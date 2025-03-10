專家網絡 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
專家網絡充當中介，促進各領域的企業和主題專家之間的聯繫。這些網路被企業和投資者用來尋求特定行業、主題或商業模式的專業諮詢。專家網路領域的服務提供者收集客戶的需求，從其網路中識別合適的專家，並透過電話或面對面會議等方式促進溝通管道。這些經過仔細審查的專家協助公司進行各種項目，從制定業務策略到進行市場研究以及完善品牌和行銷策略。
提議新的應用程式
Maven
maven.co
Maven 是一家軟體驅動的專家網路公司，提供專家訪談、調查、顧問搜尋、B2B 市場研究樣本以及高度客製化的「白標」專家網路管理應用程式。 Maven 的全球專家社群包括來自 200 多個國家的超過 50 萬專業人士，涵蓋各個行業和經驗水平。 Maven 網路在我們獨特的同行推薦技術的支持下有機增長 - 形成了世界上最大的顧問推薦網絡。此外，Maven 獨特的 MavenX 顧問管理平台允許創建客製化的私人專家網絡，用於組織內的知識共享和行銷
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange 是 MeasureMatch 專業服務市場中的一套強大工具，可供 SaaS 和企業軟體供應商最大限度地提高客戶成功、合作夥伴成長、銷售等。客戶成功和合作夥伴領導者正在使用MeasureMatch Partner Exchange 來： 1. 發展服務提供者關係2. 向MeasureMatch 客戶展示經過驗證的服務合作夥伴3. 購買服務4. 透過合作夥伴提供服務5. 與合作夥伴一起增加銷售額6. 直接增加銷售額
Inex One
inex.one
INEX ONE是一個集中平台，用於連接專家與企業，簡化市場研究並管理專家互動，支持合規和支出跟蹤。
Zintro
zintro.com
Zintro是一個專家網絡平台，幫助企業以合理價格獲取行業專家的見解與專業知識，支持市場調研與項目合作。
Arbolus
arbolus.com
一個可以幫助您更快建立見解的平台。 Arbolus 創新技術為您提供了更快接觸業界專業人士的工具，以便您能夠建立更好的見解。分享您的知識並賺取收入 - Arbolus 平台可幫助專業人士與世界上最有信譽的企業建立聯繫並分享見解，從而將其行業經驗貨幣化。
Bridger
mybridger.com
Bridger 與資產管理公司、企業和顧問公司合作，將他們的研究團隊與經過審查的主題專家聯繫起來。客戶透過每小時 1x1 的私人電話諮詢直接與專家交談，獲得對利基市場和感興趣主題的公正、未開發的見解。我們的技術平台作為協作工作流程解決方案/工具，由負責每位受訪者的客製化採購、篩選和安排的全方位服務研究團隊提供支援。可以在 24-48 小時內提供經過全面審查的資料。
Experfy
experfy.com
Experfy是一個平台，幫助企業與自由職業的數據科學家和工程師聯繫，以滿足特定項目的需求。
Expert Planet
expertplanet.io
專家星球是全球法律服務市場，是網路科技公司Seadaka Ltd.的產品，致力於為全球風控領域專家建立業務交流平台，方便各領域專家提供專業諮詢與服務。目前我們是中國最大的多元化線上風控產業平台。專家星球是一款幫助專家拓展業務網絡的社交產品。在專家星球上，各行業的從業人員可以與同行業或跨行業的專家進行無障礙交流，豐富自己的商業人脈，獲得更多的商業機會。您也可以在此社交平台上展示您的公司，以提高公司的知名度。中國外貿用戶也活躍在這個社群平台上，尋找專業的解決方案來解決他們的業務問題。目前平台可以為用戶提供國際追收、法律諮詢、電商帳戶恢復、海外市場調查、保理、壞帳收購等多種類型的服務。並獲得更多客戶！我們不收取任何形式的註冊費（年費、會員費、訂閱費等）。所有專家都可以充分利用自己的業務專業知識為有需要的用戶解決問題並獲得獎勵。立即在 ExpertPlanet.io 註冊，建立您的業務協作網路。如果您有任何問題或需要協助，您可以發送電子郵件至[email protected]。
Procursys
procursys.com
Procursys 是一個基於雲端的技術平台，將全國商業服務提供者與設施經理和業主聯繫起來。
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
自 2015 年以來，Slingshot Insights 一直是專家醫療保健訪談記錄和調查的首選。該資料庫專為買方投資者設計，直接來自行業領導者的投資觀點和專業知識。該服務高效、深入且注重質量，可幫助投資者在快節奏的醫療保健行業中發現機會並脫穎而出。
Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge是一個主要研究公司，為投資社群提供專家網絡和公私營企業的運營效能文字檔案。