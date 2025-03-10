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離職面談管理軟體簡化了進行離職面談和處理與員工離職相關的管理任務的過程。其主要目的是促進離職員工的平穩過渡。透過消除文書工作並將任務整合到一個統一的介面中，該軟體使退出過程更加有效率。它提供靈活的面試選項，可以在家中、辦公室或透過行動裝置完成。此外，該軟體還包括分析工具，可以使用圖形或表格格式即時處理和視覺化來自離職面談的數據。通常，離職面談管理軟體通常與離職工具一起整合到更廣泛的人力資源管理系統中。
提議新的應用程式
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一個調查平台，提供多渠道的客戶和員工體驗調查工具，並支持實時反饋和多語言調查。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro是一個軟件平台，可創建自動生成個性化報告的在線評估。發現為什麼像Capgemini，EDF和Bare International這樣的顧問和公司與PointerPro自動提供個性化建議。無論目標是擴展業務，產生潛在客戶還是通過自動化節省時間，Pointerpro都可以使您更容易。它可以幫助您將專業知識轉變為可以大規模提供個性化建議的工具。 Pointerpro使您能夠： *通過利用您的專業知識，為客戶帶來更多價值 *通過自動化重複任務並專注於戰略工作來節省時間 *發展業務而無需擴大團隊
ExitPro
exitpro.com
Exitpro是世界上最先進的退出面試軟件。最多的功能，最洞察力，也是最準確的工具，可預測和防止員工營業額。 不僅僅是軟件，它是連接勞動力的門戶網站。近59個國家和21種語言的公司比以往任何時候都更好地保留員工。
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