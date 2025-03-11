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專家網絡 - 最受歡迎的應用程式

專家網絡充當中介，促進各領域的企業和主題專家之間的聯繫。這些網路被企業和投資者用來尋求特定行業、主題或商業模式的專業諮詢。專家網路領域的服務提供者收集客戶的需求，從其網路中識別合適的專家，並透過電話或面對面會議等方式促進溝通管道。這些經過仔細審查的專家協助公司進行各種項目，從制定業務策略到進行市場研究以及完善品牌和行銷策略。

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Third Bridge

Third Bridge

thirdbridge.com

Third Bridge是一個主要研究公司，為投資社群提供專家網絡和公私營企業的運營效能文字檔案。

Maven

Maven

maven.co

Maven是一個專家網絡平台，提供專家訪談、調查、顧問來源及定制化的專家管理應用。

Experfy

Experfy

experfy.com

Experfy是一個平台，幫助企業與自由職業的數據科學家和工程師聯繫，以滿足特定項目的需求。

Inex One

Inex One

inex.one

INEX ONE是一個集中平台，用於連接專家與企業，簡化市場研究並管理專家互動，支持合規和支出跟蹤。

Zintro

Zintro

zintro.com

Zintro是一個專家網絡平台，幫助企業以合理價格獲取行業專家的見解與專業知識，支持市場調研與項目合作。

Expert Planet

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet是一個法律服務市場平台，連接不同領域的專家與外貿企業，提供專業建議及服務，無需註冊費用。

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

MeasureMatch是一個連結企業與專業服務提供商的平台，幫助擴展客戶成功、合作夥伴成長及銷售。

Bridger

Bridger

mybridger.com

Bridger 連接資產管理者、企業及顧問，提供專家電話諮詢，幫助客戶獲取市場和主題的深入見解。

Arbolus

Arbolus

arbolus.com

Arbolus 是一個平台，幫助用戶更快獲取行業專家的見解，並允許專業人士透過分享知識賺取報酬。

Slingshot Insights

Slingshot Insights

slingshotinsights.com

自 2015 年以來，Slingshot Insights 一直是專家醫療保健訪談記錄和調查的首選。該資料庫專為買方投資者設計，直接來自行業領導者的投資觀點和專業知識。該服務高效、深入且注重質量，可幫助投資者在快節奏的醫療保健行業中發現機會並脫穎而出。

Procursys

Procursys

procursys.com

Procursys 是一個基於雲端的技術平台，將全國商業服務提供者與設施經理和業主聯繫起來。

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