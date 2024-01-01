費用管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬阿魯巴

Xero

xero.com

Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。在美國（丹佛、舊金山和紐約）設有辦事處，在加拿大、新加坡、香港和南非設有辦事處。Xero 的產品是基於軟體即服務(SaaS) 模式並透過訂閱方式銷售，基於關於訂戶管理的公司實體的類型和數量。其產品應用於 180 多個國家。