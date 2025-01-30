擴展檢測和響應 (XDR) 平台 - 最受歡迎的應用程式 - 巴西

Defense.com

defense.com

Defense.com 是一個 XDR 平台，包含您的組織偵測和回應網路所有區域的網路威脅所需的一切，無需企業價格標籤或複雜性。如果沒有像 Def​​ense.com 這樣的解決方案，您可能會花費大量時間和資源手動關聯來自多個不同安全工具的數據，以識別和修復網路威脅。 Defense.com 將來自環境所有區域的本機和第三方安全資料提取並關聯到單一偵測和回應平台中，協助您快速識別威脅並防止違規。除了威脅偵測和回應之外，Defense.com 平台還可以透過內建漏洞掃描、端點保護、外部攻擊面監控和安全意識培訓來幫助您的組織加強安全態勢。託管服務 中小型組織通常缺乏時間或資源來正確監控其環境，迫使他們只能滿足於工作時間覆蓋範圍。 Defense.com 透過 24/7 託管 SIEM 服務解決了這項挑戰，並由我們內部 SOC 分析師和先進的日誌監控技術提供支援。我們可以代表您監控組織的環境、提醒您真正的威脅並提供詳細的補救建議以幫助快速解決問題，從而減輕您團隊的壓力。為什麼選擇 Defense.com？與市場上許多其他使用第三方技術作為 MSSP 營運的供應商不同，Defense.com 開發了一個專有的 SIEM 平台，該平台提供先進的威脅偵測功能，並可從任何系統或供應商取得日誌。這使組織能夠充分利用現有的安全投資，擺脫供應商鎖定，並監控環境中的所有內容是否有安全威脅。我們也營運自己的內部 SOC 團隊，提供 24/7 主動威脅偵測和日誌監控。我們的託管服務透過主動尋找網路中的惡意活動並向他們發出安全警報來減輕 IT 團隊的壓力，從而節省他們的時間並確保他們只專注於真正的風險。市場上現有的供應商提供複雜且昂貴的解決方案，這些解決方案通常是為擁有內部 SecOps 團隊的企業組織量身定制的。與目前 MDR 和 XDR 類別的領導者相比，Defense.com 是中小企業更容易使用的替代方案。