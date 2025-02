專家網絡 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

Inex One

inex.one

訪問頂級專家網路和調查公司 - 全部在一個平台上。您可以節省時間並降低成本。簡化您的市場研究,並獲得更多時間進行創造價值的見解和決策。 Inex One 是專家網路產業中成長最快的平台。全球超過400 家公司使用該平台,其中包括全球排名前10 的策略顧問公司中的7 家、排名前10 的私募股權公司中的3 家、排名前10 的市場研究公司中的7 家以及數百個企業戰略團隊。使用 Inex One 時,您可以存取全球 40 多個頂級專家網路和調查公司。平台中的工作流程和計費得到簡化。與同事協作、收集見解和追蹤支出都很容易。合規團隊可以在一個高效的入口網站中管理全公司範圍內的所有市場研究使用情況。欲了解更多信息,請訪問 www.inex.one,或透過 [email protected] 聯繫。 Inex One 在斯德哥爾摩、紐約、新加坡、倫敦和巴黎設有辦事處。