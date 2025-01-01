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擴展偵測和回應 (XDR) 平台是旨在自動偵測和解決混合環境中的安全威脅的工具。這些平台可以偵測並回應跨網路、端點、雲端服務和應用程式的安全事件。公司越來越多地採用 XDR 技術，因為傳統的偵測和回應解決方案通常僅限於單一領域，例如端點安全或網路安全，而 XDR 為複雜的混合環境提供全面的保護。 XDR 解決方案提供了一個統一的系統來管理安全事件，無論其起源於組織內部。它們還透過整合冗餘檢測和回應工具來幫助簡化安全操作，使安全團隊更容易識別和解決威脅。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-Able Passportal 是一種密碼和文檔管理解決方案，專為 IT 服務供應商設計，提供安全存儲和用戶權限管理。
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone是一個整合的安全解決方案，為不同端點提供保護，支持雲端和本地部署，並可管理多種安全策略。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Defense.com
defense.com
Defense.com是一個整合的網絡安全平台，提供實時威脅檢測及管理功能，幫助用戶強化安全防護和監控網絡環境。
Blumira
blumira.com
Blumira是一個雲端的網路安全平台，提供自動化威脅檢測與回應，幫助企業防範各種網路攻擊，提升資安防護能力。
ContraForce
contraforce.com
Contraforce是一個網絡安全平台，幫助託管服務提供商簡化安全操作，提高威脅檢測和響應效率。
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security是一個SaaS安全姿勢管理平台，幫助企業檢測和解決SaaS應用安全風險，確保遵循內部政策和行業標準。
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