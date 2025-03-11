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最受歡迎 最近新增 費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

企業使用費用管理軟體來處理、支付和審計員工發起的費用。該軟體允許員工透過網頁瀏覽器或行動應用程式提交費用以供批准。它簡化並自動化了費用輸入、簡化了審查流程、消除了紙本記錄並減少了管理工作。管理員可以獲得全面的可見性，並可以追蹤員工對公司財務資源的使用情況。軟體分析整體費用，識別節省成本的機會，並控制過度支出。它通常與時間追蹤、差旅管理、工資或會計以及勞動力管理軟體整合。