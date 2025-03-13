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最受歡迎 最近新增 擴展檢測和響應 (XDR) 平台 - 最受歡迎的應用程式

擴展偵測和回應 (XDR) 平台是旨在自動偵測和解決混合環境中的安全威脅的工具。這些平台可以偵測並回應跨網路、端點、雲端服務和應用程式的安全事件。公司越來越多地採用 XDR 技術，因為傳統的偵測和回應解決方案通常僅限於單一領域，例如端點安全或網路安全，而 XDR 為複雜的混合環境提供全面的保護。 XDR 解決方案提供了一個統一的系統來管理安全事件，無論其起源於組織內部。它們還透過整合冗餘檢測和回應工具來幫助簡化安全操作，使安全團隊更容易識別和解決威脅。