客戶服務並增加訂單。現場銷售代表使用 Skynamo 來增強與客戶的關係、取得訂單並...
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App 是一款用於現場銷售自動化和員工位置追蹤的銷售追蹤軟體，可輕鬆實現公司銷售和外部現場銷售活動的自動化。該軟體是為銷售經理、分銷商、品牌設計和開發的，用於管理現場銷售人員活動。透過使用達美銷售應用程序，品牌、分銷商、銷售經理可以管理現場銷售員工的活動並追蹤他們的地理位置，而在手機中安裝達美銷售應用程式的現場銷售代表可以自動化他們的日常活動，如接單、收款、考勤、請假、費用管理等。超過20,000 名銷售代表已在使用達美銷售應用程式來改善他們的現場銷售體驗⚡ ⚡ 下載應用程式：https://play.google.com/store/apps/details?id=c...
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro 是一個軟體平台，可協助製造商和經銷商輕鬆管理和自動化其日常現場操作，並利用即時數據實現更高的效率。
SimpliField
simplifield.com
SimpliField 是品牌導向的行動優先解決方案，旨在加速您邁向卓越零售的道路，並最大限度地提高每家商店的獲利能力。此解決方案可協助您的現場團隊在每家商店實現您的品牌目標，並即時通知總部有關現場發生的任何操作。這種跨部門工具可以加強您的現場、商店和總部團隊之間的協作。
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO 是一種外部銷售參與工具，旨在提高效率，同時加速現場銷售流程的各個方面。 SPOTIO 是一種解決方案，可透過自動化手動任務、增強責任感以及提供有關銷售組織績效和改進方式的具體見解來減輕日常負擔。 SPOTIO 是一款旨在提供 CRM 映射、自動播放、活動追蹤、勘探和內建報告儀表板的軟體。集中外部銷售團隊活動為銷售組織提供了增加收入所需的可見度和洞察力。建立管道，提高生產力，達成更多交易，不再讓潛在客戶流失。 SPOTIO 每次都能為您提供從領先到接近的支援。
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales 是一款基於雲端的一體化行動訂單管理系統，具有 ERP 整合（QuickBooks®、Xero、SAP 和 Excel）。讓銷售代表和司機能夠靈活地建立行動發票或隨時隨地接受訂單。區域管理和路線核算為您的現場銷售代表提供帶有 GPS 追蹤、時間戳活動的預先規劃的交付路線以及帶有可選簽名捕獲的發票提交位置。所有銷售代表和經理都將收到一份日終報告，反映已售出的數量、已完成的銷售量以及需要補充倉庫的剩餘庫存量，確保庫存被退回併計入未來的銷售中，並且不會錯過任何付款。現場收集的所有數據都將與雙同步 QuickBooks® 整合一起使用，以確保數據始終準確並符合估計的預測。利用自...
Map My Customers
mapmycustomers.me
現場銷售代表的副駕駛。外部銷售領導的指揮中心。適用於iOS 和Android 的「映射我的客戶」行動應用程式可協助外部銷售代表： 將客戶視覺化為地圖上的圖釘• 查看地圖上最具商機的區域• 根據主要客戶、產品線、地區等創建群群組• 查看哪些區域在設定的天數內未受影響的公司進行更多停留• 選擇要拜訪的客戶並在幾秒鐘內建立優化路線• 沿著您的路線尋找新客戶以實現勘探目標或填補額外時間放棄資料輸入• 將客戶拜訪記錄在案只需輕按幾下即可記下語音轉文本筆記 • 隨時隨地自動捕獲電話和電子郵件 • 與 Hubspot、Salesforce、Quickbooks 等集成
Repzo
repzo.com
用於管理銷售、行銷和服務提供者的完整銷售/現場人員自動化平台，為您提供即時覆蓋分析。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一個收入成長系統，可倍增並加速您的銷售活動，同時消除花費您時間和金錢的非銷售活動。它是一個整合的銷售平台，為您提供基本的銷售功能（銷售參與、銷售支援、銷售生產力和 Salesforce 採用），跨所有裝置的單一接觸點可協助您完成更多交易並產生更多潛在客戶。 1,000 名現場銷售代表、內部銷售代表和銷售經理正在利用 Veloxy 將銷售部門轉變為真正的收入中心。
Lystloc
lystloc.com
Lystloc 是一家位置智慧和分析 SaaS 產品公司，為我們的客戶提供針對基於位置的挑戰的完整解決方案。 Lystloc 最初是內部產品，旨在透過行動應用程式而不是硬體打孔卡按位置追蹤我們的現場和辦公室用戶的出勤情況。這對我們來說非常有效，節省了大量的時間和金錢。隨後，自然而然地將其開發為 SaaS 產品，供其他遇到類似日常問題的公司使用。因此，Lystloc 是為您提供所有基於位置的解決方案的一站式商店。我們是市場領先的 SaaS 解決方案，為您的員工、車輛或 API 整合提供即時位置情報。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie 是一款基於雲端的軟體解決方案，可協助公司管理現場服務、現場銷售、現場審核和銷售營運中的行動員工團隊。 FieldPie 深受業界領導品牌和創新新創公司的信賴，幫助企業提高現場資源的效率，並大幅簡化現場數據的收集和分析。使用 FieldPie 輕鬆安排任務、派遣現場團隊執行正確的任務、設計精美的行動表單來收集行動數據並即時監控每項現場活動。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款功能強大的工具，專門用於協助外部銷售代表最大限度地提高日常營運效率。它提供了一個易於使用的路線規劃介面，允許用戶為所有約會制定優化路線，以節省時間和燃料成本。憑藉其區域管理功能，CallProof 還使銷售代表能夠追蹤其特定區域的銷售線索、客戶和機會。最終，CallProof 旨在透過簡化銷售代表的工作流程和提高營運效率來幫助銷售代表提高工作效率。透過我們的應用程序，團隊可以更好地了解每個代表的績效，並確信他們在現場明智地利用了寶貴的時間。透過 CallProof，享受完全優化和個人化銷售體驗的便利性。憑藉其全面的功能套件，例如非同步通訊、自動報告生成、名片掃描、Ca...
allGeo
allgeo.com
Abaqus 為企業提供自動化現場服務操作的解決方案，從而顯著提高員工生產力、工資節省和獲利能力。在這個數位轉型時代，Abaqus 為從設施管理和施工到車隊管理和醫療保健等各個行業提供解決方案，處於領先地位。 Abaqus 透過提供用於調度、里程追蹤、計時、調度訊息、現場數據收集、行動表單、異常監控和分析的工具，簡化了在現場運行數萬名行動工作人員的現場組織的巨大複雜性。 Abaqus 的 allGeo 平台可用於為中型和企業客戶建立自訂工作流程解決方案。 allGeo 上託管的解決方案包括資源追蹤、考勤、電子存取驗證、單獨工人安全、負載追蹤、檢查和審計日誌等。 Abaqus 團隊由來自飛...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser 的使用者友善軟體可讓您規劃和管理拉票的各個方面 – 節省數小時的時間並提高支持者的參與度
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker 是一款適合行動裝置的銷售工具，可讓您的整個銷售團隊保持同步。銷售團隊與新潛在客戶互動以產生業務，並與現有客戶進行追加銷售並進一步發展業務關係。雖然這種情況可能定期或不定期發生，但如果沒有將現場團隊與總部領導聯繫起來的工具，就很難了解正在發生的情況。 URVA 能夠彌補這一差距。忙碌的銷售人員有一個漂亮的應用程序，可以讓他們在幾秒鐘內記錄所有客戶互動，並且還可以透過地理標記來提高可見性。作為回報，經理可以查看正在發生的事情並指導他們的團隊了解新產品和服務，以及設定每週/每月的目標和計劃，而無需與每個團隊成員交談。最後，在領導層，所有這些互動都可以...
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro 是一款基於雲端的服務管理軟體，具有管理和發展業務所需的所有功能和工具，可讓您管理客戶、潛在客戶、報價、預訂、發票、付款、反饋和評論以及您的員工以及在該領域工作的工人。幫助您降低管理和營運成本，提高轉換率和客戶保留率，並改善辦公室、現場工作人員和客戶之間的溝通。
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter 在一個精簡且易於使用的軟體包中包含了經營智慧業務所需的所有工具。繼續閱讀以了解為什麼它是您組織的更好選擇。 LeadPlotter 是您的個人CRM 和ABM，可輕鬆管理您的所有潛在客戶和客戶，根據您的目的地快速規劃和規劃您的一天，提高客戶滿意度：所有這些都可以隨時隨地透過您的任何設備進行。