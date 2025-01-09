費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴布亞紐幾內亞

TimeSite Pro

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TimeSite Pro 是一款完全可設定、基於雲端的時間追蹤、費用和發票解決方案，其設計易於設定和使用，但功能全面。指定適用於員工為客戶、專案和活動記錄的時間的成本和帳單費率，以便您可以追蹤所執行工作的獲利能力。經管理層批准的時間和費用數據可以向您的客戶開立發票。 Timesite Pro 與各種薪資和會計軟體套件連接。 TimeSite 的 iPhone 和 Android 智慧型手機行動應用程式讓您的團隊無論身在何處都能快速記錄他們的時間表活動。當作業或活動記錄在應用程式中時，位置就會被記錄。時間表詳細資訊會自動上傳到我們的雲端伺服器。在周末，員工可以透過行動應用程式提交時間表以供管理層批准。 TimeSite Pro 將使您的客戶能夠在經理最終批准提交的時間表之前授權專案執行的工作。經理可以查看時間表詳細資訊、返回時間表以進行更正和重新提交，或自行更改時間表詳細資訊。透過準確追蹤計費和非計費時間，TimeSite Pro 可讓您輕鬆查看是否有效地部署資源。您可以設定預算閾值，並在超出專案估算時收到警報。這使您的管理層能夠密切關注專案的進度，並在需要時快速採取行動。您可以靈活地將成本和帳單費率分配給員工為客戶、專案和活動記錄的時間，從而使您能夠追蹤所執行工作的獲利能力。 TimeSite Pro 為您提供基於管理層提交和批准的時間表的整合發票功能。然後可以將這些發票匯出到您的會計包。 TimeSite可以輕鬆處理複雜的計費場景。輕鬆將資料傳入和傳出 TimeSite。 TimeSite Pro 與 MYOB、Xero、Quicken 等介接。時間表和其他資訊可以輕鬆地以各種文件格式匯出。 TimeSite 擁有大量配置選項，使我們的用戶能夠以多種不同的方式設定他們的系統。從更改時間表的顯示方式到設定客戶、專案和任務層次結構，TimeSite 可以滿足各種需求。 TimeSite 提供免費試用，無需信用卡，無需簽署合同，您可以隨時開始和停止使用 TimeSite Pro。我們只對實際記錄時間的用戶收費。非活動用戶和管理員是免費的。您可以隨時更改您的訂閱數量。當您的訂閱有效時，TimeSite 提供無限的技術支援和產品升級。我們的開發人員不斷開發新功能，為 TimeSite Pro 增添更多優勢。透過訂閱 TimeSite，您正在投資時間追蹤解決方案，以跟上客戶的需求和產業創新的步伐。我們很樂意透過電話或遠端存取為您提供支援。