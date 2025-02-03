費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業使用費用管理軟體來處理、支付和審計員工發起的費用。該軟體允許員工透過網頁瀏覽器或行動應用程式提交費用以供批准。它簡化並自動化了費用輸入、簡化了審查流程、消除了紙本記錄並減少了管理工作。管理員可以獲得全面的可見性，並可以追蹤員工對公司財務資源的使用情況。軟體分析整體費用，識別節省成本的機會，並控制過度支出。它通常與時間追蹤、差旅管理、工資或會計以及勞動力管理軟體整合。
提議新的應用程式
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Expensify
expensify.com
Expensify 是一款財務管理超級應用程序，可協助世界各地的個人和企業簡化資金管理方式。超過 1200 萬人使用 Expensify 的免費功能，其中包括公司卡、費用追蹤、隔天報銷、發票、帳單支付、旅行預訂和在一個應用程式中聊天。全部免費。無論您擁有小型企業、管理團隊或為您的客戶結帳，Expensify 都能讓一切變得簡單，讓您有更多時間專注於真正重要的事情。
New Expensify
use.expensify.com
新的 Expensify：匯款、索取資金、拆分帳單或分配任務，全部在一個應用程式中完成。 每筆金融交易都始於對話。沒有人會在不談論的情況下兌換貨幣，因此我們的應用程式旨在促進這一點。 New Expensify 是一款功能強大的財務應用程序，旨在徹底改變您管理費用的方式。由於每筆交易都是一次聊天，因此您可以輕鬆確定您的資金被發送到哪裡。憑藉其直覺的介面和強大的功能，它是在一個簡單的地方管理所有對話和費用的終極工具。
Dext
dext.com
Dext 透過更好的數據和洞察力，讓會計師和您所管理的企業提高生產力和獲利能力。將即時準確的數據與實踐生產力工具結合。讓您的團隊騰出更多時間來增加價值。準備財務 您可以使用「透過收據銀行準備」來準備、排序和自動發布文書工作。從 1,400 多家供應商提取成本數據，並根據智慧供應商規則自動排序和分類。透過銀行連接將文書工作與成本數據進行配對以進行對帳。使用我們的智慧工具即時分析稅務、付款時間並與您的客戶討論現金流。
Aspire
aspireapp.com
Aspire 是面向現代企業的一體化財務平台，透過國際支付、費用管理、應付管理和應收帳款管理解決方案幫助亞洲超過15,000 家公司節省時間和金錢- 可透過單一用戶友好的帳戶進行訪問。 Aspire 總部位於新加坡，在五個國家擁有超過 450 名員工，並得到了紅杉、Lightspeed、Y-Combinator、騰訊和 Paypal 等全球頂級創投公司的支持。 2023年，Aspire完成超額認購的1億美元C輪融資，並宣布獲利。
Fyorin
fyorin.com
Fyorin 是一個綜合性金融營運平台，匯集了全球金融機構網絡，可支援 220 多種貨幣，以簡化跨境支付並提供統一的財務解決方案。我們為全球企業提供單一平台進行全球金融運營，連接多家金融機構並即時加快跨境支付，輕鬆提高效率、降低成本並開拓新市場。主要功能： 支援220 多種貨幣、30 多種支付管道和200 個國家/地區跨境支付虛擬多幣種卡虛擬帳戶（本地IBAN） 資金管理多銀行費用管理應付帳款應收帳款與ERP 和會計工具整合層級團隊存取管理
Tipalti
tipalti.com
自動化端到端應付帳款流程的唯一解決方案。使用 Tipalti 自動執行完整的應付帳款、全球合作夥伴付款和採購流程，並消除 80% 的手動工作量。 Tiplati 使您能夠輕鬆加入供應商、合作夥伴和自由工作者，簡化 PO 生成，加快審批速度，消除發票條目，並以當地貨幣向 196 個國家/地區快速進行全球付款。還包括全球稅務合規性、2 路和3 路PO 匹配、多實體支援、OCR 發票掃描、員工費用、實體卡和虛擬卡享受與ERP 整合（包括NetSuite、Quickbooks、Xero 和Sage Intacct）的即時對帳。我們在做到這一切的同時，保持了 98% 的客戶滿意度，並與 Amazon Twitch、ClassPass、GoPro、GoDaddy、Twitter、Roblox 和 Zola 等一些全球發展最快的公司合作。
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense 是領先的差旅和費用管理解決方案，可協助企業簡化公司差旅、自動化費用報告並完全控制支出。 我們建構該軟體的主要目的是從源頭減少超支，最大限度地減少人工幹預，防止政策違規和欺詐性索賠，並提供可自由支配支出的見解，以提高企業的生產力、現金流和整體財務狀況。 Zoho Expense 已協助 150 多個國家的企業實現 T&E 管理各個方面的自動化，從費用報告提交和批准到合規性、詐欺偵測、卡對帳和費用會計。 Zoho Expense 可作為基於 Web 的應用程式和行動應用程式使用，透過與目前軟體生態系統中的其他應用程式無縫整合來適應您現有的工作流程。此外，高度客製化可確保組織能夠快速、有效地實施 Zoho Expense，且無需更改現有流程。 包括新創公司、獨角獸公司和企業在內的組織（包括 Zoho 本身）都使用 Zoho Expense 進行差旅和娛樂管理。找出原因的最佳方法是立即註冊免費試用！
Mercury
mercury.com
Mercury 為新創公司提供銀行服務*。從銀行基礎知識開始，例如免費的 FDIC 保險支票和儲蓄帳戶，然後擴展信用卡、風險債務、資金管理帳戶等 — 所有這些都充滿信心。 Mercury 具有巧妙的快捷方式和額外的組織級別，使銀行任務變得更簡單、更直觀，甚至有點令人愉快。超過 10 萬家各種規模的新創公司依靠 Mercury 來創建下一個偉大的公司 - 您今天就可以在 10 分鐘或更短的時間內申請加入他們。 *Mercury 是一家金融科技公司，而不是銀行。銀行服務由 FDIC 成員 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 提供。 IO 卡由 FDIC 成員愛國者銀行根據萬事達卡的許可發行。本通訊不構成出售要約或購買本文所述任何證券或基金權益的要約邀請。
Navan
navan.com
Navan 是一款讓旅行變得輕鬆的一體化解決方案，讓您可以專注於在那裡，而不是到達那裡。告別花幾個小時打電話嘗試更改航班或保存成堆的收據來手動輸入費用。從 EA 和財務團隊到差旅經理和員工，Navan 讓人們能夠專注於對他們來說最重要的事情，同時為公司提供即時可見性、節省和控制。了解更多信息，請訪問 navan.com
TravelPerk
travelperk.com
我們致力於讓商務旅行預訂變得更輕鬆、更快速、更便宜，讓旅客安全快樂。結果是為每個人提供更順暢的預訂和旅行體驗，這也為企業提供了他們所需的所有控制權。透過 TravelPerk，您可以節省高達 30% 的費用，這要歸功於我們無與倫比的旅行選項和價格。您可以從一個地方規劃旅行的各個方面，並且只需在旅行時付費。透過輕鬆設定差旅政策、管理發票、索回增值稅和追蹤支出，充分利用您的差旅預算。省錢從未如此簡單。我們的用戶友好型設計、排名第一的七星級客戶服務團隊（目標 15 秒內響應）以及即時行程更新意味著旅客在旅程的每一步都會得到照顧。透過隨時重新預訂或取消行程的選項，如果計劃需要改變，您可以輕鬆適應。難怪包括 Uber、FarFetch、Transferwise 和 Glovo 在內的數千家公司都選擇我們來充分利用他們的商務旅行並推動他們的發展。那你還在等什麼？立即為自己預約演示。
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save 是一款一體化的費用管理和員工福利軟體，可協助追蹤業務支出、輕鬆提交費用、管理合規性並尋找省錢的機會。 Zaggle 為您提供簡單、聰明的解決方案，透過 VISA 支援的多錢包 Zaggle 卡來管理您的所有業務支出。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Qonto
qonto.com
憑藉創新的產品、高度回應的 7/7 客戶服務和清晰的定價，Qonto 已成為歐洲同類產品的領導者。開始使用功能強大的企業帳戶來滿足您所有的日常銀行業務需求。 - 本地 IBAN（🇫🇷 法國 IBAN / 🇩🇪 德國 IBAN/ 🇮🇹 義大利 IBAN / 🇪🇸 西班牙語 IBAN） - 支付卡：每月消費金額不超過 200,000 歐元。無隱藏費用。無論是在線上、店內或國外支付，無論何種情況，您的訂閱中包含的一系列免費和高級公司卡都能滿足您的需求。 - 轉帳：靈活的付款方式 - 從即時 SEPA 到 SWIFT - 這樣您就可以更快地付款和收款。 - 交易：無限制的歷史記錄和即時通知。 - 融資：輕鬆獲得綜合融資選項。然後，利用我們的財務工具來追蹤您的資金並幫助您發展業務。 - 發票管理：將發票和收據集中在一處，更快地獲得付款並自動執行付款。 - 支出管理：透過預算、自動收據收集和客製化存取控制團隊支出。 - 簿記：與您的會計師無縫協作，連接到我們的工具套件，並獲得完整、即時的現金流量概覽。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo 是一種即時費用管理解決方案，可為費用報告流程帶來更大的便利、控制和合規性。 Rydoo 提供直覺的行動和網路應用程序，員工可以在旅途中創建、提交和批准費用，同時為財務團隊提供靈活的解決方案，以更好地控制支出、定制政策並與其人力資源和財務以及ERP 工具集成。 Rydoo 為全球 12,000 多個組織的 100 萬用戶提供支持，是同類解決方案中評價最高的解決方案（App Store 上的評分為 4.9/5）。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使會計團隊（從 CFO 到 AP 專業人員）能夠在任何地方協同工作。透過 Quadient AP，您可以減少後續工作，透過 AI 支援的資料擷取消除 83% 的資料輸入，並將發票處理成本降低 86%。透過 PO、發票和付款的審批工作流程加強 AP 控制，在正確的時間自動將請求發送給正確的員工。透過對 AP 進行更好的控制和更好的可見性，您可以降低風險並讓所有部門對後續財務流程負責。
Dext Commerce
dext.com
管理數位銷售數據變得更加簡單。 Dext Commerce 的會計自動化軟體專為簿記員、會計師和企業創建，為公司蓬勃發展提供數據、洞察力和工具。
Fyle
fylehq.com
Fyle 是一個現代化費用管理平台，讓會計師能夠簡化其現有信用卡的費用報告流程。 Fyle 直接與其現有的 Visa、Mastercard 和 American Express 信用卡集成，提供信用卡交易資料的即時可見性、透過文字的即時支出通知以及輕鬆的收據收集。使用者可以透過文字提交收據，Fyle 會自動配對收據，確保自動對帳並加快結帳時間。員工可以透過簡訊、Gmail、Outlook、Slack、Teams 等日常應用程式提交費用，或使用 Fyle 功能強大的行動應用程式拍攝收據圖片並隨時隨地提交費用。 Fyle 會自動從收據中提取、編碼和分類數據，檢查是否違反政策，將其分配到正確的項目、預算和成本中心，並將數據推送到QuickBooks Online、Xero、NetSuite、Sage Intacct、Sage 300 CRE 等會計軟體， Microsoft Dynamics 365 Business Central 和 QuickBooks Desktop。
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh 是一款一體化支出管理平台，可讓您全面控制並了解每一筆交易。它可以自動執行耗時的手動任務，同時簡化您的整個付款工作流程，幫助您更好地管理和優化公司付款 - 並節省您每月結帳的時間。從差旅到辦公用品、供應商付款和雜項費用，Mesh 為您的整個團隊提供輕鬆的支出解決方案。 - 透過預先批准的預算分配虛擬和實體卡，將卡鎖定到特定供應商，並在幾秒鐘內取消卡片。最好的部分？您可以告別費用報告了。 - 自動對支出進行分類，收集和匹配收據，簡化付款工作流程和審批，並追蹤每次購買。 - 在整個支付工作流程中獲取智慧、客製化的見解，包括經濟高效的替代方案、SaaS 定價包和價格整合機會。 - 告別手動輸入資料－使用 Mesh，一鍵對帳可立即與您的 ERP 同步交易，為您的團隊節省大量時間和精力。 - 透過無憂的自動請求路由和即時通知簡化審核。了解更多信息，請訪問 www.mesh payments.com
Routespring
routespring.com
Routespring 是一款針對所有商務旅行集中支付而最佳化的旅遊管理軟體。 Routespring 為財務團隊提供即時可見性和控制，幫助旅客#GoFurther。透過 Routespring，您可以： - 可能消除報銷流程 - 減少管理差旅的管理時間 - 無需任何長期承諾即可實現價值最大化
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Alaan
alaan.com
Alaan 是中東地區最大、最全面的公司卡和支出管理平台，深受 Al Barari、Rivoli、Arada 等公司的信賴。 Alaan 讓您： 1. 自動化費用管理 2. 即時追蹤公司支出 3. 優化公司預算 4. 掌控您的財務 在 Y Combinator 和多個全球投資者的支持下，Alaan 可以幫助財務團隊節省時間，金錢和努力。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk 是歐洲、美國和英國國內和國際企業領先的支出管理解決方案。 Payhawk 將公司卡、報銷費用、應付帳款和無縫會計軟體整合到一個產品中，讓每個人都能輕鬆進行商業支付。 Payhawk 幫助超過 32 個國家的客戶最大限度地提高效率、大規模控制支出並保持敏捷性。 Payhawk 在倫敦、柏林、巴塞隆納、巴黎、阿姆斯特丹、維爾紐斯、索菲亞和紐約設有辦事處，其多元化的客戶群包括 LuxAir、Babbel、Vinted、Wallbox 和 Wagestream 等頂級品牌。
Happay
happay.com
Happay 是一款首創的企業差旅、費用和支付管理一體式整合解決方案。 Happay 在全球擁有超過 7000 多個跨產業客戶，能夠精準解決複雜的金融用例。我們透過開箱即用的功能使旅行、費用和付款的整個旅程變得幸福。旅行 1. 與領先的 TMC 無縫集成，包括 MakeMyTrip、Thomas Cook 等。 3.人工智慧幫助展示和選擇最低票價選項，節省數千美元。 4.「票價凍結」有助於鎖定機票，避免因核准延誤而導致票價激增。 5. 易於設定政策，並在預訂過程中自動 100% 遵守政策。 6. 透明的一鍵審核流程費用 1. 從支出來源（電子郵件、計程車、簡訊、信用卡帳單）自動擷取費用 2. 獨特的 OCR 智慧掃描功能，自動掃描並輸入費用報告，無需任何費用。幹預3. 自動政策檢查和違規通報4. 輕鬆設定複雜業務用例的審批工作流程和偏差5. 端到端GST 資料收集、報告和對帳所有企業付款問題。受到各種規模客戶的喜愛，我們帶來了一張統一卡，適用於所有員工費用數字支出，具有實時對賬和透明的費用管理數字小額現金分配和管理我們將所有這些令人驚嘆的功能與我們強大的分析功能結合。只需點擊一下即可取得有關您的旅遊預訂、計劃內和計劃外旅行、政策違規行為、最高支出者等的即時深入數據。 Happypay 受到 7000 多家客戶（包括優質品牌和市場領導者）的信賴，是綜合旅行、費用和支付解決方案的正確選擇。要預訂演示，請訪問 https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
Expensya
expensya.com
Expensya 是一種改變支出管理的解決方案。 Expensya 使用者可以管理和處理任何類型的費用：線上購買、一般費用、費用報告、遠距工作、每日津貼、里程費用等。憑藉其全面的功能和專業知識，Expensya 目前為 5000 多家公司提供支持，並為其用戶提供全面的解決方案，以實現所有業務支出的完美端到端管理。 Expensya 也與您的銀行卡、人力資源系統、ERP、會計系統和差旅經理整合。 Expensya 自動化流程的每一步，節省時間並提高團隊的生產力我們的願景是提供最完整、直觀和可擴展的解決方案。
Soldo
soldo.com
Soldo 透過將 Soldo 公司卡和我們的費用管理平台結合在一起，一勞永逸地淘汰報銷。員工永遠不必花自己的錢。沒有人會因為遺失收據而浪費時間。財務團隊可以控制公司支出。借助 Soldo，您可以控制所有業務支出，並且由於與會計系統集成，您可以快速輕鬆地核對費用。 您可以為部分或全部員工、整個團隊甚至外部合作者配備 Mastercard® Soldo 卡，從而決定誰有權使用公司資金以及使用資金的規則。
TravelBank
travelbank.com
TravelBank 是領先的一體化費用和商務差旅管理平台，為 20,000 多家公司提供費用和差旅解決方案。透過 TravelBank，您可以立即控制費用管理和差旅計劃，平均將公司支出減少 30%，同時透過用戶友好的設計、快速費用報銷和差旅獎勵計劃提高員工幸福感。公司可以輕鬆創建和部署自訂費用和差旅政策，並可以透過電話、電子郵件或聊天方式聯繫 TravelBank 的內部客戶成功團隊以獲得專家支援。 TravelBank 可在桌面版和行動版上使用。只需幾分鐘即可開始造訪 Travelbank.com。
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand 改變了財務和薪資團隊管理費用管理流程的方式。我們提供端到端解決方案，使用人工智慧和智慧技術來捕獲收據和發票，並無縫整合到 Xero、Tally、QuickBooks 和 Sage，讓您的生活盡可能輕鬆。我們獨特的技術可協助公司自動化流程自動化、發現重複收據並輕鬆驗證索賠，每年通常可以節省數千甚至數百萬美元的成本。該平台有超過 120 種高級功能可供選擇，您只需為訂閱的功能付費。對於我們的使用者來說，值得注意的是： 1. 您可以建立自己的審批層次結構，包括平台中的多層審核者，並且具有支出限制。 2. 使用我們的 Google Mileage 功能，手動申領里程可節省驚人的 27.8%。 3. 我們的「會計集成」可讓您在幾分鐘內與各種會計軟體集成，這包括發送收據和使用追蹤類別。 4. 我們的「稽核追蹤」功能可以在您需要時向您顯示費用的完整歷史記錄 - 從工作流程、收據到核准歷史記錄。 5. 您可以在收據中輸入不同的稅率，讓財務經理可以輕鬆地將費用分為相關稅率。 6. 您可以自訂您的業務特有的費用類別。您可以建立適合您的組織的自己的自訂匯出報告。
Teampay
teampay.co
Teampay 的一體化支出管理具有內建控件，可預先執行您的政策，並使您能夠在一個地方管理所有公司支出。在財務團隊保持全面控制的同時，經理和員工可以即時了解實際支出，使他們能夠快速、合規地進行採購。 Teampay 讓公司中的每個人都可以輕鬆購買他們需要的東西，同時透過自動化的採購工作流程和對帳讓財務團隊安心。借助 Teampay，您可以端到端管理任何人進行的所有類型的採購。員工喜歡這種輕鬆的體驗，財務團隊可以放心，因為他們知道所有支出都是預先編碼和預先批准的。 Teampay 直接與 Quickbooks Online、Xero、Intacct、Netsuite 和 Microsoft Dynamics 365 Business Central 以及 Finance & Operations 整合。
Cardata
cardata.co
Cardata 是一個完全管理的車輛報銷平台。我們的服務和軟體工具可幫助公司擺脫過時的汽車計劃並轉向優化的免稅替代方案，從而節省 30% 以上的成本。我們成立於 1999 年，為員工使用私人車輛工作的公司提供一套報銷軟體、合規計畫和商業智慧工具。計劃包括固定和可變利率報銷 (FAVR)、免稅汽車津貼 (TFCA) 和每英里美分 (CPM)。由Cardata行動應用程式、Cardata雲端入口網站、保險驗證和直接支付支援。它是如何運作的？ 1) 設計：與 Cardata 專家合作，設計最適合您需求的客製化且符合 IRS 要求的車輛計畫。 2) 捕獲：司機利用 Cardata Mobile 應用程式輕鬆追蹤他們的商務旅行，而經理則利用 Cardata Cloud 提供可靠的報告。 3) 付款：您的司機將獲得免稅報銷，直接存入他們的銀行帳戶。 Cardata 與財富 500 強公司和成長型組織合作，其員工可能會使用自己的私家車進行持續的工作相關駕駛。
Findity
findity.com
Findity 是一個費用管理平台，允許合作夥伴將自己的費用管理解決方案作為白標應用程式或透過 API 推向市場。該平台將企業的開支、里程、娛樂和每日津貼集中在一處自動化處理。透過與領先的會計和薪資軟體和卡的集成，該解決方案提升了合作夥伴的產品質量，為其客戶提供無縫且完全合規的費用體驗。
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com 是一款用戶友好且經濟實惠的員工時間追蹤解決方案，適合希望節省工資成本或增加帳單的企業。員工可以透過我們的行動網站追蹤他們的時間，管理員也可以限制員工只在某些辦公地點打卡。我們的 DCAA 合規系統具有完整的稽核追蹤和權限架構，可確保安全性和問責性。報告可以匯出到許多薪資和會計軟體平台，包括 QuickBooks。
Weel
letsweel.com
Weel 透過虛擬 Visa 商業金融卡、帳單支付、費用報告和行動報銷幫助澳洲企業管理支出。立即向團隊成員發放虛擬卡，並透過拍攝收據照片然後直接發送到您的會計系統來自動化您的費用報告。員工可以在任何接受 Visa 的地方以市場領先的匯率進行公司採購，而您和您的財務團隊則可以控制預算和支出限額、審批規則和即時帳單追蹤器。
Torpago
torpago.com
Torpago 是一個金融服務和支出管理平台，其使命是顛覆傳統的企業信用卡並為各種規模的企業實現支出管理現代化。 Torpago 為公司提供簡單易用的解決方案，使公司支出獲得更廣泛的控制和透明度。 Torpago 卡和軟體於 2020 年推出，使數千家企業能夠更好地管理支出。
Spenmo
spenmo.com
Spenmo 是成長型企業的首選支付軟體。我們是一款端到端應付帳款軟體，可將內部支出管理、公司卡、自動帳單支付、核准工作流程和會計對帳整合到一個整合視圖中。使用 Spenmo 的公司每月可以節省 50 多個小時和 10,000 美元。 2020 年完成Y-Combinator 計畫後，Spenmo 已發展到擁有200 多名員工，並從Y Combinator、Insight Partners、Addition、Salesforce、Global Founders' Capital 和Alpha JWC 等領先投資者籌集了超過8,500 萬美元的風險投資。
Volopay
volopay.com
Volopay 是一家金融解決方案提供商，提供公司卡、自動化費用管理和會計集成，以簡化財務運營，幫助企業節省時間和金錢，同時提升財務團隊的角色。我們致力於為財務團隊提供支持，將他們從簡單的簿記員轉變為組織內的策略資產。我們立志推動整個亞太地區的變革，旨在成為尋求成長和效率的企業的首選金融合作夥伴。
Minute7
minute7.com
Minute7 是一款時間和費用追蹤工具，可輕鬆與 QuickBooks Online & Desktop 整合。 Minute7 適用於從自由工作者到財富 500 強公司的所有類型的中小型企業。我們沒有隱藏費用。我們只需向每個用戶每月收取 8 美元的費用。
TripLog
triplogmileage.com
TripLog 是一個綜合里程和費用報銷平台，旨在降低勞動力成本、提高生產力並消除領導層和用戶的手動、繁瑣流程。我們的突出功能包括自動里程追蹤、OCR 收據擷取、自訂頻繁出行規則、通勤里程豁免、自動最短距離計算和多報費用標記。
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io 是一款費用管理解決方案，專為滿足自由工作者和小型企業的需求而設計。該平台簡化了費用追蹤流程，使企業能夠專注於成長，而無需承擔複雜的財務管理負擔。 ExpenseMonkey.io 的簡單設定只需不到 30 秒，即可輕鬆啟動。它允許小型企業以最少的設定優化其費用管理。
Swipey
swipey.co
滑動 |適用於現代中小企業的智慧金融工具 Swipey 彌合了傳統金融機構提供的支付服務與現代中小企業所需功能之間的差距。在 Swipey，我們實踐另一種工作方式——我們不會滿足於糟糕的流程或無附加價值的產出。我們的使命是改造東南亞的中小企業。
Roomex
roomex.com
Roomex 是專為擁有行動員工的企業打造的差旅和費用平台。我們的平台提供最廣泛的酒店、B&B、公寓等網絡，並提供專屬 Roomex 價格以及針對工作人員、專案工作和長期住宿量身定制的住宿選擇。我們專業的客戶服務團隊擁有業界領先的淨推薦值 52 分，確保透過 Roomex 預訂的每一次旅行都完全符合客戶的需求。此外，RoomexPay 讓企業能夠輕鬆管理費用。 Roomex 提供綜合發票、結帳後收費和免費取消服務，讓員工不再需要出差。
Reimbi
reimbi.com
輕鬆提交、輕鬆審核、快速報銷。 Reimbi 重新構想如何處理費用報告。需要輕鬆報銷員工的家庭辦公費用嗎？雷姆比就是這麼做的。需要快速報銷求職者的面試費用？雷姆比就是這麼做的。需要確保您的報銷政策得到完整的審計追蹤？雷姆比就是這麼做的。 SSO、GDPR 和 API 支援嗎？是的，也是。今天就了解更多。
Pemo
pemo.io
最聰明的公司卡，可協助中東和北非地區企業實現費用自動化。我們透過一體化支出管理平台幫助企業發展，該平台包括公司卡、費用管理、會計自動化、發票支付等。
Mindee
mindee.com
Mindee 是一個 AI 文件流程自動化平台，可為各種規模的企業轉變以文件為基礎的流程。借助可自訂的工作流程和高級資料模型，Mindee 將文件轉換為可操作的資料。 Mindee 受到 Spendesk 和 Qonto 等 SaaS 領導者以及金融、醫療保健和其他各個行業的中小企業的信賴，在文件流程自動化方面處於領先地位。 Mindee 提供了一套文件自動化工具。其核心產品圍繞著基於 API 的解決方案，允許企業從各種文件中提取和處理數據，包括發票、收據和任何類型的文件。該平台提供用於快速部署的現成 API 和針對特定工作流程的客製化 API，使其高度靈活。 Mindee 使該公司能夠自動執行手動資料輸入、提高準確性並與現有應用程式無縫集成，以實現可擴展的文件處理。
Budgetly
budgetly.com.au
帶有消費規則的員工卡。一種管理整個費用流程的更簡單的新方法。 Budgetly 比信用卡更好，提供更多服務。
Archa
archa.com.au
Archa 是一款智慧商業信用卡和費用管理解決方案。內建費用報告、即時發卡和更高限額，無需個人擔保。給予您的企業應有的信譽。
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit 是專為新創公司設計的公司卡。我們的人工智慧驅動的審批流程可以讓您免去通常獲取公司卡所需的麻煩，而且我們先進的卡片技術使您可以輕鬆支付和追蹤業務費用。
Expenseout
expenseout.com
Expenseout 是一款基於網路的員工自助服務工具，可自動執行要求、批准和處理員工要求的流程，從而減少清理員工索賠所需的時間。它包含顯示組織實際支出狀況的分析。
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我們的使命是讓小型企業的營運變得盡可能簡單。我們知道企業的日常營運可能具有挑戰性，因此我們開發了工具和資源，幫助企業主簡化營運、快速獲得資金並獲得獎勵。因此，如果您正在尋找更好的方式來經營或發展您的業務 - 無論您是想要為下一份工作購買用品的電工，還是想要整合團隊支出的諮詢公司 - 加入英國各地的 200,000 家企業以及信任Capital on Tap 的美國。 https://www.capitalontap.com/
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AmTrav
amtrav.com
AmTrav 讓商務旅行更有效率。我們協助各種規模的公司在預訂行程、節省費用、制定差旅政策、管理付款和費用以及確保旅客安全時實現無縫差旅體驗。商務旅行者、旅行安排者和旅行經理都喜歡 AmTrav，因為我們的一個互聯平台結合了周到的技術和個人化服務，旅行專家和客戶關係經理隨時準備提供協助。超過 1,000 家企業使用 AmTrav 前往不同的地方、結識朋友、建立有意義的聯繫，並充分利用每次旅行。
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO 可協助企業將發票處理成本降低高達 75%、提高可見度、優化現金流量並建立成功的買家/供應商關係。聰明的 PO 積極掌控局勢。一旦發送，他們將確保在最終付款之前完成，並盡可能減少您的參與。他們將自動核對、自動接收和自動付款，為您節省大量時間。啟動並執行 Yordex，幾乎不會中斷您目前的流程。與其他 AP 解決方案不同，Yordex 無需進行昂貴且耗時的流程重新設計，讓您從第一天起就可以最大限度地提高投資回報。
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus 是一個適合所有人的商務旅行和費用管理平台。透過 TravelPlus，您可以獲得： - 以最優惠的價格選擇合適的酒店 - 24x7 禮賓支援 - 適合每個人的最易於使用的技術 - 即時可見性和控制 要預訂演示，請訪問 www.travelplusapp.com
Billeasy
billeasy.in
Billeasy 是一家金融科技公司，在幫助組織擴展面向消費者的業務並為客戶提供從線下到線上（反之亦然）的全面體驗方面處於領先地位。我們的產品旨在產生數位足跡，以提高客戶參與度、客戶忠誠度和便利性。我們透過簡單地將交易數位化、建立在第一方交易的基礎上、為他們進行業務追蹤和分析，幫助品牌推動業務成長。 Billeasy 與印度領先的零售公司和政府營運的大眾公共交通組織合作。
ExpensePath
expensepath.com
適合中小型公司的網路和行動解決方案，可以輕鬆且經濟地處理費用報告。方便財務，方便員工，降低差旅費用。
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr 是一款智慧型行動應用程序，供獨立工作者、自由工作者和個人企業家在幾秒鐘內無縫管理他們的「業務」財務。不是幾天，幾小時，甚至幾分鐘。
DATABASICS
data-basics.com
在 DATABASICS，我們提供真正高效、有效的時間管理解決方案，該解決方案足夠靈活，適合所有類型的員工，但又足夠簡單，適合任何人使用。