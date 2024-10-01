費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奈及利亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業使用費用管理軟體來處理、支付和審計員工發起的費用。該軟體允許員工透過網頁瀏覽器或行動應用程式提交費用以供批准。它簡化並自動化了費用輸入、簡化了審查流程、消除了紙本記錄並減少了管理工作。管理員可以獲得全面的可見性，並可以追蹤員工對公司財務資源的使用情況。軟體分析整體費用，識別節省成本的機會，並控制過度支出。它通常與時間追蹤、差旅管理、工資或會計以及勞動力管理軟體整合。
提議新的應用程式
Expensify
expensify.com
Expensify 是一款財務管理超級應用程序，可協助世界各地的個人和企業簡化資金管理方式。超過 1200 萬人使用 Expensify 的免費功能，其中包括公司卡、費用追蹤、隔天報銷、發票、帳單支付、旅行預訂和在一個應用程式中聊天。全部免費。無論您擁有小型企業、管理團隊或為您的客戶結帳，Expensify 都能讓一切變得簡單，讓您有更多時間專注於真正重要的事情。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...
TravelPerk
travelperk.com
我們致力於讓商務旅行預訂變得更輕鬆、更快速、更便宜，讓旅客安全快樂。結果是為每個人提供更順暢的預訂和旅行體驗，這也為企業提供了他們所需的所有控制權。透過 TravelPerk，您可以節省高達 30% 的費用，這要歸功於我們無與倫比的旅行選項和價格。您可以從一個地方規劃旅行的各個方面，並且只需在旅行時付費。透過輕鬆設定差旅政策、管理發票、索回增值稅和追蹤支出，充分利用您的差旅預算。省錢從未如此簡單。我們的用戶友好型設計、排名第一的七星級客戶服務團隊（目標 15 秒內響應）以及即時行程更新意味著旅客在旅程的每一步都會得到照顧。透過隨時重新預訂或取消行程的選項，如果計劃需要改變，您可以輕鬆適應。難怪...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款強大且功能豐富的發票和計費軟體，旨在簡化自由工作者、小型企業主和企業家的財務管理。憑藉其全面的工具和用戶友好的介面，Moon Invoice 提供無縫的發票體驗，同時簡化各個行業和企業的整體計費操作。 Moon Invoice 的關鍵優勢之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 輕鬆創建和自訂與您的品牌形象相符的專業發票。該軟體提供各種模板和自訂選項，可讓您添加徽標、選擇顏色並個性化您的發票，以創建一致且專業的形象。產生發票僅僅是開始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能來有效管理您的財務運營。您可以在軟體中無縫追蹤費用、管理採購訂單並...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 專注於解決一個非常特殊的問題。自由工作者和小型服務型企業很難獲得報酬。一項研究發現，60% 的發票被延遲支付，其中三分之一的延遲付款是在截止日期後兩週發生的。 CloudBooks 試圖透過盡可能簡單地開發票券和收款來解決這個問題。您可以向客戶發送無限的發票，追蹤這些發票的狀態，甚至在線上接受付款。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Mercury
mercury.com
Mercury 為新創公司提供銀行服務*。從銀行基礎知識開始，例如免費的 FDIC 保險支票和儲蓄帳戶，然後擴展信用卡、風險債務、資金管理帳戶等 — 所有這些都充滿信心。 Mercury 具有巧妙的快捷方式和額外的組織級別，使銀行任務變得更簡單、更直觀，甚至有點令人愉快。超過 10 萬家各種規模的新創公司依靠 Mercury 來創建下一個偉大的公司 - 您今天就可以在 10 分鐘或更短的時間內申請加入他們。 *Mercury 是一家金融科技公司，而不是銀行。銀行服務由 FDIC 成員 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 提供。 IO 卡由 ...
Coupa
coupa.com
Coupa Software 是一個全球業務支出管理 (BSM) 技術平台。該公司總部位於加州聖馬刁，在歐洲、拉丁美洲和亞太地區設有辦事處。該公司幫助大公司了解並控制其組織內花費的資金和資源。他們負責開拓商業支出管理類別，該領域的主要競爭對手包括 Tradeshift、Ariba、Tipalti 和 Ivalua, Inc.。 該公司由 Dave Stephens 和 Noah Eisner 於 2006 年創立。 Stephens 和 Eisner 先前曾在 Oracle（企業採購應用程式）工作。 Rob Bernshteyn 在 SuccessFactors, Inc. 擔任全球產品行銷...
Tipalti
tipalti.com
自動化端到端應付帳款流程的唯一解決方案。使用 Tipalti 自動執行完整的應付帳款、全球合作夥伴付款和採購流程，並消除 80% 的手動工作量。 Tiplati 使您能夠輕鬆加入供應商、合作夥伴和自由工作者，簡化 PO 生成，加快審批速度，消除發票條目，並以當地貨幣向 196 個國家/地區快速進行全球付款。還包括全球稅務合規性、2 路和3 路PO 匹配、多實體支援、OCR 發票掃描、員工費用、實體卡和虛擬卡享受與ERP 整合（包括NetSuite、Quickbooks、Xero 和Sage Intacct）的即時對帳。我們在做到這一切的同時，保持了 98% 的客戶滿意度，並與 Amazon T...
Invoicera
invoicera.com
透過我們受到 400 萬用戶信賴的用戶友好型線上發票和計費軟體，提高您的業務效率。立即免費試用。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense 是領先的差旅和費用管理解決方案，可協助企業簡化公司差旅、自動化費用報告並完全控制支出。 我們建構該軟體的主要目的是從源頭減少超支，最大限度地減少人工幹預，防止政策違規和欺詐性索賠，並提供可自由支配支出的見解，以提高企業的生產力、現金流和整體財務狀況。 Zoho Expense 已協助 150 多個國家的企業實現 T&E 管理各個方面的自動化，從費用報告提交和批准到合規性、詐欺偵測、卡對帳和費用會計。 Zoho Expense 可作為基於 Web 的應用程式和行動應用程式使用，透過與目前軟體生態系統中的其他應用程式無縫整合來適應您現有的工作流程。此外，高度客...
Deskera
deskera.com
Deskera是一個屢獲殊榮的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地擴展。從便利店到製造工廠，成千上萬的中小型企業使用Deskera來管理會計，庫存，工資單，銷售和營銷自動化。
Qonto
qonto.com
憑藉創新的產品、高度回應的 7/7 客戶服務和清晰的定價，Qonto 已成為歐洲同類產品的領導者。開始使用功能強大的企業帳戶來滿足您所有的日常銀行業務需求。 - 本地 IBAN（🇫🇷 法國 IBAN / 🇩🇪 德國 IBAN/ 🇮🇹 義大利 IBAN / 🇪🇸 西班牙語 IBAN） - 支付卡：每月消費金額不超過 200,000 歐元。無隱藏費用。無論是在線上、店內或國外支付，無論何種情況，您的訂閱中包含的一系列免費和高級公司卡都能滿足您的需求。 - 轉帳：靈活的付款方式 - 從即時 SEPA 到 SWIFT - 這樣您就可以更快地付款和收款。 - 交易：無限制的歷史記錄和即時...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基於雲端的軟體供應商，致力於為中小型企業實現後台財務營運自動化。 Bill.com 平台將企業與其供應商和客戶連結起來，幫助他們管理現金流入和流出。主要競爭對手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com與美國最大的金融機構、美國百大會計師事務所中超過70%的公司合作，領先的會計軟體包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA數位支付解決方案的首選提供商。機構。目前的客戶包括摩根大通商業銀行、富國銀行、商業銀行和奧馬哈第一國民銀行。美國銀行和 PNC 也使用 Bill.com 作為其支付技術產...
Ramp
ramp.com
Ramp 是現代財務團隊的終極平台。從公司卡片和費用管理軟體，到帳單支付和供應商管理，Ramp 是一款一體化解決方案，旨在實現財務營運自動化和建立更健康的業務。超過 25,000 家企業（包括 Shopify、Zola、Opendoor 和 Glossier）已改用 Ramp，平均節省 5%，結帳速度加快 8 倍。
Pleo
pleo.io
來認識 Pleo，它是歐洲領先的支出解決方案，可簡化公司每個人的支出。為您的員工提供一張智慧公司卡，讓他們可以購買他們需要的東西，而不必再去追尋遺失的收據。透過自動化的費用管理、發票和報銷，獲得即時費用可見度、掌控支出並削減管理費用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，專注於最重要的工作。 Pleo 意味著效率 更少的紙張，更多的工作。 Pleo 負責管理費用報告和收據，以便您和您的團隊可以專注於真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理員表示，使用 Pleo 提高了公司的生產力。 Pleo 意味著透明度 一旦使用 Pleo 卡進行購買，管理員就可以收到通知。月末不再有驚喜。 69...
Navan
navan.com
Navan 是一款讓旅行變得輕鬆的一體化解決方案，讓您可以專注於在那裡，而不是到達那裡。告別花幾個小時打電話嘗試更改航班或保存成堆的收據來手動輸入費用。從 EA 和財務團隊到差旅經理和員工，Navan 讓人們能夠專注於對他們來說最重要的事情，同時為公司提供即時可見性、節省和控制。了解更多信息，請訪問 navan.com
Dext
dext.com
Dext 透過更好的數據和洞察力，讓會計師和您所管理的企業提高生產力和獲利能力。將即時準確的數據與實踐生產力工具結合。讓您的團隊騰出更多時間來增加價值。準備財務 您可以使用「透過收據銀行準備」來準備、排序和自動發布文書工作。從 1,400 多家供應商提取成本數據，並根據智慧供應商規則自動排序和分類。透過銀行連接將文書工作與成本數據進行配對以進行對帳。使用我們的智慧工具即時分析稅務、付款時間並與您的客戶討論現金流。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo 是一種即時費用管理解決方案，可為費用報告流程帶來更大的便利、控制和合規性。 Rydoo 提供直覺的行動和網路應用程序，員工可以在旅途中創建、提交和批准費用，同時為財務團隊提供靈活的解決方案，以更好地控制支出、定制政策並與其人力資源和財務以及ERP 工具集成。 Rydoo 為全球 12,000 多個組織的 100 萬用戶提供支持，是同類解決方案中評價最高的解決方案（App Store 上的評分為 4.9/5）。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行...
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
Spendesk
spendesk.com
Spendesk 是完整的支出管理平台，可 100% 了解公司支出。透過 Spendesk，您可以在一個簡單、可擴展的解決方案中獲得七合一解決方案，其中包括公司卡、發票付款、費用報銷、預算、審批、報告、合規性和預會計。 Spendesk 受到從新創公司到知名品牌的數千家企業的信賴，旨在透過 100% 的可見性、內建自動化和易於採用的審批流程，在整個支出流程中節省時間和金錢。最終，使用 Spendesk 的企業讓每位員工都能為公司的財務狀況負責。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是專為您設計的使用者友善解決方案。只需在我們精美的日曆中追蹤您完成的工作、費用和旅行，並讓我們的免費軟體產生您的會計。
BigTime
bigtime.net
BigTime 協助專業服務公司降低營運成本，輕鬆地將人才安排到正確的項目，並加快完成工作的付款時間，同時透過在您需要時提供所需的資訊來實現更快的決策。透過簡化專案營運、最大限度地提高資源利用率、加快應收帳款週期以及連接分散的資料來源，BigTime 讓專業服務公司更容易擴大規模和發展。 BigTime 擁有 2,800 多名客戶和 20 多年的經驗，旨在幫助您快速啟動和運行，靈活敏捷地運營，使您能夠解決當今的挑戰，同時與您一起擴展，抓住明天的機會。
Brex
brex.com
Brex 是一個統一的支出平台，可以輕鬆控制各種類型的支出。 。 95% 的客戶表示改用 Brex 很容易。包括Indeed、SeatGeek、DoorDash 在內的數以萬計的公司選擇Brex 來實現可自訂的工作流程，該工作流程可以處理複雜且多樣化的支出類型，並以最少的員工摩擦實現最高水平的合規性。透過更好、主動的控制，可以節省時間和金錢。
Aspire
aspireapp.com
Aspire 是面向現代企業的一體化財務平台，透過國際支付、費用管理、應付管理和應收帳款管理解決方案幫助亞洲超過15,000 家公司節省時間和金錢- 可透過單一用戶友好的帳戶進行訪問。 Aspire 總部位於新加坡，在五個國家擁有超過 450 名員工，並得到了紅杉、Lightspeed、Y-Combinator、騰訊和 Paypal 等全球頂級創投公司的支持。 2023年，Aspire完成超額認購的1億美元C輪融資，並宣布獲利。
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox 提供簡單的線上時間表和專案管理 追蹤時間和費用、進行估算並輕鬆管理您的客戶和專案。 FunctionFox 是北美排名第一的時間追蹤系統。平面設計、廣告、通訊、行銷、多媒體、公共關係和互動公司都選擇 TimeFox 作為其基於網路的時間和專案管理應用程式。 FunctionFox 目前在加拿大、美國、歐洲、亞洲、澳洲和紐西蘭有超過 10 萬名用戶使用。欲了解更多信息，請訪問：http://www.functionfox.com
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams 是領先的自動里程追蹤應用程序，用於提交雇主報銷。使用 MileIQ for Teams 可以輕鬆有效地管理多個駕駛員的里程報銷。設定自訂報銷費率，在一份綜合報告中查看所有司機的里程，準確、快速地報銷司機。
Moss
getmoss.com
Moss 是一款屢獲殊榮的技術驅動型軟體解決方案，用於整體費用管理。該平台使員工能夠以去中心化的方式進行支出，從而使財務經理能夠實現完全的即時可見性和控制。透過自動化和數位化支出，莫斯將財務團隊從繁重的管理任務中解放出來，節省時間和金錢，並幫助企業充分發揮潛力。因此，金融成為一種競爭優勢，特別是對於中小企業而言。除此之外，Moss 還能夠靈活發行虛擬和實體信用卡、發票的數位採集和批准、員工費用核算以及可靠的預算和流動性管理。作為一個平台，Moss 為常見 ERP 系統和會計解決方案（例如 DATEV、Xero 和 Exact Online）提供可靠的接口，並快速、無縫地整合到現有的財務團隊流程...
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy 將智慧公司卡、費用管理和發票處理結合到一個針對您的支出的一體化解決方案中，利用人工智慧實現業務支出管理自動化。透過這種方法，Yokoy 不僅能為您節省時間和金錢，還能為您節省時間和金錢。它為您提供新的、數據驅動的見解，並有助於提高員工滿意度。當 Yokoy 簡化了支出管理的每個流程步驟時，為什麼還要依賴孤立的解決方案？立即讓您的支出管理進入自動駕駛狀態！
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：適用於小型企業的一體化人工智慧財務管理和會計應用程式 管理小型企業財務不一定是痛苦且耗時的。 Fiskl 提供針對企業家需求量身定制的一整套會計、發票、報告和財務工具，讓一切變得輕鬆。 Fiskl 受到全球超過 170,000 家中小企業的信賴，提供屢獲殊榮的財務管理服務，可透過行動裝置隨時隨地存取。主要功能包括： 🔹 完整的會計功能：Fiskl 提供完整的複式記帳會計，涵蓋發票、銀行/信用卡連接、費用追蹤、對帳、財務報表等。 🔹人工智慧驅動的自動化：我們專有的自動分類引擎使用人工智慧自動對交易進行分類、配對轉帳和核對帳戶，從而節省了手動工作時間。 🔹 行動應用程式：我...
Neat
neat.com
20 多年來，The Neat Company 改變了小型企業和個人企業家管理繁瑣且紙張密集的簿記、客戶付款和財務記錄組織的方式。 Neat 提供基於雲端的解決方案，成千上萬的人依靠這些解決方案為小型企業帶來財務秩序。 Neat 正在幫助企業追蹤、管理和集中其財務數據，以便為納稅時間做好準備並隨時了解其業務的健康狀況。透過財務文件組織、自訂發票、線上支付和隨時隨地記賬，步入小型企業記帳的未來。要了解更多信息，請訪問：http://www.neat.com。
New Expensify
use.expensify.com
新的 Expensify：匯款、索取資金、拆分帳單或分配任務，全部在一個應用程式中完成。 每筆金融交易都始於對話。沒有人會在不談論的情況下兌換貨幣，因此我們的應用程式旨在促進這一點。 New Expensify 是一款功能強大的財務應用程序，旨在徹底改變您管理費用的方式。由於每筆交易都是一次聊天，因此您可以輕鬆確定您的資金被發送到哪裡。憑藉其直覺的介面和強大的功能，它是在一個簡單的地方管理所有對話和費用的終極工具。
Emburse Abacus
abacus.com
即時提交和管理員工費用。不再有費用報告或收據囤積。記錄發生的費用，以便全面了解支出。為每項費用建立自訂審批路由規則並自動化您的費用政策，以減少錯誤並提高效率。極簡、時尚的介面消除了混亂，只提示員工需要什麼，同時在提交的報告中組織和分類費用。透過主儀表板，公司卡對帳變得輕而易舉，讓您可以即時全面了解整個卡計劃。在應用程式中發行信用卡，並自動執行費用規則，確保員工的支出不會超過預先批准的預算。 Abacus 支援各種類型用例的虛擬信用卡和塑膠信用卡。使用我們的報告模組分析您的數據。根據您追蹤的任何數據點（例如專案、會議或客戶）對您的支出進行透視和切片，以了解支出趨勢。 Emburse 匯集了一些世...
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我們的使命是讓小型企業的營運變得盡可能簡單。我們知道企業的日常營運可能具有挑戰性，因此我們開發了工具和資源，幫助企業主簡化營運、快速獲得資金並獲得獎勵。因此，如果您正在尋找更好的方式來經營或發展您的業務 - 無論您是想要為下一份工作購買用品的電工，還是想要整合團隊支出的諮詢公司 - 加入英國各地的 200,000 家企業以及信任Capital on Tap 的美國。 https://www.capitalontap.com/
Equals Money
equalsmoney.com
加入我們幫助 20,000 多家公司控制其業務支出的行列。我們的卡片、應用程式和線上平台為您提供完全的控制和可見性，因此您可以花更少的時間管理財務，花更多的時間發展業務。在世界各地工作 - 我們的卡*可在 190 多個接受萬事達卡的國家/地區使用，用戶可以隨時在我們的應用程式中請求充值。獲得完全控制 - 團隊只花費您記在他們卡上的金額，因此您可以完全了解他們的支出。您將獲得一位專家客戶經理，他將致力於了解您的業務需求並為您的團隊安排簡報。我們自有的多幣種國際銀行帳號 (IBAN) 讓我們的客戶能夠以優惠的匯率輕鬆進行國際轉帳。我們的使命是讓資金流動變得簡單。透過一系列解決方案幫助您充分利用費用...
ClickTime
clicktime.com
透過簡單的時間表降低成本、提高專案可見度並保持預算！ ClickTime 可以輕鬆追蹤、規劃和管理員工時間。透過您可以隨時隨地存取的易於使用的時間表，改善營運並提高員工生產力。適合每個人在手機或筆記型電腦上追蹤時間，快速批准員工工作時間，或深入了解儀表板和報告，以便輕鬆管理預算和規劃員工時間。即時解答無論您是在估算專案成本、回顧過去的績效，還是只是想知道誰尚未完成時間表，ClickTime 都能為您提供有關業務問題的即時答案。強大的報告 並非所有時間表都是一樣的。這就是為什麼我們為機構、非營利組織、顧問、大學、建築師、IT、醫療保健等建構了獨特的時間追蹤解決方案。您可以在 ClickTime ...
Egencia
egencia.com
易信達（美國運通全球商務旅行公司）是唯一經過驗證的全球 B2B 旅行技術平台。我們源自於全球科技巨頭的實驗室，為全球超過 200 萬旅客提供最佳的使用者體驗、無與倫比的內容和無與倫比的服務。作為最有價值的商務旅行市場的一部分，易信達憑藉行業領先的數據洞察和人工智慧驅動的創新而獨樹一幟，為 60 多個國家/地區 9000 多家公司的旅行計劃提供支援。
Dext Commerce
dext.com
管理數位銷售數據變得更加簡單。 Dext Commerce 的會計自動化軟體專為簿記員、會計師和企業創建，為公司蓬勃發展提供數據、洞察力和工具。
Jenji
jenji.io
Jenji 於 2015 年在巴黎成立，是一家快速發展的新創公司。 Jenji 是專業費用管理和非實體解決方案的領導者之一。它提供專為中型和大型公司設計的費用報告、一次性賠償和專業費用的管理解決方案。 Jenji 依靠雲端和人工智慧技術重塑了費用管理解決方案，創建了一個可在世界各地跨裝置存取的使用者介面，為財務部門提供即時、一致的數據。
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat 是一款利用人工智慧和機器學習自動收集郵箱中所有發票的軟體。如果其中一些沒有發送到郵箱，軟體會在提供者的網站上找到它們。它還導入銀行業務，以便比較數據並查看是否一切都匹配良好。如果缺少證實文件，則會發送通知。也可以使用行動應用程式透過拍照來掃描和匯入費用帳戶。
Happay
happay.com
Happay 是一款首創的企業差旅、費用和支付管理一體式整合解決方案。 Happay 在全球擁有超過 7000 多個跨產業客戶，能夠精準解決複雜的金融用例。我們透過開箱即用的功能使旅行、費用和付款的整個旅程變得幸福。旅行 1. 與領先的 TMC 無縫集成，包括 MakeMyTrip、Thomas Cook 等。 3.人工智慧幫助展示和選擇最低票價選項，節省數千美元。 4.「票價凍結」有助於鎖定機票，避免因核准延誤而導致票價激增。 5. 易於設定政策，並在預訂過程中自動 100% 遵守政策。 6. 透明的一鍵審核流程費用 1. 從支出來源（電子郵件、計程車、簡訊、信用卡帳單）自動擷取費用 2. ...
Airbase
airbase.io
Airbase 是一流的現代化支出管理平台，適用於擁有 100-5,000 名員工的企業。這是控制支出、更快結帳和管理財務風險的最佳方式。 Airbase 功能強大且用戶友好的軟體將應付帳款自動化、費用管理和公司卡結合到一個員工、會計團隊和供應商喜歡使用的軟體包中。它無縫整合到最受歡迎的總帳中，包括 NetSuite、Sage Intacct 等。我們的指導採購方法確保所有採購（從最初的請求到付款和對帳）使所有員工都能輕鬆購買他們需要的東西，同時讓所有必要的利害關係人參與其中。 Airbase 的現代支出管理方法提高了複雜業務流程和會計需求的效率，例如對多子公司、多貨幣和採購訂單的支援。靈活的...
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed 是一種文件管理服務和軟體，可將收據、名片和其他文書掃描、組織和分類到可搜尋的雲端資料庫中。我們透過將紙本紙張轉化為數位數據，幫助小型企業和企業家組織起來並最大限度地提高稅收減免。我們的使命是簡化繁瑣的會計和行政任務，以便企業主可以花更少的時間在文書工作上，而有更多的時間做他們喜歡的事情。 Shoeboxed 可透過我們的網路應用程式和行動應用程式存取，產品功能包括： 精確掃描、OCR 和手動資料驗證 |使用行動應用程式進行行動收據和里程追蹤 |預付收據和文件郵寄服務 |自動 Gmail 收據同步 |名片組織與管理 |客製化費用報告|與主要會計程式集成，例如：Wave Acc...
Corpay One
corpayone.com
Corpay One 是小型企業領先的帳單支付解決方案。想像一下您的銀行帳單支付——只是更聰明。您可以建立適合您團隊的自訂簿記和審批工作流程。這是一個輕鬆的平台，旨在節省您的時間、金錢並幫助您專注於重要的事情。對於會計師和簿記員來說，Corpay One 的 Advisors 平台真正實現了客戶會計服務的自動化。今天就開始 - 免費！
AppZen
appzen.com
AppZen 的專有財務人工智慧解決方案透過自動化複雜的工作流程、政策檢查和傳統系統無法實現的審批，簡化了差旅和費用、銀行卡和應付帳款處理任務。我們的人工智慧會了解您獨特的支出概況，以便隨著時間的推移獨立閱讀越來越多的文件並採取行動。它以最少的變更管理融入當前系統，幫助全球企業節省數千個工作時間、降低成本並提高合規性。了解為何三分之一的財富 500 強企業相信我們的 AI 十年的金融培訓能夠讓他們的業務面向未來。與我們聯繫： 網址：appzen.com LinkedIn：@appzen 費用審核- 重點審核高風險項目，為您突出顯示- 對每個項目進行100% 預付款審核和合規性檢查- 風險檢測是...
Stampli
stampli.com
Stampli 適用於需要自動化效率，但又不想重新設計 ERP 或更改現有 AP 流程的應付帳款團隊。與其他解決方案不同，Stampli 為 70 多個 ERP 的全部本機功能提供全面支持，使我們能夠在幾週（而不是幾個月）內完成部署，並且不會中斷您的業務。 Stampli 將所有與 AP 相關的通訊、文件和工作流程集中到一處，以實現完全可見性和控制。使用者學習起來很簡單，使用起來也更簡單，特別是 Billy the Bot™ 可以自動執行幾乎所有的擷取、編碼、路由、詐欺偵測和其他手動任務。為了提高效率，Stampli 的核心 AP 解決方案輔以一套整合產品，包括直接支付、信用卡、高級供應商管理...
WellyBox
wellybox.com
WellyBox 是一款專為企業設計的人工智慧收據管理工具。它允許用戶掃描紙本收據、從電子郵件收件匣自動下載收據和發票，並將這些文件與會計應用程式同步，從而簡化了組織、追蹤和管理收據的過程。 WellyBox 還提供收據掃描應用程式、收據管理軟體、費用追蹤軟體、費用報告軟體和費用管理軟體，以及收據應用程式、收據管理器和收據追蹤應用程式。 該工具與 Dropbox 和 Google Drive 等頂級雲端儲存解決方案集成，使用戶可以輕鬆儲存和同步他們的收據。 WellyBox 整合了 QuickBooks，使用戶可以更輕鬆地為稅務審計做好準備。 此外，所有收據都可以在幾秒鐘內下載到 zip...
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse 匯集了一些世界上最強大、最值得信賴的支出優化解決方案。作為我們產品組合的一部分，Emburse Nexonia 承諾使工作人性化，同時提供為 Intacct 和 NetSuite 量身定制的費用、應付帳款和時間追蹤解決方案。客戶選擇Nexonia 是因為： - 與ERP 和會計系統緊密整合- 透過易於使用的行動應用程式快速提交費用- 處理複雜的審批工作流程Nexonia 簡單易用的應用程式與ERP、信用卡和其他支援業務的系統完全整合旨在簡化報告和審批流程，改善人力資源管理，提高營運效率。 Nexonia 受到 CrossFit、Hamamatsu Corporation 和 L...
Rho
rho.co
Rho 是組織可以信賴的一體化金融平台。我們將 AP 自動化和銀行產品與傳統金融機構不提供的世界級軟體結合，幫助企業以更快的速度和效率管理費用、AP、銀行、財務和月末結算。 Rho 的全端財務平台旨在與您的會計軟體同步，為企業財務團隊和領導者提供所需的技術，以提高工作流程效率、控制力以及資金進出組織的可見度。
Dovico
dovico.com
用於簡單專案時間追蹤的最佳員工時間表軟體。追蹤和批准專案和任務的工作時間以進行計費和報告。
Wallester
business.wallester.com
Wallester 是一家金融科技公司，幫助企業採用全新的方法來管理和優化公司費用。作為 Visa 官方合作夥伴，Wallester Business 是發行滿足各種需求的公司卡的完美解決方案，也是用於監控和管理費用的內部建置的易於使用的平台。 Wallester 提供非常快速的入職流程、滿足客戶需求的個人化方法、出色的業務 API、行動應用程式以及比傳統銀行更多的創新功能。立即嘗試 Wallester Business，為您的企業提供支持，每月僅需 00.00 歐元！