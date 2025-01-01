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費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

企業使用費用管理軟體來處理、支付和審計員工發起的費用。該軟體允許員工透過網頁瀏覽器或行動應用程式提交費用以供批准。它簡化並自動化了費用輸入、簡化了審查流程、消除了紙本記錄並減少了管理工作。管理員可以獲得全面的可見性，並可以追蹤員工對公司財務資源的使用情況。軟體分析整體費用，識別節省成本的機會，並控制過度支出。它通常與時間追蹤、差旅管理、工資或會計以及勞動力管理軟體整合。

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Workday

Workday

workday.com

Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。

Xero

Xero

xero.com

Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。

Mercury

Mercury

mercury.com

水星是一個專為初創企業提供數字銀行服務的平台，提供業務支票、儲蓄帳戶和金融管理工具。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。

Expensify

Expensify

expensify.com

Expensify是一個財務管理應用，幫助個人和企業簡化費用追蹤、報告和報銷過程，支持收據掃描和自動報告功能。

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks是一款線上會計和發票管理平台，幫助用戶簡化財務管理、追蹤支出並創建發票。

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。

Qonto

Qonto

qonto.com

Qonto是一個商業銀行應用，提供本地IBAN、支付卡、靈活轉帳及財務管理工具，幫助用戶有效管理資金與發票。

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp是一個全面的支出管理平台，幫助企業自動化財務運營，管理信用卡、費用報告及供應商賬單。

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com是一個雲端軟體平台，幫助中小企業自動化財務操作，管理現金流和發票處理，並與供應商和客戶連接。

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Zoho Expense是一款旅行及費用管理應用，幫助企業自動化費用報告，追蹤支出，並確保遵守財務政策。

Navan

Navan

navan.com

Navan是一個綜合的商務旅行和費用管理平台，簡化旅行計劃、預訂和費用處理，並提供實時數據和政策執法功能。

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera是一個綜合平台，幫助中小企業簡化會計、庫存、薪資和銷售等業務流程，提升工作效率和決策能力。

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleo是一款支出管理應用程序，幫助企業簡化費用報告、發票和報銷，提供實時支出監控和自動化工具。

Dext

Dext

dext.com

Dext是一個簿記自動化平台，旨在自動捕獲和處理財務文件，提高數據準確性和實時分析，幫助企業和會計專業人士簡化財務管理。

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo是一款即時費用管理應用，提供便捷的報告、批准和報銷功能，支持多貨幣及離線操作，適合國際企業使用。

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

TravelPerk是一個商務旅行管理平台，提供便捷的航班、酒店和交通預訂，並幫助公司管理旅行政策和費用。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo 是一款易於使用的工具，讓您記錄工作、費用和旅行，並生成會計報告，使用內建的日曆管理功能。

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn是一款招聘平台，結合申請人跟踪系統和客戶關係管理工具，簡化招聘流程並提升招聘效率。

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti是一個自動化應付賬款及全球付款的平台，簡化企業的財務流程，提供發票處理、供應商管理等功能。

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Tap An Capital應用程序支援企業進行財務管理，提供信用卡、靈活的還款選項及客戶支持，並允許用戶追蹤支出與獲取獎勵。

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice是一款針對小企業和自由職業者的發票及計費管理軟體，提供多種功能以簡化財務管理。

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

FunctionFox是一款網上時間追踪和項目管理工具，幫助創意團隊管理時間、開支及客戶項目。

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk 是一個全面的支出管理平台，提供公司支出的可見性，支持預算、發票管理、費用報銷和自動批准工作流程等功能。

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Yokoy是一個自動化公司支出管理的應用，整合費用管理、發票處理和公司卡，提升效率和員工滿意度。

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime是為專業服務公司設計的時間和費用追蹤應用程式，提供項目管理功能，支持靈活的數據輸入和報告接受。

Moss

Moss

getmoss.com

Moss是一款財務管理平台，提供費用追蹤、支付及報銷功能，並支援虛擬卡及會計軟體整合。

New Expensify

New Expensify

use.expensify.com

New Expensify是一款綜合費用管理應用，提供發送、請求金錢及分攤賬單的功能，並支持自動收據掃描及多貨幣交易。

BQE Core

BQE Core

bqe.com

BQE Core是一個雲端平台，整合會計、計費、時間跟踪和項目管理，幫助專業服務公司提升業務效率和財務運營。

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire是一個為中小型企業設計的金融平台，提供虛擬帳戶及卡片，幫助管理國際付款、費用和優化財務運營。

Neat

Neat

neat.com

Neat是一款雲端應用，幫助用戶管理財務文檔、掃描收據、分類開支，並簡化會計和稅務準備過程。

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

MileIQ是自動記錄里程的應用程式，可幫助用戶輕鬆分類與報告業務與個人行駛里程，適合團隊和個人使用。

Egencia

Egencia

egencia.com

Egencia是一款商務旅行管理平台，簡化預訂流程，提供分析和報告工具，並重視旅行者的安全與可持續性。

Brex

Brex

brex.com

Brex是一個統一的支出管理平台，整合公司卡、費用管理和全球付款，幫助企業簡化財務操作。

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

Dext Commerce是針對會計和企業的財務管理軟件，提供數據提取與集成功能，簡化電子商務的財務流程。

Happay

Happay

happay.com

Happay是一個集成的公司旅行、費用和支付管理平台，簡化員工費用報告和旅行管理流程。

Circula

Circula

circula.com

Circula是一個員工支出平台，包括差旅費用、信用卡和員工福利，旨在簡化財務和薪資管理，降低合規風險。

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Equals Money 是一款幫助企業管理財務的應用程式，提供控制支出、國際轉帳及多種貨幣帳戶的功能。

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks 是一個簡化發票管理的應用程式，讓自由工作者和小型服務型企業能夠發送無限發票、追蹤進度並在線收款。

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Shoeboxed是一個文檔管理應用程式，能掃描、整理及分類收據和名片，將其轉換為可搜尋的雲端數據庫。

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Fiskl 是一款針對小企業的財務管理和會計應用程式，提供會計、開票、報告等全面工具，並支援多種貨幣和語言。

Jenji

Jenji

jenji.io

Jenji是一款專業的費用管理應用，提供報告管理、一次性賠償和商業費用解決方案，適用於中大型企業。

Stampli

Stampli

stampli.com

Stampli是一個自動化應付賬款平台，與多種ERP系統整合，簡化發票處理並提升團隊合作與透明度。

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

ClickTime是一款時間和資源管理平台，幫助企業追蹤工作時間、管理專案成本及提高員工生產力。

WegoPro

WegoPro

wegopro.com

WegoPro是一個簡化商務旅行及費用管理的平台，提供機票及酒店訂房服務，並可即時提交及批准費用。

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk是一個支出管理平台，整合公司卡、費用報告和會計軟體，協助企業簡化全球的財務運作。

AppZen

AppZen

appzen.com

AppZen是一種AI驅動的應用程序，簡化和自動化費用處理及審計，提升財務準確性和合規性。

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase是一個現代化的支出管理平台，幫助企業簡化財務流程、管理應付賬款和支出，並支持多種付款方式和工作流。

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

WellyBox 是一款 AI 驅動的收據管理工具，幫助企業掃描、管理收據，並與會計應用程式同步，簡化費用追蹤過程。

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Wallester是一個財務管理平台，幫助企業跟踪支出及發行虛擬和實體卡，支援會計系統整合和安全支付功能。

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorin是一個全方位的財務管理平台，簡化全球跨境支付，支持220多種貨幣，提供虛擬賬戶及多銀行管理功能。

B4B Payments

B4B Payments

b4bpayments.com

B4B付款是一個綜合平台，提供預付卡解決方案，幫助企業實時監控和管理費用，並與多個會計軟件整合。

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaan是一個企業卡片和費用管理平台，幫助用戶自動化費用管理、實時跟踪支出及優化預算。

Mesh Payments

Mesh Payments

meshpayments.com

網狀付款是一個支出管理平台，提供對交易的控制與可見性，並自動化報銷及付款流程，適合中小型企業使用。

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

Emburse Abacus是一款實時管理員工費用的應用程式，簡化支出追蹤和報告，提供自動批核和數據分析功能。

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