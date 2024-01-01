專家網絡 - 最受歡迎的應用程式 - 巴貝多

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
專家網絡充當中介，促進各領域的企業和主題專家之間的聯繫。這些網路被企業和投資者用來尋求特定行業、主題或商業模式的專業諮詢。專家網路領域的服務供應商收集客戶的需求，從其網路中識別合適的專家，並透過電話或面對面會議等方式促進溝通管道。這些經過仔細審查的專家協助公司進行各種項目，從制定業務策略到進行市場研究以及完善品牌和行銷策略。
提議新的應用程式
Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge 是一家為投資界提供服務的領先初級研究公司。大多數世界頂級股票和信貸投資者都是我們的客戶。客戶可以存取世界上最大的專家網路之一，並獲得數以萬計的描述上市和私人公司營運效率的記錄。 Third Bridge 被譽為該領域的領導者，並發明了成績單類別。
Maven
maven.co
Maven 可以輕鬆地直接獲得任何主題的專家建議和知識。與任何領域的頂尖人才聯繫並快速獲得關鍵問題的答案。
Experfy
experfy.com
哈佛孵化的 Experfy 是一個招募頂級資料科學家、資料工程師、開發人員、編碼員和架構師的市場。最負盛名的公司和新創公司依靠數據科學自由工作者來完成他們的關鍵任務專案。
Inex One
inex.one
訪問頂級專家網路和調查公司 - 全部在一個平台上。您可以節省時間並降低成本。簡化您的市場研究，並獲得更多時間進行創造價值的見解和決策。 Inex One 是專家網路產業中成長最快的平台。全球超過400 家公司使用該平台，其中包括全球排名前10 的策略顧問公司中的7 家、排名前10 的私募股權公司中的3 家、排名前10 的市場研究公司中的7 家以及數百個企業戰略團隊。使用 Inex One 時，您可以存取全球 40 多個頂級專家網路和調查公司。平台中的工作流程和計費得到簡化。與同事協作、收集見解和追蹤支出都很容易。合規團隊可以在一個高效的入口網站中管理全公司範圍內的所有市場研究使用情況。欲了解更...
Expert Planet
expertplanet.io
專家星球是全球法律服務市場，是網路科技公司Seadaka Ltd.的產品，致力於為全球風控領域專家建立業務交流平台，方便各領域專家提供專業諮詢與服務。目前我們是中國最大的多元化線上風控產業平台。專家星球是一款幫助專家拓展業務網絡的社交產品。在專家星球上，各行業的從業人員可以與同行業或跨行業的專家進行無障礙交流，豐富自己的商業人脈，獲得更多的商業機會。您也可以在此社交平台上展示您的公司，以提高公司的知名度。中國外貿用戶也活躍在這個社群平台上，尋找專業的解決方案來解決他們的業務問題。目前平台可以為用戶提供國際追收、法律諮詢、電商帳戶恢復、海外市場調查、保理、壞帳收購等多種類型的服務。並獲得更多客戶...
Arbolus
arbolus.com
一個可以幫助您更快建立見解的平台。 Arbolus 創新技術為您提供了更快接觸業界專業人士的工具，以便您能夠建立更好的見解。分享您的知識並賺取收入 - Arbolus 平台可幫助專業人士與世界上最有信譽的企業建立聯繫並分享見解，從而將其行業經驗貨幣化。
Zintro
zintro.com
Zintro 是一家研究樣本提供者和專家網絡，幫助公司以經濟實惠的方式尋找和聘請高度專業化的參與者和專家來進行市場研究訪談、專家訪談、調查、盡職調查、諮詢和專案工作。 Zintro 擁有超過 1,000,000 名專家，涵蓋產業領域和地區的數千個專業領域。 Zintro 專注於以合理的價格（比市場平均低 20-50%）尋找最適合這項工作的專家。
MeasureMatch
web.measurematch.com
只有驚人 雲端軟體和數據 專業的服務 一經請求 MeasureMatch 是一個諮詢和專業服務市場。全球商業領袖都會與最優秀的顧問、顧問公司、機構和系統整合商相匹配，所有這些都經過篩選、審查和信任，能夠快速解決至關重要的雲端軟體、資料管理和分析業務需求！
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
自 2015 年以來，Slingshot Insights 一直是專家醫療保健訪談記錄和調查的首選。該資料庫專為買方投資者設計，直接來自行業領導者的投資觀點和專業知識。該服務高效、深入且注重質量，可幫助投資者在快節奏的醫療保健行業中發現機會並脫穎而出。
Procursys
procursys.com
Procursys 是一個基於雲端的技術平台，將全國商業服務提供者與設施經理和業主聯繫起來。
Bridger
mybridger.com
Bridger 與資產管理公司、企業和顧問公司合作，將他們的研究團隊與經過審查的主題專家聯繫起來。客戶透過每小時 1x1 的私人電話諮詢直接與專家交談，獲得對利基市場和感興趣主題的公正、未開發的見解。我們的技術平台作為協作工作流程解決方案/工具，由負責每位受訪者的客製化採購、篩選和安排的全方位服務研究團隊提供支援。可以在 24-48 小時內提供經過全面審查的個人資料。