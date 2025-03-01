找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
離職面談管理軟體簡化了進行離職面談和處理與員工離職相關的管理任務的過程。其主要目的是促進離職員工的平穩過渡。透過消除文書工作並將任務整合到一個統一的介面中，該軟體使退出過程更加有效率。它提供靈活的面試選項，可以在家中、辦公室或透過行動裝置完成。此外，該軟體還包括分析工具，可以使用圖形或表格格式即時處理和視覺化來自離職面談的數據。通常，離職面談管理軟體通常與離職工具一起整合到更廣泛的人力資源管理系統中。
提議新的應用程式
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics Corexm使用了13,000多個品牌和《財富500強》 500強的75％，是最受信任，最聰明，可擴展的多合一平台的體驗管理平台。 Qualtrics Corexm是用於構建，啟動和分析調查研究的基礎研究工具。使用Corexm，您可以將孤立或外包的操作帶入整體的端到端平台，以供您尋求收集和採取行動的所有見解。 Corexm為每個部門提供功能和解決方案，可幫助您在任何地方訪問受眾，以確保您比以往任何時候都更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，也可以使用Qualtrics專家設計的項目（用於品牌，客戶洞察，產品研究或員工經驗），因此您可以在最需要的情況下採取行動。借助Qualtrics Corexm，您可以使每個人都可以捕獲，分析和分享可行的見解，並使用它們來識別或改善現有產品，服務和體驗。現在是時候通過世界上最靈活的現代研究和反饋解決方案來提高您的體驗數據效率了。 1）專注於正確的結果，以預測的見解和AI驅動的建議賦予每個決定，以採取正確的行動並改善經驗。這包括AI驅動的文本分析，以了解大規模的開放式反饋，為每個利益相關者報告等等。 2）複雜的研究使創建，自定義和修改任何研究項目在幾分鐘內使用點擊UI，博士學位支持的方法以及由調查科學家設計的100多種問題類型和模板組成的強大庫。所有人都準備使用，無需編碼。 3）通過專門建立的解決方案，工作流程和簡單的協作，推動速度和敏捷性規模訪問整個組織的見解。再加上一個靈活的平台，在組織已經使用的系統中具有無與倫比的集成。 4）節省時間和金錢將您的研究標準化在一個平台上，以為所有受訪者數據構建全面的記錄系統。成為AI的研究專家，為您帶來繁重的工作，提供建議以提高調查質量和兼容性。 5）通過一個統一系統鞏固和簡化研究，該系統將每個人都傾聽，理解和採取反饋和經驗機會的能力集中，深入研究數據，更深入地研究數據，大規模設計個人經驗，並大大提高研究效率。 6）減少具有無與倫比的企業級安全性，合規性和治理功能的風險敞口，Qualtrics Corexm是GDPR，HITRUST，ISO 27001認證和符合FEDRAMP的ISO。 7）通過按需專家擴展帶寬，使您的數據更加努力地為您服務。請我們的研究服務和合作夥伴網絡以設計，分析，報告和受訪者來源提供支持。另外，由於一個完全靈活的參與模型，請盡可能多地使用我們。 關鍵Qualtrics Corexm產品功能 - 專家設計的模板 - 拖放調查構建器 - 自動XM解決方案 - 可自定義的調查主題 - 完整的協作工具 - 高級調查邏輯 - 配額管理 - 內置的，AI驅動的方法論和問題質量分析（ExpertReview） - AI驅動的分析和智能（Stats IQ＆Text IQ） -Crosstabs - REST API訪問系統集成 - SMS分佈 -WCAG 2.0合規 - 電子郵件和聊天支持
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一個端到端的全渠道體驗管理平台，它捆綁了客戶體驗和員工體驗工具，例如NP，離線，聊天，經典和360°調查，這些調查是移動優先，高度吸引力且用戶友好的。會話UI使您的調查能夠提供類似聊天的體驗，並將調查完成率提高40％。 它的主要功能包括： *類似於聊天的調查，這些調查從靜態對話切換到動態對話。 *經典調查一次提出一個問題。 *離線調查，可讓您從最遙不可及的地方收集反饋，無網絡。 *脫機調查應用程序，可作為離線數據收集的信息亭。 * NPS調查以一個問題來衡量客戶情緒。 * NPS Word Cloud和情感分析，以獲得對客戶情感的深入視圖。 * 360°評估以評估各種能力的員工績效並製定個人發展計劃。 *多語言調查將您的調查轉化為您選擇的語言。 *廣泛的問題類型，以收集受訪者的各種數據。 *單擊無儀表板和高級報告過濾器，以生成有見地的報告。 *有效的用戶管理以優化您的工作流程。 *白色標籤以自定義調查的每個元素。 *子帳戶在一個父賬戶下獨立管理調查。 *單次登錄只需單擊即可登錄到我們的平台。 * IP限制僅限制帳戶訪問權限，僅訪問受信任的位置和網絡。 *通過重複模式進行調查自動化，以定期評估客戶或員工脈衝。 *跨大量渠道的調查共享，這些渠道最容易共享選項。 *有效的集成，以避免使用多個軟件的麻煩。 *自定義CSS為每個調查添加您自己的個人風格。 *工作流程以使重複任務自動化並提高動作效率。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro是一個軟件平台，可創建自動生成個性化報告的在線評估。發現為什麼像Capgemini，EDF和Bare International這樣的顧問和公司與PointerPro自動提供個性化建議。無論目標是擴展業務，產生潛在客戶還是通過自動化節省時間，Pointerpro都可以使您更容易。它可以幫助您將專業知識轉變為可以大規模提供個性化建議的工具。 Pointerpro使您能夠： *通過利用您的專業知識，為客戶帶來更多價值 *通過自動化重複任務並專注於戰略工作來節省時間 *發展業務而無需擴大團隊
ExitPro
exitpro.com
Exitpro是世界上最先進的退出面試軟件。最多的功能，最洞察力，也是最準確的工具，可預測和防止員工營業額。 不僅僅是軟件，它是連接勞動力的門戶網站。近59個國家和21種語言的公司比以往任何時候都更好地保留員工。
© 2025 WebCatalog, Inc.