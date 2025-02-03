費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

Happay

happay.com

Happay 是一款首創的企業差旅、費用和支付管理一體式整合解決方案。 Happay 在全球擁有超過 7000 多個跨產業客戶，能夠精準解決複雜的金融用例。我們透過開箱即用的功能使旅行、費用和付款的整個旅程變得幸福。旅行 1. 與領先的 TMC 無縫集成，包括 MakeMyTrip、Thomas Cook 等。 3.人工智慧幫助展示和選擇最低票價選項，節省數千美元。 4.「票價凍結」有助於鎖定機票，避免因核准延誤而導致票價激增。 5. 易於設定政策，並在預訂過程中自動 100% 遵守政策。 6. 透明的一鍵審核流程費用 1. 從支出來源（電子郵件、計程車、簡訊、信用卡帳單）自動擷取費用 2. 獨特的 OCR 智慧掃描功能，自動掃描並輸入費用報告，無需任何費用。幹預3. 自動政策檢查和違規通報4. 輕鬆設定複雜業務用例的審批工作流程和偏差5. 端到端GST 資料收集、報告和對帳所有企業付款問題。受到各種規模客戶的喜愛，我們帶來了一張統一卡，適用於所有員工費用數字支出，具有實時對賬和透明的費用管理數字小額現金分配和管理我們將所有這些令人驚嘆的功能與我們強大的分析功能結合。只需點擊一下即可取得有關您的旅遊預訂、計劃內和計劃外旅行、政策違規行為、最高支出者等的即時深入數據。 Happypay 受到 7000 多家客戶（包括優質品牌和市場領導者）的信賴，是綜合旅行、費用和支付解決方案的正確選擇。要預訂演示，請訪問 https://www.happay.com/schedule-product-demo.html