專家網絡 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
專家網絡充當中介，促進各領域的企業和主題專家之間的聯繫。這些網路被企業和投資者用來尋求特定行業、主題或商業模式的專業諮詢。專家網路領域的服務提供者收集客戶的需求，從其網路中識別合適的專家，並透過電話或面對面會議等方式促進溝通管道。這些經過仔細審查的專家協助公司進行各種項目，從制定業務策略到進行市場研究以及完善品牌和行銷策略。
提議新的應用程式
Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge是一個主要研究公司，為投資社群提供專家網絡和公私營企業的運營效能文字檔案。
Maven
maven.co
Maven是一個專家網絡平台，提供專家訪談、調查、顧問來源及定制化的專家管理應用。
Experfy
experfy.com
Experfy是一個平台，幫助企業與自由職業的數據科學家和工程師聯繫，以滿足特定項目的需求。
Inex One
inex.one
INEX ONE是一個集中平台，用於連接專家與企業，簡化市場研究並管理專家互動，支持合規和支出跟蹤。
Zintro
zintro.com
Zintro是一個專家網絡平台，幫助企業以合理價格獲取行業專家的見解與專業知識，支持市場調研與項目合作。
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet是一個法律服務市場平台，連接不同領域的專家與外貿企業，提供專業建議及服務，無需註冊費用。
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch是一個連結企業與專業服務提供商的平台，幫助擴展客戶成功、合作夥伴成長及銷售。
Bridger
mybridger.com
Bridger 連接資產管理者、企業及顧問，提供專家電話諮詢，幫助客戶獲取市場和主題的深入見解。
Arbolus
arbolus.com
Arbolus 是一個平台，幫助用戶更快獲取行業專家的見解，並允許專業人士透過分享知識賺取報酬。
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
Slingshot Insights 提供醫療專家訪談記錄和調查，幫助投資者獲得行業觀點，發掘機會，提升在醫療領域的表現。
Procursys
procursys.com
Procursys是一個雲端技術平台，連接全國的商業服務提供者、設施經理和物業擁有者。