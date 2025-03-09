離職面談管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

SurveySparrow

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SurveySparrow是一個端到端的全渠道體驗管理平台，它捆綁了客戶體驗和員工體驗工具，例如NP，離線，聊天，經典和360°調查，這些調查是移動優先，高度吸引力且用戶友好的。會話UI使您的調查能夠提供類似聊天的體驗，並將調查完成率提高40％。 它的主要功能包括： *類似於聊天的調查，這些調查從靜態對話切換到動態對話。 *經典調查一次提出一個問題。 *離線調查，可讓您從最遙不可及的地方收集反饋，無網絡。 *脫機調查應用程序，可作為離線數據收集的信息亭。 * NPS調查以一個問題來衡量客戶情緒。 * NPS Word Cloud和情感分析，以獲得對客戶情感的深入視圖。 * 360°評估以評估各種能力的員工績效並製定個人發展計劃。 *多語言調查將您的調查轉化為您選擇的語言。 *廣泛的問題類型，以收集受訪者的各種數據。 *單擊無儀表板和高級報告過濾器，以生成有見地的報告。 *有效的用戶管理以優化您的工作流程。 *白色標籤以自定義調查的每個元素。 *子帳戶在一個父賬戶下獨立管理調查。 *單次登錄只需單擊即可登錄到我們的平台。 * IP限制僅限制帳戶訪問權限，僅訪問受信任的位置和網絡。 *通過重複模式進行調查自動化，以定期評估客戶或員工脈衝。 *跨大量渠道的調查共享，這些渠道最容易共享選項。 *有效的集成，以避免使用多個軟件的麻煩。 *自定義CSS為每個調查添加您自己的個人風格。 *工作流程以使重複任務自動化並提高動作效率。