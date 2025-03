費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Fraxion

Fraxion的用戶友好解決方案受到全球中型公司的信任,推動了採購效率和積極的支出管理。自動化購買,費用和AP流程,確保在您的採購過程中責任和遵守批准的預算和政策,以降低運營成本。毫不費力地跟踪,管理和分析支出,以實現明智的決策,完整的支出可見性和可審核性。 Fraxion's comprehensive procure-to-pay suite features: -Purchase requisitions & custom approvals -Budget & policy control -Purchase order automation -Receiving, invoice matching & invoice approvals -AI-powered AP automation -Spend analytics, community insights & reporting -PunchOut & PunchIn -Internal Catalogs -Expense management -Mobile app -ERP / Accounting system integrations Empower your team to spend responsibly, wherever they are with Fraxion.