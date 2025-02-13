離職面談管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南蘇丹

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離職面談管理軟體簡化了進行離職面談和處理與員工離職相關的管理任務的過程。其主要目的是促進離職員工的平穩過渡。透過消除文書工作並將任務整合到一個統一的介面中，該軟體使退出過程更加有效率。它提供靈活的面試選項，可以在家中、辦公室或透過行動裝置完成。此外，該軟體還包括分析工具，可以使用圖形或表格格式即時處理和視覺化來自離職面談的數據。通常，離職面談管理軟體通常與離職工具一起整合到更廣泛的人力資源管理系統中。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 Qualtrics CoreXM，您可以讓每個人都能捕捉、分析和分享可行的見解，並利用它們來識別或改進現有的產品、服務和體驗。是時候利用世界上最靈活的現代研究和回饋解決方案來提高您的體驗數據效率了。 1) 專注於正確的結果 透過預測性見解和人工智慧支援的建議為每項決策提供支持，以採取正確的行動並改善體驗。這包括人工智慧驅動的文本分析，以大規模理解開放式回饋、為每個利益相關者提供報告等等。 2) 複雜的研究變得簡單透過點擊式 UI、博士支持的方法以及由調查科學家設計的包含 100 多種問題類型和模板的強大庫，在幾分鐘內創建、定制和修改任何研究項目。一切準備就緒，無需編碼。 3) 提高速度和敏捷性 透過專門建構的解決方案、工作流程和輕鬆協作，在整個組織範圍內擴展對體驗洞察的存取。添加一個靈活的平台，與您的組織已使用的系統進行無與倫比的整合。 4) 節省時間和金錢在單一平台上標準化您的研究，為所有受訪者資料建立一個全面的記錄系統。成為人工智慧研究專家，為您分擔繁重的工作，提供提高調查品質和相容性的建議。 5) 鞏固和簡化研究透過一個統一的系統，連結和集中每個人傾聽、理解回饋和體驗機會並採取行動的能力，深入研究數據，大規模設計個人體驗，並大幅提高研究效率。 6) 降低風險暴露 Qualtrics CoreXM 具有無與倫比的企業級安全性、合規性和治理功能，已通過 GDPR、HITRUST、ISO 27001 認證並符合 FedRAMP 標準。 7) 按需聘請專家來擴展您的頻寬 讓您的資料更有效地發揮作用。爭取我們的研究服務和合作夥伴網絡為設計、分析、報告和受訪者來源提供支援。另外，由於完全靈活的參與模式，您可以根據需要盡可能多地或盡可能少地使用我們。 Qualtrics CoreXM 產品的主要功能 - 專家設計的模板 - 拖放調查產生器 - 自動化 XM 解決方案 - 可自訂的調查主題 - 完整的協作工具 - 先進的調查邏輯 - 配額管理 - 內建人工智慧驅動的方法和問題品質分析（ExpertReview） - 人工智慧驅動的分析和情報（Stats iQ 和 Text iQ） - 交叉表 - 用於系統整合的 REST API 訪問 - 簡訊分發 - 符合 WCAG 2.0 - 電子郵件和聊天支援
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow 是一個端到端全通路體驗管理平台，捆綁了客戶體驗和員工體驗工具，例如 NPS、離線、聊天、經典和 360° 調查，這些工具是行動優先、高度參與且用戶友好的。對話式 UI 讓您的調查提供類似聊天的體驗，並將調查完成率提高 40%。 其主要特點包括： * 類似聊天的調查，從靜態對話切換到動態對話。 * 一次提出一個問題的經典調查。 * 離線調查讓您可以從最偏遠的地方收集回饋，無需網路。 * 離線調查應用程序，用作離線資料收集的資訊亭。 * NPS 調查透過一個問題來衡量顧客情緒。 * NPS 詞雲和情緒分析，深入了解顧客情緒。 * 360°評估，評估員工在各種能力方面的表現並制定個人發展計劃。 * 多語言調查可將您的調查翻譯成您選擇的語言。 * 廣泛的問題類型，可向受訪者收集各種資料。 * 無需點擊的儀表板和高度先進的報告過濾器，可產生富有洞察力的報告。 * 高效率的使用者管理以優化您的工作流程。 * 白色標籤可自訂調查的每個元素。 * 子帳戶可在一個父帳戶下獨立管理調查。 * 單一登錄，只需點擊一下即可登入我們的平台。 * IP 限制將帳戶存取權限限制為僅可信任的位置和網路。 * 具有重複模式的自動化調查，可定期測量顧客或員工的脈搏。 * 透過最簡單的共享選項在眾多管道上進行調查共享。 * 高效集成，避免使用多個軟體的麻煩。 * 自訂 CSS，為每項調查新增您自己的個人風格。 * 自動執行重複任務並提高行動效率的工作流程。
WorkStep
workstep.com
對於雇主：WorkStep 的軟體可以幫助公司僱用和留住整個供應鏈的第一線員工。對於求職者：針對製造、交付、裝載、維修和完成工作的人員的工作網絡。受聘。學習新技能。開創事業。
Pointerpro
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