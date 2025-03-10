WorkStep

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WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。