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離職面談管理軟體
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離職面談管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

離職面談管理軟體簡化了進行離職面談和處理與員工離職相關的管理任務的過程。其主要目的是促進離職員工的平穩過渡。透過消除文書工作並將任務整合到一個統一的介面中，該軟體使退出過程更加有效率。它提供靈活的面試選項，可以在家中、辦公室或透過行動裝置完成。此外，該軟體還包括分析工具，可以使用圖形或表格格式即時處理和視覺化來自離職面談的數據。通常，離職面談管理軟體通常與離職工具一起整合到更廣泛的人力資源管理系統中。

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