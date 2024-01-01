現場銷售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

URVA

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URVA Sales Force Tracker 是一款適合行動裝置的銷售工具，可讓您的整個銷售團隊保持同步。銷售團隊與新潛在客戶互動以產生業務，並與現有客戶進行追加銷售並進一步發展業務關係。雖然這種情況可能定期或不定期發生，但如果沒有將現場團隊與總部領導聯繫起來的工具，就很難了解正在發生的情況。 URVA 能夠彌補這一差距。忙碌的銷售人員有一個漂亮的應用程序，可以讓他們在幾秒鐘內記錄所有客戶互動，並且還可以透過地理標記來提高可見性。作為回報，經理可以查看正在發生的事情並指導他們的團隊了解新產品和服務，以及設定每週/每月的目標和計劃，而無需與每個團隊成員交談。最後，在領導層，所有這些互動都可以...