現場銷售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
現場銷售軟體專為參與上門銷售實務的員工而設計，可為銷售人員分配邏輯路線，從而優化效率。這些工具有助於引導團隊成員完成銷售路線，並讓經理即時了解員工的位置。該軟體還可以記錄成功的銷售或交易，並有助於監控團隊在路上的活動。 現場銷售軟體在更廣泛的銷售軟體領域內運作。其他銷售軟體透過電話、電子郵件或視訊通話分配數位區域進行聯繫，而現場銷售軟體則透過提供實體位置區域、將銷售人員與其潛在客戶的實體地址無縫連接來脫穎而出。一些工具還可以與客戶關係管理 (CRM) 系統整合或充當客戶關係管理 (CRM) 系統，提取聯絡資訊並充當更新和現場記錄的中心樞紐。
提議新的應用程式
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms（多倫多證券交易所代碼：PFM）是一家加拿大軟體和行動應用程式開發商，為用戶提供低程式碼開發平台來建立企業現場服務管理應用程式。該應用程式將文書工作數位化，使現場工作人員能夠在行動裝置上完成複雜的表格、收集豐富的數據並將表格數據直接發送給管理人員、後台系統和分析工具。該公司於 2005 年上市，並在多倫多證券交易所創業板上市，股票代號為 PFM。 2015 年，Frost & Sullivan 授予 ProntoForms 「北美行動表單競爭策略創新與領導力」獎。 2019 年，ProntoForms 在 2019 年 Gartner 企業低程式碼應用平台魔力像限中被認可...
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|統一 B2B 商務平台和行動銷售應用程式
Repsly
repsly.com
智慧現場團隊如何在零售業中獲勝。有關零售執行和銷售業績的即時見解。為您的現場團隊提供更聰明的推銷、促銷和銷售執行工具。在貨架上贏得勝利所需的一切。
BeatRoute
beatroute.io
銷售支援平台可協助零售企業從銷售團隊、經銷商和客戶獲得 50% 以上的收入。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager 是銷售團隊選擇的 CRM，用於加速他們的活動並增加銷售。從您的 PC 或行動裝置免費試用。
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork 不僅支援市場銷售團隊，還提供 MobiWork Retail 銷售點的訂購解決方案和 PG 行銷團隊管理解決方案。
Mapline
mapline.com
將您的數據連接到現實世界。只需幾秒鐘，您就可以上傳數據，在地圖上查看數據，建立路線，產生圖表和報告，並將所有數據整合到視覺化儀表板中。使用我們強大的分析工具，創建可視化和理解數據的新方法。如果您遇到問題，我們的專家團隊隨時準備向您展示如何充分利用您的數據！致電我們、與我們聊天或發送電子郵件，我們隨時為您提供協助。
eSpatial
espatial.com
eSpatial 是基於雲端的地圖軟體，專為企業設計並為使用者設計。我們相信繪圖應該快速、簡單且功能強大。使用我們的地圖軟體，您可以輕鬆上傳、視覺化和分析多層資料。快速的視覺洞察力消除了決策中的猜測。我們是地圖專家，二十多年來致力於提供地理解決方案。我們受到從財富 500 強公司到幾乎涵蓋各個行業的非營利組織的客戶和合作夥伴的信任，我們致力於幫助我們的用戶實現他們的地圖目標。 eSpatial 擁有一套全面的功能，可讓您視覺化、分析和分享目前儲存在電子表格、CRM 或 ERP 系統中的業務資料。
SimpliField
simplifield.com
透過用於零售業務營運、通訊和即時分析的整合式行動平台釋放性能。
Delta Sales App
deltasalesapp.com
適合您現場員工的銷售團隊自動化應用程式 專為製造商、批發商和分銷商設計，旨在簡化其現場銷售活動並加速銷售
inSitu Sales
insitusales.com
用於現場銷售、DSD 和訂單輸入的一體化行動銷售應用程式 建立銷售訂單、行動發票、估算和付款。 使用即時 GPS 優化銷售路線並追蹤銷售代表。建立電子商務入口網站
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款針對零售業不斷成長的 CPG 品牌的一體化促銷管理平台。在一個地方規劃、執行、分析和優化您所有的零售貿易促銷、現場銷售和營銷活動以及店內演示 - 並通過交鑰匙端到端管理流程外包您最頭痛的扣除工作。透過在 Promomash 中管理這一切，CPG 品牌擁有了一個事實來源，可以幫助他們更好地宣傳零售業，並在有限的貿易支出中做出最佳選擇。沒有其他解決方案能夠提供品牌管理其貿易行銷和促銷工作各個方面所需的全部工具。不再需要電子表格或多個系統！ • 在一處管理促銷、演示、銷售和扣除。 • 透過我們與 Crisp 的合作關係獲取自動的每日銷售資料來源。 • 透過我們的端對端交...
Map My Customers
mapmycustomers.me
現場銷售代表的副駕駛。外部銷售領導的指揮中心。適用於iOS 和Android 的「映射我的客戶」行動應用程式可協助外部銷售代表： 將客戶視覺化為地圖上的圖釘• 查看地圖上最具商機的區域• 根據主要客戶、產品線、地區等創建群群組• 查看哪些區域在設定的天數內未受影響的公司進行更多停留• 選擇要拜訪的客戶並在幾秒鐘內建立優化路線• 沿您的路線尋找新客戶，以實現勘探目標或填補額外時間放棄資料輸入• 將客戶拜訪記錄在案只需輕按幾下即可記下語音轉文本筆記 • 隨時隨地自動捕獲電話和電子郵件 • 與 Hubspot、Salesforce、Quickbooks 等集成
Lystloc
lystloc.com
Lystloc 是一款基於雲端的現場員工追蹤應用程序，用於透過即時數據監控日常工作活動。試試我們的免費方案 為 ∞ 用戶獲取 1000 小時即時追蹤
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro 是一個軟體平台，可協助製造商和經銷商輕鬆管理和自動化其日常現場操作，並利用即時數據實現更高的效率。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie 是一款基於雲端的軟體解決方案，可協助公司管理現場服務、現場銷售、現場審核和銷售營運中的行動員工團隊。 FieldPie 深受業界領導品牌和創新新創公司的信賴，幫助企業提高現場資源的效率，並大幅簡化現場數據的收集和分析。使用 FieldPie 輕鬆安排任務、派遣現場團隊執行正確的任務、設計精美的行動表單來收集行動數據並即時監控每項現場活動。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款功能強大的工具，專為協助外部銷售代表最大限度地提高日常營運效率而設計。它提供了一個易於使用的路線規劃介面，允許用戶為所有約會制定優化路線，以節省時間和燃料成本。憑藉其區域管理功能，CallProof 還使銷售代表能夠追蹤其特定區域的銷售線索、客戶和機會。最終，CallProof 旨在透過簡化銷售代表的工作流程和提高營運效率來幫助銷售代表提高工作效率。透過我們的應用程序，團隊可以更好地了解每個代表的績效，並確信他們在現場明智地利用了寶貴的時間。透過 CallProof，享受完全優化和個人化銷售體驗的便利性。憑藉其全面的功能套件，例如非同步通訊、自動報告生成、名片掃描、C...
allGeo
allgeo.com
Abaqus 提供了一個軟體平台 (www.allGeo.com)，幫助企業消除現場營運管理的複雜性。 allGeo 平台託管時間追蹤和 EVV（電子存取驗證）等解決方案，並無縫連接到 ADP Workforce Now® 以簡化薪資處理。除了使用地理圍欄和二維碼進行考勤追蹤外，allGeo 還支援複雜的場景，例如可變工資率記錄、工作成本追蹤以及出於合規目的的異常警報。家庭醫療保健機構的 allGeo EVV 解決方案提供服務報告證明，幫助他們滿足 ACA 規定的合規要求。 allGeo 平台涵蓋現場服務工作流程的各個方面，包括調度和調度、監控、現場數據收集以及報告和分析。這個可設定的平台可協...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser 的使用者友善軟體可讓您規劃和管理拉票的各個方面 – 節省數小時的時間並提高支持者的參與度
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker 是一款適合行動裝置的銷售工具，可讓您的整個銷售團隊保持同步。銷售團隊與新潛在客戶互動以產生業務，並與現有客戶進行追加銷售並進一步發展業務關係。雖然這種情況可能定期或不定期發生，但如果沒有將現場團隊與總部領導聯繫起來的工具，就很難了解正在發生的情況。 URVA 能夠彌補這一差距。忙碌的銷售人員有一個漂亮的應用程序，可以讓他們在幾秒鐘內記錄所有客戶互動，並且還可以透過地理標記來提高可見性。作為回報，經理可以查看正在發生的事情並指導他們的團隊了解新產品和服務，以及設定每週/每月的目標和計劃，而無需與每個團隊成員交談。最後，在領導層，所有這些互動都可以...
Repzo
repzo.com
用於管理銷售、行銷和服務提供者的完整銷售/現場人員自動化平台，為您提供即時覆蓋分析。
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO 是一種外部銷售參與工具，旨在提高效率，同時加速現場銷售流程的各個方面。 SPOTIO 是一種解決方案，可透過自動化手動任務、增強責任感以及提供有關銷售組織績效和改進方式的具體見解來減輕日常負擔。 SPOTIO 是一款旨在提供 CRM 映射、自動播放、活動追蹤、勘探和內建報告儀表板的軟體。集中外部銷售團隊活動為銷售組織提供了增加收入所需的可見度和洞察力。建立管道、提高生產力、達成更多交易，不再讓潛在客戶流失。 SPOTIO 每次都能為您提供從領先到接近的支援。
Veloxy
veloxy.io
您是否因非銷售活動而不知所措？透過適用於 Salesforce CRM 的 Veloxy Sales AI 軟體，以前所未有的方式加速您的銷售。
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter 在一個精簡且易於使用的軟體包中包含了經營智慧業務所需的所有工具。繼續閱讀以了解為什麼它是您組織的更好選擇。 LeadPlotter 是您的個人CRM 和ABM，可輕鬆管理您的所有潛在客戶和客戶，根據您的目的地快速規劃和規劃您的一天，提高客戶滿意度：所有這些都可以隨時隨地透過您的任何設備進行。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是製造商、批發商和經銷商的一體化現場銷售平台。我們喜歡將其視為集完整的現場銷售管理、客戶關係管理和訂單捕獲解決方案於一體的解決方案。 Skynamo 讓您的銷售團隊專注於真正重要的事情：銷售、獲取訂單以及與客戶建立牢不可破的關係。 Skynamo 適合誰？ Skynamo 被產品製造商、批發商和分銷商使用，其銷售團隊定期拜訪客戶並向客戶銷售。適用於現場銷售代表的 Skynamo 行動銷售應用程式：我們的現場銷售行動應用程式使用透過 GPS 技術收集的數據和資訊來自動執行管理任務，提高現場生產力和客戶服務並增加訂單。現場銷售代表使用 Skynamo 來增強與客戶的關係、取得訂單並...
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro 是一款基於雲端的服務管理軟體，具有管理和發展業務所需的所有功能和工具，可讓您管理客戶、潛在客戶、報價、預訂、發票、付款、反饋和評論以及您的員工以及在該領域工作的工人。幫助您降低管理和營運成本，提高轉換率和客戶保留率，並改善辦公室、現場工作人員和客戶之間的溝通。