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離職面談管理軟體簡化了進行離職面談和處理與員工離職相關的管理任務的過程。其主要目的是促進離職員工的平穩過渡。透過消除文書工作並將任務整合到一個統一的介面中，該軟體使退出過程更加有效率。它提供靈活的面試選項，可以在家中、辦公室或透過行動裝置完成。此外，該軟體還包括分析工具，可以使用圖形或表格格式即時處理和視覺化來自離職面談的數據。通常，離職面談管理軟體通常與離職工具一起整合到更廣泛的人力資源管理系統中。
提議新的應用程式
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一個調查平台，提供多渠道的客戶和員工體驗調查工具，並支持實時反饋和多語言調查。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是一款專為前線團隊設計的員工參與軟體，透過實時數據、反饋和分析工具，幫助HR降低流失率，提高生產力和參與度。
ExitPro
exitpro.com
ExitPro是一款高效的退出面試軟體，幫助組織收集員工反饋，預測離職率並提升員工保留率。
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro是一個線上評估平台，可自動生成個性化報告，幫助用戶創建互動調查，提升用戶參與度及數據收集。
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