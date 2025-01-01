Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
遊戲
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
農場管理軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

農場管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

農場管理軟體簡化並增強了農場的生產活動和運作。透過使用該軟體，農民可以透過策略性方法有效地處理日常任務​​和責任。它可以自動記錄和儲存數據，監控和分析農場活動和資源消耗，並追蹤費用和預算。此外，它還提供財務管理工具，包括會計、規劃、採購和行銷。 雖然農場管理軟體在解決生產和產量問題方面與作物管理和精準農業工具重疊，但它提供了更廣泛、更全面的解決方案。還有專門的農場管理系統，旨在滿足特定部門的獨特需求，例如乳製品、牛、穀物或大麻農場。然而，許多供應商提供了更通用、與行業無關的解決方案，使農民、牧場主、種植者和管理多樣化經營的農業企業專業人士受益。

提議新的應用程式


Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite是一款綜合農場管理軟件，幫助農民有效跟踪牲畜、作物及財務，簡化農場運營，提升生產效率。

Bushel Farm

Bushel Farm

bushelfarm.com

Bushel Farm是一個集中農場記錄的平台，包括運營和財務數據，幫助農民有效管理農場和做出決策。

Agroptima

Agroptima

agroptima.com

Agroptima是一款農業管理軟體，幫助農民透過手機記錄農場活動，追蹤工作進度，並優化農業運營效率。

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobble應用程式專為畜牧業者設計，簡化農場管理、記錄保存與團隊溝通，提高效率與合規性。

eAgronom

eAgronom

eagronom.com

eAgronom 是一款獨立的農場管理軟體，專為糧食種植者設計，幫助他們改進記錄存檔、組織任務與計畫，以及分析農季。

Aegro

Aegro

aegro.com.br

Aegro是一款針對農業的應用程式，結合農作日常與財務管理，幫助農民有效掌控生產流程與農場管理。

Agworld

Agworld

agworld.com

Agworld是一個農業數據管理平台，促進農民與顧問之間的協作，讓用戶能夠收集和分享農場運營數據，優化決策和生產率。

PickApp

PickApp

pickapp.farm

PickApp是一個創新的系統，可測量工人的產出，提升生產力和產品質量，幫助農場提高效率並節省成本。

Hectre

Hectre

hectre.com

Hectre應用程式幫助果農數位化果園管理，提供工時紀錄、收穫數據、任務分配和工資報告等功能，提高效率和降低成本。

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb是一款全方位的牲畜管理應用，幫助農民簡化運營、跟踪數據並改善決策，以提高農場效率和盈利能力。

Traction

Traction

tractionag.com

Traction 是一款雲端農場管理解決方案，整合會計數據與田間作業，實現實時財務分析，並自動收集田間活動紀錄。

Hivekit

Hivekit

hivekit.io

Hivekit是一個空間自動化平台，整合資產追蹤、運營管理和流程自動化，提高效率和安全性。

aydi

aydi

aydi.com

aydi 是一家 B2B SaaS 公司，為農業行業提供現場操作系統，幫助農戶即時監控運營、提高生產力、降低成本及自動化行政流程。

Conservis

Conservis

conservis.ag

Conservis是一款農業管理平台，提供數據收集和分析工具，幫助農民優化資源使用與提高生產率。

Croptracker

Croptracker

croptracker.com

Croptracker是一個農業管理應用，幫助用戶跟踪作物生產、管理農田、分析數據和優化運營，提高效率和盈利性。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.