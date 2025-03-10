費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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企業使用費用管理軟體來處理、支付和審計員工發起的費用。該軟體允許員工透過網頁瀏覽器或行動應用程式提交費用以供批准。它簡化並自動化了費用輸入、簡化了審查流程、消除了紙本記錄並減少了管理工作。管理員可以獲得全面的可見性，並可以追蹤員工對公司財務資源的使用情況。軟體分析整體費用，識別節省成本的機會，並控制過度支出。它通常與時間追蹤、差旅管理、工資或會計以及勞動力管理軟體整合。
提議新的應用程式
Skovik
skovik.com
Skovik 讓員工和財務團隊的費用管理變得毫不費力。我們的平台將完成費用報告的平均時間縮短至 3 分鐘，並藉助智慧工作流程和全球稅務規則合規性，實現高達 80% 的會計作業工作自動化。該解決方案非常適合中型公司和企業，以及需要可隨其擴展的費用管理解決方案的快速成長的企業。我們在 50 多個國家/地區擁有 1,000 多家此類客戶，這就是證明。
ITILITE
itilite.com
ITILITE 是全球發展最快的企業差旅、費用管理和支付平台。此一體化解決方案可協助員工從單一平台預訂航班、飯店和汽車租賃，並隨時隨地歸檔費用。使用 ITILITE 卡，您將擁有 360 度的支出管理機制，所有旅行支出均可獲得 1.5% 的現金回饋。 ITILITE 負責處理所有後端文書工作，以便您可以專注於完成交易和培養關係。立即造訪 www.itilite.com，了解如何簡化公司的差旅和費用！
Motus
motus.com
Motus是一個綜合平台，協助企業管理車輛計畫、里程報告和付款處理，提升效率和遵循規範。
New Expensify
use.expensify.com
New Expensify是一款綜合費用管理應用，提供發送、請求金錢及分攤賬單的功能，並支持自動收據掃描及多貨幣交易。
Mobilexpense
mobilexpense.com
Mobilexpense 是一款綜合費用管理應用，幫助員工掃描收據、記錄里程並提交費用報告以供批准。
WellyBox
wellybox.com
WellyBox 是一款專為企業設計的人工智慧收據管理工具。它允許用戶掃描紙本收據、從電子郵件收件匣自動下載收據和發票，並將這些文件與會計應用程式同步，從而簡化了組織、追蹤和管理收據的過程。 WellyBox 還提供收據掃描應用程式、收據管理軟體、費用追蹤軟體、費用報告軟體和費用管理軟體，以及收據應用程式、收據管理器和收據追蹤應用程式。 該工具與 Dropbox 和 Google Drive 等頂級雲端儲存解決方案集成，使用戶可以輕鬆儲存和同步他們的收據。 WellyBox 整合了 QuickBooks，使用戶可以更輕鬆地為稅務審計做好準備。 此外，所有收據都可以在幾秒鐘內下載到 zip 檔案中，從而確保所有文件都位於一個位置，從而降低丟失它們的風險。 WellyBox 利用 GPT 和 OCR 的強大功能來自動執行手動管理任務。基於深度學習的引擎功能在系統迄今為止處理的超過 2500 萬份文件中發揮著至關重要的作用，其中每月處理 180 萬份文件。 該工具旨在讓追蹤和保存收據無壓力，讓用戶安心地專注於業務的其他方面。
Egencia
egencia.com
Egencia是一款商務旅行管理平台，簡化預訂流程，提供分析和報告工具，並重視旅行者的安全與可持續性。
Open Collective
opencollective.com
Open Collective 是一個以團體為導向的法律和金融工具箱。這是一個為您的社區籌款+法律地位+資金管理的平台。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使會計團隊（從 CFO 到 AP 專業人員）能夠在任何地方協同工作。透過 Quadient AP，您可以減少後續工作，透過 AI 支援的資料擷取消除 83% 的資料輸入，並將發票處理成本降低 86%。透過 PO、發票和付款的審批工作流程加強 AP 控制，在正確的時間自動將請求發送給正確的員工。透過對 AP 進行更好的控制和更好的可見性，您可以降低風險並讓所有部門對後續財務流程負責。
Fyle
fylehq.com
Fyle是一款現代費用管理平台，簡化用戶的費用報告過程，實時跟蹤交易並自動對賬，支援多種提交收據方式。
Mesh Payments
meshpayments.com
網狀付款是一個支出管理平台，提供對交易的控制與可見性，並自動化報銷及付款流程，適合中小型企業使用。
Routespring
routespring.com
Routespring是針對所有商務旅行的集中付款優化的旅行管理軟件。路線彈簧使財務團隊具有實時的可見性和控制權，可以幫助旅行者到達#gofurther。借助路線彈簧，您可以： - 有可能消除報銷過程 - 減少管理時間的管理時間 - 最大化價值而無需任何長期承諾
Circula
circula.com
Circula是一個員工支出平台，包括差旅費用、信用卡和員工福利，旨在簡化財務和薪資管理，降低合規風險。
Alaan
alaan.com
Alaan是一個企業卡片和費用管理平台，幫助用戶自動化費用管理、實時跟踪支出及優化預算。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk是一個支出管理平台，整合公司卡、費用報告和會計軟體，協助企業簡化全球的財務運作。
Happay
happay.com
Happay是一個集成的公司旅行、費用和支付管理平台，簡化員工費用報告和旅行管理流程。
Expensya
expensya.com
Expensya是一款費用管理平台，用戶可輕鬆報告和管理各類費用，並自動提取收據數據，簡化財務流程。
Soldo
soldo.com
Soldo是一個支出管理平台，使公司能夠簡化費用流程，並通過預付費卡管理員工支出。
TravelBank
travelbank.com
TravelBank 是領先的一體化費用和商務差旅管理平台，為 20,000 多家公司提供費用和差旅解決方案。透過 TravelBank，您可以立即控制費用管理和差旅計劃，平均將公司支出減少 30%，同時透過用戶友好的設計、快速費用報銷和差旅獎勵計劃提高員工幸福感。公司可以輕鬆創建和部署自訂費用和差旅政策，並可以透過電話、電子郵件或聊天方式聯繫 TravelBank 的內部客戶成功團隊以獲得專家支援。 TravelBank 可在桌面版和行動版上使用。只需幾分鐘即可開始造訪 Travelbank.com。
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand 改變了財務和薪資團隊管理費用管理流程的方式。我們提供端到端解決方案，使用人工智慧和智慧技術來捕獲收據和發票，並無縫整合到 Xero、Tally、QuickBooks 和 Sage，讓您的生活盡可能輕鬆。我們獨特的技術可協助公司自動化流程自動化、發現重複收據並輕鬆驗證索賠，每年通常可以節省數千甚至數百萬美元的成本。該平台有超過 120 種高級功能可供選擇，您只需為訂閱的功能付費。對於我們的使用者來說，值得注意的是： 1. 您可以建立自己的審批層次結構，包括平台中的多層審核者，並且具有支出限制。 2. 使用我們的 Google Mileage 功能，手動申領里程可節省驚人的 27.8%。 3. 我們的「會計集成」可讓您在幾分鐘內與各種會計軟體集成，這包括發送收據和使用追蹤類別。 4. 我們的「稽核追蹤」功能可以在您需要時向您顯示費用的完整歷史記錄 - 從工作流程、收據到核准歷史記錄。 5. 您可以在收據中輸入不同的稅率，讓財務經理可以輕鬆地將費用分為相關稅率。 6. 您可以自訂您的業務特有的費用類別。您可以建立適合您的組織的自己的自訂匯出報告。
Teampay
teampay.co
Teampay 的一體化支出管理具有內建控件，可預先執行您的政策，並使您能夠在一個地方管理所有公司支出。在財務團隊保持全面控制的同時，經理和員工可以即時了解實際支出，使他們能夠快速、合規地進行採購。 Teampay 讓公司中的每個人都可以輕鬆購買他們需要的東西，同時透過自動化的採購工作流程和對帳讓財務團隊安心。借助 Teampay，您可以端到端管理任何人進行的所有類型的採購。員工喜歡這種輕鬆的體驗，財務團隊可以放心，因為他們知道所有支出都是預先編碼和預先批准的。 Teampay 直接與 Quickbooks Online、Xero、Intacct、Netsuite 和 Microsoft Dynamics 365 Business Central 以及 Finance & Operations 整合。
Cardata
cardata.co
Cardata 是一個完全管理的車輛報銷平台。我們的服務和軟體工具可幫助公司擺脫過時的汽車計劃並轉向優化的免稅替代方案，從而節省 30% 以上的成本。我們成立於 1999 年，為員工使用私人車輛工作的公司提供一套報銷軟體、合規計畫和商業智慧工具。計劃包括固定和可變利率報銷 (FAVR)、免稅汽車津貼 (TFCA) 和每英里美分 (CPM)。由Cardata行動應用程式、Cardata雲端入口網站、保險驗證和直接支付支援。它是如何運作的？ 1) 設計：與 Cardata 專家合作，設計最適合您需求的客製化且符合 IRS 要求的車輛計畫。 2) 捕獲：司機利用 Cardata Mobile 應用程式輕鬆追蹤他們的商務旅行，而經理則利用 Cardata Cloud 提供可靠的報告。 3) 付款：您的司機將獲得免稅報銷，直接存入他們的銀行帳戶。 Cardata 與財富 500 強公司和成長型組織合作，其員工可能會使用自己的私家車進行持續的工作相關駕駛。
Findity
findity.com
Findity是一個費用管理平台，幫助用戶簡化財務跟蹤，集中管理支出、里程和收據，提升財務可見性和控制權。
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com是一款用於企業員工時間跟踪的應用，支持工資、出勤和費用管理，並可與會計軟件集成。
Weel
letsweel.com
Weel 透過虛擬 Visa 商業金融卡、帳單支付、費用報告和行動報銷幫助澳洲企業管理支出。立即向團隊成員發放虛擬卡，並透過拍攝收據照片然後直接發送到您的會計系統來自動化您的費用報告。員工可以在任何接受 Visa 的地方以市場領先的匯率進行公司採購，而您和您的財務團隊則可以控制預算和支出限額、審批規則和即時帳單追蹤器。
Torpago
torpago.com
Torpago是一個金融服務和支出管理平台，旨在破壞傳統公司信用卡並為各種規模的企業進行現代化支出管理現代化。 Torpago賦予公司具有簡單簡便的解決方案的公司，從而賦予公司支出的更廣泛的控制和透明度。 Torpago卡和軟件於2020年推出，使成千上萬的企業可以更好地管理支出。
Spenmo
spenmo.com
Spenmo 是成長型企業的首選支付軟體。我們是一款端到端應付帳款軟體，可將內部支出管理、公司卡、自動帳單支付、核准工作流程和會計對帳整合到一個整合視圖中。使用 Spenmo 的公司每月可以節省 50 多個小時和 10,000 美元。 2020 年完成Y-Combinator 計畫後，Spenmo 已發展到擁有200 多名員工，並從Y Combinator、Insight Partners、Addition、Salesforce、Global Founders' Capital 和Alpha JWC 等領先投資者籌集了超過8,500 萬美元的風險投資。
Volopay
volopay.com
Volopay是一個自動化的財務管理軟體，簡化企業支出管理、報告和發票處理，適合中小企業使用。
Minute7
minute7.com
Minute7 是一款時間和費用追蹤工具，可輕鬆與 QuickBooks Online & Desktop 整合。 Minute7 適用於從自由工作者到財富 500 強公司的所有類型的中小型企業。我們沒有隱藏費用。我們只需向每個用戶每月收取 8 美元的費用。
TripLog
triplogmileage.com
TripLog 是一款管理個人及企業車輛里程和費用報銷的應用，具備自動里程跟踪及報告生成功能。
Everlance
everlance.com
Everlance是一種里程和費用軟件，可幫助公司降低報銷成本，節省時間並為移動工人提供有吸引力的工作收益。 Everlance擁有超過300萬用戶，以易於使用，易於管理和易於開展業務而聞名。端到端平台提供了一個完整的車輛報銷解決方案：App Store上的＃1級里程跟踪應用程序，具有基於GPS的陸上日誌和內置的隱私保護保護，可自定義的可定制賠償報告批准，並每月與週期較高的僱員培訓型號和保險範圍培訓，並連續培訓駕駛員的駕駛員均連續培訓在每一步，您都可以準確有效地償還員工的里程和費用。另外，還要了解員工如何度過一天，有助於提高問責制並實現更有效的資源分配。 Everlance支持所有類型的無/低稅型車輛報銷計劃。無論您當前提供公司汽車，使用手動流程還是來自另一家提供商，Everlance的專家團隊都可以幫助您確定適合您的業務的合適計劃並維護IRS合規性。固定和可變利率（FAVR）個性化的報銷，包括每英里（CPM）報銷的費率開髮美分（CPM）的責任津貼車隊跟踪每個客戶都有一個命名的客戶成功經理，他是您的單一聯繫點並進行您的季度業務評論。服務台每週7天通過電話，聊天和電子郵件提供，以支持您和您的員工在路上。
Kloo
getkloo.com
Kloo是一個自動化財務管理平台，簡化賬款、費用管理和發票支付流程，幫助企業提高效率和合規性。
Billeasy
billeasy.in
Billeasy 是一家金融科技公司，在幫助組織擴展面向消費者的業務並為客戶提供從線下到線上（反之亦然）的全面體驗方面處於領先地位。我們的產品旨在產生數位足跡，以提高客戶參與度、客戶忠誠度和便利性。我們透過簡單地將交易數位化、建立在第一方交易的基礎上、為他們進行業務追蹤和分析，幫助品牌推動業務成長。 Billeasy 與印度領先的零售公司和政府營運的大眾公共交通組織合作。
Swipey
swipey.co
滑動 |適用於現代中小企業的智慧金融工具 Swipey 彌合了傳統金融機構提供的支付服務與現代中小企業所需功能之間的差距。在 Swipey，我們實踐另一種工作方式——我們不會滿足於糟糕的流程或無附加價值的產出。我們的使命是改造東南亞的中小企業。
Roomex
roomex.com
Roomex 是專為擁有行動員工的企業打造的差旅和費用平台。我們的平台提供最廣泛的酒店、B&B、公寓等網絡，並提供專屬 Roomex 價格以及針對工作人員、專案工作和長期住宿量身定制的住宿選擇。我們專業的客戶服務團隊擁有業界領先的淨推薦值 52 分，確保透過 Roomex 預訂的每一次旅行都完全符合客戶的需求。此外，RoomexPay 讓企業能夠輕鬆管理費用。 Roomex 提供綜合發票、結帳後收費和免費取消服務，讓員工不再需要出差。
Reimbi
reimbi.com
輕鬆提交、輕鬆審核、快速報銷。 Reimbi 重新構想如何處理費用報告。需要輕鬆報銷員工的家庭辦公費用嗎？雷姆比就是這麼做的。需要快速報銷求職者的面試費用？雷姆比就是這麼做的。需要確保您的報銷政策得到完整的審計追蹤？雷姆比就是這麼做的。 SSO、GDPR 和 API 支援嗎？是的，也是。今天就了解更多。
Pemo
pemo.io
最聰明的公司卡，可協助中東和北非地區企業實現費用自動化。我們透過一體化支出管理平台幫助企業發展，該平台包括公司卡、費用管理、會計自動化、發票支付等。
Mindee
mindee.com
Mindee是一個AI文檔處理自動化平台，幫助企業提取和處理各類文檔數據，提升工作效率和準確性。
Fyorin
fyorin.com
Fyorin是一個全方位的財務管理平台，簡化全球跨境支付，支持220多種貨幣，提供虛擬賬戶及多銀行管理功能。
Budgetly
budgetly.com.au
具有支出規則的員工卡。一種管理整個費用流程的新的，更簡單的方法。比信用卡更好，預算提供了更多。
Archa
archa.com.au
Archa是一種智能的商業信用卡和費用管理解決方案。內置費用報告，即時卡發行和較高的限制，沒有個人擔保。給您的業務應有的信用。
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit 是專為新創公司設計的公司卡。我們的人工智慧驅動的審批流程可以讓您免去通常獲取公司卡所需的麻煩，而且我們先進的卡片技術使您可以輕鬆支付和追蹤業務費用。
Expenseout
expenseout.com
Expenseout 是一款基於網路的員工自助服務工具，可自動執行要求、批准和處理員工要求的流程，從而減少清理員工索賠所需的時間。它包含顯示組織實際支出狀況的分析。
Capital on Tap
capitalontap.com
Tap An Capital應用程序支援企業進行財務管理，提供信用卡、靈活的還款選項及客戶支持，並允許用戶追蹤支出與獲取獎勵。
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B付款是一個綜合平台，提供預付卡解決方案，幫助企業實時監控和管理費用，並與多個會計軟件整合。
AmTrav
amtrav.com
AmTrav 讓商務旅行更有效率。我們協助各種規模的公司在預訂行程、節省費用、制定差旅政策、管理付款和費用以及確保旅客安全時實現無縫差旅體驗。商務旅行者、旅行安排者和旅行經理都喜歡 AmTrav，因為我們的一個互聯平台結合了周到的技術和個人化服務，旅行專家和客戶關係經理隨時準備提供協助。超過 1,000 家企業使用 AmTrav 前往不同的地方、結識朋友、建立有意義的聯繫，並充分利用每次旅行。
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Yordex Smart PO 可協助企業將發票處理成本降低高達 75%、提高可見度、優化現金流量並建立成功的買家/供應商關係。聰明的 PO 積極掌控局勢。一旦發送，他們將確保在最終付款之前完成，並盡可能減少您的參與。他們將自動核對、自動接收和自動付款，為您節省大量時間。啟動並執行 Yordex，幾乎不會中斷您目前的流程。與其他 AP 解決方案不同，Yordex 無需進行昂貴且耗時的流程重新設計，讓您從第一天起就可以最大限度地提高投資回報。
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TravelPlus是一個適合所有人的商務旅行和費用管理平台。使用TravelPlus，您將獲得： - 最佳價格右酒店 - 24x7禮賓支持 - 最容易使用的技術 - 實時可見性和預訂演示的控制，請訪問www.travelplusapp.com
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Precoro 是雲端採購解決方案，簡化企業購買流程，自動化採購工作，減少手動錯誤，提供庫存與供應商管理功能。
Docyt
docyt.com
Docyt是一款自動化的AI會計應用，簡化財務管理，提供實時財務見解，減少手動數據輸入及繁瑣任務。
DATABASICS
data-basics.com
在 DATABASICS，我們提供真正高效、有效的時間管理解決方案，該解決方案足夠靈活，適合所有類型的員工，但又足夠簡單，適合任何人使用。
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle是一款綜合的費用管理和員工福利軟體，幫助企業追蹤支出、簡化報銷和提高財務合規性。
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr是一款為自由職業者和小型企業主設計的財務管理應用，提供自動費用追蹤、里程紀錄及稅務計算功能。
ExpensePath
expensepath.com
適合中小型公司的網路和行動解決方案，可以輕鬆且經濟地處理費用報告。方便財務，方便員工，降低差旅費用。
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Wegopro是一個革命性的平台，旨在現代化和簡化商務旅行和支出。 Wegopro受到全球領先企業的信任，為公司旅行和費用管理提供了一站式解決方案。公司旅行：Wegopro可讓您輕鬆預訂，管理和控制您的商務旅行 - 大量庫存，現代界面以及所需的所有支票和余額。有超過800家航空公司和60萬酒店可供選擇 - Wegopro提供最佳的旅行清單。借助我們的現代用戶界面，您可以立即在船上預訂。費用管理：借助Wegopro費用，您可以在旅途中提交費用，單擊一鍵批准，並將所有數據流入您的會計系統中，這使每個人都比以前更有效。 Wegopro支出設計為靈活。您可以自行使用它，也可以與商務旅行一起使用。在Web，iOS和Android上可用。在www.wegopro.com上了解更多信息
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