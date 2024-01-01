費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業使用費用管理軟體來處理、支付和審計員工發起的費用。該軟體允許員工透過網頁瀏覽器或行動應用程式提交費用以供批准。它簡化並自動化了費用輸入、簡化了審核流程、消除了紙本記錄並減少了管理工作。管理員可以獲得全面的可見性，並可以追蹤員工對公司財務資源的使用情況。軟體分析整體費用，識別節省成本的機會，並控制過度支出。它通常與時間追蹤、差旅管理、工資或會計以及勞動力管理軟體整合。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。在美國（丹佛、舊金山和紐約）設有辦事處，在加拿大、新加坡、香港和南非設有辦事處。Xero 的產品是基於軟體即服務(SaaS) 模式並透過訂閱方式銷售，基於關於訂戶管理的公司實體的類型和數量。其產品應用於 180 多個國家。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity 是一家美國公司，提供基於雲端的薪資和人力資本管理軟體。自 1997 年成立以來，其總部一直位於伊利諾州。
Paycom
paycom.com
Paycom 為大型和小型企業提供線上薪資服務和人力資源軟體解決方案，以管理從招聘到退休的整個就業生命週期。
Rippling
rippling.com
Rippling 將薪資、福利、人力資源、IT 等整合在一起，因此您可以在一個地方管理所有員工的營運（從入職到離職）。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
Mercury
mercury.com
用於建立您的公司的完整財務堆疊。利用 FDIC 承保的銀行帳戶、金融卡和三鍵支付流程進行擴充。
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. 是一家為中小型企業提供人力資源、薪資和福利外包服務的美國供應商。該公司總部位於紐約州羅徹斯特，擁有 100 多個辦事處，為美國和歐洲約 67 萬名薪資客戶提供服務。 2019年，Paychex在《財星》500強最大企業排行榜上排名第700名（以收入計算），該公司2020財年的營收預計將超過41億美元。
Zoho Expense
zoho.com
費用報告，簡單的方法。 Zoho Expense 是線上費用報告軟體，專為全球企業量身定制，可自動建立費用報告、簡化批准並快速報銷。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
Qonto
qonto.com
中小企業和自由工作者的新銀行。 Qonto 提供功能齊全的企業帳戶和簡化的會計流程。
Ramp
ramp.com
成長更多。減少浪費。從頭開始建立的企業公司卡可以為您的公司節省資金：發行無限量的卡片並透過我們的高級儲蓄報告和所有商品 1.5% 的現金回饋消除超支。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基於雲端的軟體供應商，致力於為中小型企業實現後台財務營運自動化。 Bill.com 平台將企業與其供應商和客戶連結起來，幫助他們管理現金流入和流出。主要競爭對手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com與美國最大的金融機構、美國百大會計師事務所中超過70%的公司合作，領先的會計軟體包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA數位支付解決方案的首選提供商。Bill.com Connect 是美國註冊會計師協會(AICPA) 的技術子公司。Bill.com Connect 是一個白標端到端支付自...
Pleo
pleo.io
業務費用解決方案可協助您的員工完成更多工作。加入數千家信任 Pleo 的公司，讓工作支付變得更輕鬆
Dext
dext.com
Dext 透過更好的數據和洞察力，讓會計師和您所建議的企業變得更有效率、更有利潤和強大。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk 是一家向企業銷售服務的旅遊管理公司。它透過自動化支出限額和差旅政策，為企業提供差旅和費用管理服務。該公司總部位於倫敦、巴塞隆納、柏林，已透過六輪融資籌集了 1.34 億美元。
Navan
navan.com
TripActions 受到近 4,000 家全球企業的信賴，可協助管理企業差旅和費用，以保護出差員工、控製成本並節省資金
Rydoo
rydoo.com
Rydoo 是一個一體化的旅行和費用平台。預訂商務旅行並即時提交或批准費用報銷。立即取得免費演示！
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
Coupa
coupa.com
Coupa Software 是一個全球業務支出管理 (BSM) 技術平台。該公司總部位於加州聖馬刁，在歐洲、拉丁美洲和亞太地區設有辦事處。該公司幫助大公司了解並控制其組織內花費的資金和資源。他們負責開拓商業支出管理類別，該領域的主要競爭對手包括 Tradeshift、Ariba、Tipalti 和 Ivalua, Inc.。 該公司由 Dave Stephens 和 Noah Eisner 於 2006 年創立。 Stephens 和 Eisner 先前曾在 Oracle（企業採購應用程式）工作。 Rob Bernshteyn 在 SuccessFactors, Inc. 擔任全球產品行銷...
Moon Invoice
mooninvoice.com
取得適合小型企業的線上計費軟體，用於發送發票、管理費用、追蹤時間、下載報告和建立估算。立即獲得 7 天免費試用！
BigTime
bigtime.net
將時間轉化為利潤。即時了解預算、追蹤和計費您最重要的資產——時間。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti 提供智慧應付帳款，提升現代商業水準。讓我們透過完全自動化的端到端解決方案為您的業務帶來規模、效率和關注。
Brex
brex.com
當您用 Brex 替換您的企業銀行帳戶和信用卡時，可以更快地擴展。無帳戶費用。沒有文書工作。沒有個人保證。
Spendesk
spendesk.com
使用 Spendesk 平息公司支出的混亂 - Spendesk 是現代財務團隊的一體化支出管理平台。
MileIQ
mileiq.com
自動里程追蹤有效。準確的里程報告。無壓力記錄。在您的手機上和雲端。
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
Aspire
aspireapp.com
為成長型企業提供一站式融資。透過無邊界支付、公司卡、費用管理等節省時間和金錢。一切盡在一個帳戶。
FunctionFox
functionfox.com
輕鬆追蹤線上時間表，簡化專案管理，並掌握估算、發票和其中的每個細節。 FunctionFox 專為創意團隊的工作方式而設計。易於設定、使用直覺並受到世界各地創意專業人士的信賴。
Emburse Abacus
abacus.com
即時費用報告。 Abacus 是您自動償還團隊費用、核對公司信用卡和實施費用政策的最簡單方法。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 專注於解決一個非常特殊的問題。自由工作者和小型服務型企業很難獲得報酬。一項研究發現，60% 的發票被延遲支付，其中三分之一的延遲付款是在截止日期後兩週發生的。 CloudBooks 試圖透過盡可能簡單地開發票券和收款來解決這個問題。您可以向客戶發送無限的發票，追蹤這些發票的狀態，甚至在線上接受付款。
Fiskl
fiskl.com
適用於任何小型企業的行動發票（以及更多）。像專業人士一樣管理您企業的日常財務！可用免費帳戶。
Neat
neat.com
使用 Neat 的行動會計軟體和儲存簡化簿記。自動化報告、獲得業務洞察、管理收入和支出。免費試用。
Yokoy
yokoy.ai
使用人工智慧管理您的整個支出管理，節省時間和金錢 ✓ 完全自動化 ✓ 個人化 ✓ 防修改
Moss
getmoss.com
更明智地消費。成千上萬的企業依賴領先的公司卡和支出管理解決方案 Moss。 Moss 可以無縫整合到您現有的系統中，為您節省時間和金錢，並讓您掌控一切。
ClickTime
clicktime.com
追蹤、管理和報告員工時間的最簡單方法。簡單的時間表和強大的報告可降低成本並提高績效。免費開始！
Dext Commerce
dext.com
管理數位銷售數據變得更加簡單。 Dext Commerce 的會計自動化軟體專為簿記員、會計師和企業創建，為公司蓬勃發展提供數據、洞察力和工具。
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat 是一款利用人工智慧和機器學習自動收集郵箱中所有發票的軟體。如果其中一些沒有發送到郵箱，軟體會在提供者的網站上找到它們。它還導入銀行業務，以便比較數據並查看是否一切都匹配良好。如果缺少證實文件，則會發送通知。也可以使用行動應用程式透過拍照來掃描和匯入費用帳戶。
AppZen
appzen.com
徹底改革財務團隊的工作方式，自動化支出批准並減少支出，遵守政策並簡化流程。
Equals Money
equalsmoney.com
付款、銀行卡和開支變得簡單。 Equals Money 帳戶旨在徹底改變財務團隊管理公司付款、費用、預算、工資等的方式，讓時間回到時鐘上，讓資金回到資產負債表上。
Jenji
jenji.io
Jenji，您的費用報告軟體。管理專業費用的新方法，從費用報告到一次性補償
Corpay One
corpayone.com
Corpay One 是小型企業領先的帳單支付解決方案。想像一下您的銀行帳單支付——只是更聰明。您可以建立適合您團隊的自訂簿記和審批工作流程。這是一個輕鬆的平台，旨在節省您的時間、金錢並幫助您專注於重要的事情。對於會計師和簿記員來說，Corpay One 的 Advisors 平台真正實現了客戶會計服務的自動化。今天就開始 - 免費！
Stampli
stampli.com
用於發票處理的最高評價的應付帳款自動化軟體，也是唯一可以完全控制發票管理的解決方案。
Airbase
airbase.io
Airbase 將帳單支付、公司卡和報銷整合到一個具有審批工作流程、會計自動化和報告功能的平台上。
Egencia
egencia.com
探索適合任何規模企業的企業差旅管理解決方案。易信達致力於讓商務旅行變得更輕鬆、更美好。
WellyBox
wellybox.com
自動尋找 Gmail 或 Outlook 中的所有收據 與 20,000 多家客戶一起使用 GPT 和 OCR 的強大功能來自動執行手動管理任務。來認識一下 WellyBox，您的收據人工智慧虛擬助理。
Rho
rho.co
透過唯一的支出和現金管理解決方案推動您的業務發展，該解決方案將公司卡、銀行業務和 AP 整合在自動化平台上，並由專家服務提供支援。
Invoicera
invoicera.com
線上發票計費軟體，可讓您管理和追蹤發票資料。
Emburse Nexonia
emburse.com
專為簡化您組織的財務而量身定制。 完全整合的費用報告、發票管理、時間追蹤和差旅解決方案。
Shoeboxed
shoeboxed.com
將收據轉化為數據。把辦公桌上的紙拿出來並付諸行動。
Emburse Tallie
tallie.com
非常簡單的費用報告。 Emburse Tallie 幫助小型企業更專注於有影響力的工作，而不是管理費用的文書工作。
Envoice
envoice.eu
從購買發票和收據中提取資料最終是自動化的。我們為中小型企業和實踐提供完整的費用報告和採購管理解決方案。項目被準確記錄並順利發佈到您的會計軟體。
Datamolino
datamolino.com
為會計師和簿記員自動收集應付帳款資料。自動執行最常見的會計任務。騰出時間去做重要的工作！
Dovico
dovico.com
用於簡單專案時間追蹤的最佳員工時間表軟體。追蹤和批准專案和任務的工作時間以進行計費和報告。
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我們的使命是讓小型企業的營運變得盡可能簡單。我們知道企業的日常營運可能具有挑戰性，因此我們開發了工具和資源，幫助企業主簡化營運、快速獲得資金並獲得獎勵。因此，如果您正在尋找更好的方式來經營或發展您的業務 - 無論您是想要為下一份工作購買用品的電工，還是想要整合團隊支出的諮詢公司 - 加入英國各地的 200,000 家企業以及信任Capital on Tap 的美國。 https://www.capitalontap.com/
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io 是一款費用管理解決方案，專為滿足自由工作者和小型企業的需求而設計。該平台簡化了費用追蹤流程，使企業能夠專注於成長，而無需承擔複雜的財務管理負擔。 ExpenseMonkey.io 的簡單設定只需不到 30 秒，即可輕鬆啟動。它允許小型企業以最少的設定優化其費用管理。