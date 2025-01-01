Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
擴展檢測和響應 (XDR) 平台
目錄
最受歡迎
最近新增

擴展檢測和響應 (XDR) 平台 - 最受歡迎的應用程式

擴展偵測和回應 (XDR) 平台是旨在自動偵測和解決混合環境中的安全威脅的工具。這些平台可以偵測並回應跨網路、端點、雲端服務和應用程式的安全事件。公司越來越多地採用 XDR 技術，因為傳統的偵測和回應解決方案通常僅限於單一領域，例如端點安全或網路安全，而 XDR 為複雜的混合環境提供全面的保護。 XDR 解決方案提供了一個統一的系統來管理安全事件，無論其起源於組織內部。它們還透過整合冗餘檢測和回應工具來幫助簡化安全操作，使安全團隊更容易識別和解決威脅。

提議新的應用程式


Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。

N-Able Passportal

N-Able Passportal

passportalmsp.com

N-Able Passportal 是一種密碼和文檔管理解決方案，專為 IT 服務供應商設計，提供安全存儲和用戶權限管理。

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone是一個整合的安全解決方案，為不同端點提供保護，支持雲端和本地部署，並可管理多種安全策略。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。

Defense.com

Defense.com

defense.com

Defense.com是一個整合的網絡安全平台，提供實時威脅檢測及管理功能，幫助用戶強化安全防護和監控網絡環境。

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira是一個雲端的網路安全平台，提供自動化威脅檢測與回應，幫助企業防範各種網路攻擊，提升資安防護能力。

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

Contraforce是一個網絡安全平台，幫助託管服務提供商簡化安全操作，提高威脅檢測和響應效率。

Valence Security

Valence Security

valencesecurity.com

Valence Security是一個SaaS安全姿勢管理平台，幫助企業檢測和解決SaaS應用安全風險，確保遵循內部政策和行業標準。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.

擴展檢測和響應 (XDR) 平台 - 最受歡迎的應用程式 - WebCatalog