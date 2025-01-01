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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業使用費用管理軟體來處理、支付和審計員工發起的費用。該軟體允許員工透過網頁瀏覽器或行動應用程式提交費用以供批准。它簡化並自動化了費用輸入、簡化了審查流程、消除了紙本記錄並減少了管理工作。管理員可以獲得全面的可見性，並可以追蹤員工對公司財務資源的使用情況。軟體分析整體費用，識別節省成本的機會，並控制過度支出。它通常與時間追蹤、差旅管理、工資或會計以及勞動力管理軟體整合。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Xero
xero.com
Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Mercury
mercury.com
水星是一個專為初創企業提供數字銀行服務的平台，提供業務支票、儲蓄帳戶和金融管理工具。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Expensify
expensify.com
Expensify是一個財務管理應用，幫助個人和企業簡化費用追蹤、報告和報銷過程，支持收據掃描和自動報告功能。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一款線上會計和發票管理平台，幫助用戶簡化財務管理、追蹤支出並創建發票。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Qonto
qonto.com
Qonto是一個商業銀行應用，提供本地IBAN、支付卡、靈活轉帳及財務管理工具，幫助用戶有效管理資金與發票。
Ramp
ramp.com
Ramp是一個全面的支出管理平台，幫助企業自動化財務運營，管理信用卡、費用報告及供應商賬單。
Bill.com
bill.com
Bill.com是一個雲端軟體平台，幫助中小企業自動化財務操作，管理現金流和發票處理，並與供應商和客戶連接。
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense是一款旅行及費用管理應用，幫助企業自動化費用報告，追蹤支出，並確保遵守財務政策。
Navan
navan.com
Navan是一個綜合的商務旅行和費用管理平台，簡化旅行計劃、預訂和費用處理，並提供實時數據和政策執法功能。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個綜合平台，幫助中小企業簡化會計、庫存、薪資和銷售等業務流程，提升工作效率和決策能力。
Pleo
pleo.io
Pleo是一款支出管理應用程序，幫助企業簡化費用報告、發票和報銷，提供實時支出監控和自動化工具。
Dext
dext.com
Dext是一個簿記自動化平台，旨在自動捕獲和處理財務文件，提高數據準確性和實時分析，幫助企業和會計專業人士簡化財務管理。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo是一款即時費用管理應用，提供便捷的報告、批准和報銷功能，支持多貨幣及離線操作，適合國際企業使用。
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk是一個商務旅行管理平台，提供便捷的航班、酒店和交通預訂，並幫助公司管理旅行政策和費用。
Coupa
coupa.com
Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是一款易於使用的工具，讓您記錄工作、費用和旅行，並生成會計報告，使用內建的日曆管理功能。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款招聘平台，結合申請人跟踪系統和客戶關係管理工具，簡化招聘流程並提升招聘效率。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一個自動化應付賬款及全球付款的平台，簡化企業的財務流程，提供發票處理、供應商管理等功能。
Capital on Tap
capitalontap.com
Tap An Capital應用程序支援企業進行財務管理，提供信用卡、靈活的還款選項及客戶支持，並允許用戶追蹤支出與獲取獎勵。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice是一款針對小企業和自由職業者的發票及計費管理軟體，提供多種功能以簡化財務管理。
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox是一款網上時間追踪和項目管理工具，幫助創意團隊管理時間、開支及客戶項目。
Spendesk
spendesk.com
Spendesk 是一個全面的支出管理平台，提供公司支出的可見性，支持預算、發票管理、費用報銷和自動批准工作流程等功能。
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy是一個自動化公司支出管理的應用，整合費用管理、發票處理和公司卡，提升效率和員工滿意度。
BigTime
bigtime.net
BigTime是為專業服務公司設計的時間和費用追蹤應用程式，提供項目管理功能，支持靈活的數據輸入和報告接受。
New Expensify
use.expensify.com
New Expensify是一款綜合費用管理應用，提供發送、請求金錢及分攤賬單的功能，並支持自動收據掃描及多貨幣交易。
BQE Core
bqe.com
BQE Core是一個雲端平台，整合會計、計費、時間跟踪和項目管理，幫助專業服務公司提升業務效率和財務運營。
Aspire
aspireapp.com
Aspire是一個為中小型企業設計的金融平台，提供虛擬帳戶及卡片，幫助管理國際付款、費用和優化財務運營。
Moss
getmoss.com
Moss是一款財務管理平台，提供費用追蹤、支付及報銷功能，並支援虛擬卡及會計軟體整合。
Neat
neat.com
Neat是一款雲端應用，幫助用戶管理財務文檔、掃描收據、分類開支，並簡化會計和稅務準備過程。
MileIQ
mileiq.com
MileIQ是自動記錄里程的應用程式，可幫助用戶輕鬆分類與報告業務與個人行駛里程，適合團隊和個人使用。
Egencia
egencia.com
Egencia是一款商務旅行管理平台，簡化預訂流程，提供分析和報告工具，並重視旅行者的安全與可持續性。
Brex
brex.com
Brex是一個統一的支出管理平台，整合公司卡、費用管理和全球付款，幫助企業簡化財務操作。
Dext Commerce
dext.com
Dext Commerce是針對會計和企業的財務管理軟件，提供數據提取與集成功能，簡化電子商務的財務流程。
Happay
happay.com
Happay是一個集成的公司旅行、費用和支付管理平台，簡化員工費用報告和旅行管理流程。
Circula
circula.com
Circula是一個員工支出平台，包括差旅費用、信用卡和員工福利，旨在簡化財務和薪資管理，降低合規風險。
Equals Money
equalsmoney.com
Equals Money 是一款幫助企業管理財務的應用程式，提供控制支出、國際轉帳及多種貨幣帳戶的功能。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 是一個簡化發票管理的應用程式，讓自由工作者和小型服務型企業能夠發送無限發票、追蹤進度並在線收款。
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed是一個文檔管理應用程式，能掃描、整理及分類收據和名片，將其轉換為可搜尋的雲端數據庫。
Fiskl
fiskl.com
Fiskl 是一款針對小企業的財務管理和會計應用程式，提供會計、開票、報告等全面工具，並支援多種貨幣和語言。
Jenji
jenji.io
Jenji是一款專業的費用管理應用，提供報告管理、一次性賠償和商業費用解決方案，適用於中大型企業。
Stampli
stampli.com
Stampli是一個自動化應付賬款平台，與多種ERP系統整合，簡化發票處理並提升團隊合作與透明度。
ClickTime
clicktime.com
ClickTime是一款時間和資源管理平台，幫助企業追蹤工作時間、管理專案成本及提高員工生產力。
WegoPro
wegopro.com
WegoPro是一個簡化商務旅行及費用管理的平台，提供機票及酒店訂房服務，並可即時提交及批准費用。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk是一個支出管理平台，整合公司卡、費用報告和會計軟體，協助企業簡化全球的財務運作。
AppZen
appzen.com
AppZen是一種AI驅動的應用程序，簡化和自動化費用處理及審計，提升財務準確性和合規性。
Airbase
airbase.io
Airbase是一個現代化的支出管理平台，幫助企業簡化財務流程、管理應付賬款和支出，並支持多種付款方式和工作流。
WellyBox
wellybox.com
WellyBox 是一款 AI 驅動的收據管理工具，幫助企業掃描、管理收據，並與會計應用程式同步，簡化費用追蹤過程。
Wallester
business.wallester.com
Wallester是一個財務管理平台，幫助企業跟踪支出及發行虛擬和實體卡，支援會計系統整合和安全支付功能。
Fyorin
fyorin.com
Fyorin是一個全方位的財務管理平台，簡化全球跨境支付，支持220多種貨幣，提供虛擬賬戶及多銀行管理功能。
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B付款是一個綜合平台，提供預付卡解決方案，幫助企業實時監控和管理費用，並與多個會計軟件整合。
Alaan
alaan.com
Alaan是一個企業卡片和費用管理平台，幫助用戶自動化費用管理、實時跟踪支出及優化預算。
Mesh Payments
meshpayments.com
網狀付款是一個支出管理平台，提供對交易的控制與可見性，並自動化報銷及付款流程，適合中小型企業使用。
Emburse Abacus
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Emburse Abacus是一款實時管理員工費用的應用程式，簡化支出追蹤和報告，提供自動批核和數據分析功能。
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