擴展檢測和響應 (XDR) 平台 - 最受歡迎的應用程式 - 英國

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擴展偵測和回應 (XDR) 平台是旨在自動偵測和解決混合環境中的安全威脅的工具。這些平台可以偵測並回應跨網路、端點、雲端服務和應用程式的安全事件。公司越來越多地採用 XDR 技術，因為傳統的偵測和回應解決方案通常僅限於單一領域，例如端點安全或網路安全，而 XDR 為複雜的混合環境提供全面的保護。 XDR 解決方案提供了一個統一的系統來管理安全事件，無論其起源於組織內部。它們還透過整合冗餘檢測和回應工具來幫助簡化安全操作，使安全團隊更容易識別和解決威脅。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz 透過啟用新的營運模式，為客戶（包括 40% 的財富 100 強企業）轉變雲端安全。借助 Wiz，組織可以實現整個雲端生命週期的安全民主化，使開發團隊能夠快速、安全地建置。其雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) 提高了可見度、風險優先順序和業務敏捷性，根據客戶評論排名第一。 Wiz 的CNAPP 在一個真正整合的平台中整合和關聯多個雲端安全解決方案的風險，包括CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 掃描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、程式碼安全和CDR 到單一平台中。全球數百家組織（包括 40% 的財富 100 強企業）可快速識別並消除雲端環境中的關鍵風險。其客...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal 為託管服務和 IT 解決方案提供者提供專業的密碼管理和文件管理。
Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone 是一款專門針對虛擬化和雲端而建置的商業安全解決方案，旨在為實體端點、行動裝置、公有雲中的虛擬機器和 xchange 郵件伺服器提供安全服務。 GravityZone 是一款在雲端提供統一管理控制台的產品，由 Bitdefender 託管，或作為一個虛擬設備安裝在公司場所，它提供單點部署、實施和管理任意數量端點的安全策略，任何類型、任何地點。 GravityZone 為端點和 Microsoft Exchange 郵件伺服器提供多層安全保護：具有行為監控功能的反惡意軟體、零日威脅防護、應用程式控制和沙箱、防火牆、裝置控制、內容控制、反網路釣魚和反垃圾郵件。
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
Defense.com
defense.com
Defense.com 是一個 XDR 平台，包含您的組織偵測和回應網路所有區域的網路威脅所需的一切，無需企業價格標籤或複雜性。如果沒有像 Defense.com 這樣的解決方案，您可能會花費大量時間和資源手動關聯來自多個不同安全工具的數據，以識別和修復網路威脅。 Defense.com 將來自環境所有區域的本機和第三方安全資料提取並關聯到單一偵測和回應平台中，協助您快速識別威脅並防止違規。除了威脅偵測和回應之外，Defense.com 平台還可以透過內建漏洞掃描、端點保護、外部攻擊面監控和安全意識培訓來幫助您的組織加強安全態勢。託管服務 中小型組織通常缺乏時間或資源來正確監控其環境，迫使...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop 是企業值得信賴的網路安全合作夥伴，可揭示網路風險並增強業務彈性。用於網路偵測和回應以及網路效能管理的 ExtraHop RevealX 平台獨特地提供組織所需的即時可見性和無與倫比的解密功能，以暴露其他工具無法發現的網路風險和效能問題。當組織透過 ExtraHop 獲得完全的網路透明度時，他們可以更聰明地進行調查、更快地阻止威脅並保持營運運作。 RevealX 在本地或雲端部署。它解決了以下用例： - 勒索軟體 - 零信任 - 軟體供應鏈攻擊 - 橫向移動和 C2 通訊 - 安全衛生 - 網路和應用程式效能管理 - IDS - 取證等 我們的一些優勢： 持續和按需 PCA...
CrowdStrike
crowdstrike.com
從端點到雲端的統一雲端安全性。透過全球唯一的 CNAPP 建構雲端安全的統一代理和無代理方法，以實現完整的可見性和保護，阻止雲端漏洞並整合脫節的單點產品。我們保護您的雲端。你經營你的生意。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以幫助中小型企業防止資料外洩的網路安全平台。我們透過開放的 SIEM+XDR 平台幫助精實 IT 團隊保護其組織免受勒索軟體和違規行為的侵害。我們的一體化解決方案結合了 SIEM、端點可見性和自動響應，以降低複雜性、提供廣泛的可見性並加快我們的回應時間。我們的自動化平台可以偵測並立即遏制威脅，減輕無法全天候工作的 IT 團隊的負擔。該平台包括： - 用於自動威脅搜尋的託管檢測，以儘早識別攻擊- 自動響應以立即遏制和阻止威脅- 一年的數據保留和擴展選項以滿足合規性- 用於取證和輕鬆調查的高級報告和儀表板- 輕量級代理端點可見性和響應 - 對關鍵優先問題的 24/7 安全...
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security 提供具有協作修復工作流程的 SaaS 安全態勢管理 (SSPM) 解決方案，可與業務用戶互動，以情境化方式減少 SaaS 資料共享、供應鏈、身分和錯誤配置風險。借助 Valence，安全團隊可以保護其關鍵 SaaS 應用程式的安全，並確保持續遵守內部政策、行業標準和法規，而不會影響企業生產力或 SaaS 採用的速度。
ContraForce
contraforce.com
解鎖微軟安全服務。 介紹為服務提供者建置的 SecOps 服務管理平台。透過 ContraForce，協調多租戶調查工作流程、自動執行安全事件補救並提供卓越的安全服務。